„Datoria nu contează" Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!"
Iuliu Mureșan. Foto: Captură YouTube/CFR 1907 Official
Superliga

„Datoria nu contează” Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „M-aș ruga să fie 80 de milioane!”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 17.02.2026, ora 18:06
Actualizat: 17.02.2026, ora 18:06
  • Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a comentat situația financiară a clubului.
  • Oficialul „feroviarilor” spune că situația nu este atât de gravă cum pare.

Deși clubul are datorii pe hârtie, o parte dintre bani sunt împrumutați chiar de patronul Ioan Varga.

Mesajul lui Iuliu Mureșan despre situația financiară de la CFR Cluj: „Datoria nu contează”

Potrivit datelor raportate la finalul anului 2024, CFR Cluj înregistra datorii de 28,6 milioane de euro.

„Suntem bine, mult mai bine decât în momentul în care am preluat din nou clubul. Suntem încrezători că vom lua și licența și totul va intra în normal.

Datoria către Ioan Varga nu contează, el nu își cere banii. Aia e așa, pe hârtie. Nu e o datorie pe care trebuie să i-o dăm. Nici nu contează, eu m-aș ruga să fie de 80 de milioane de euro datoria și să ne scăldăm în bani.

Sunt banii patronului pe care îi ține la echipă, nu aia e problema”, a spus oficialul celor de la CFR, conform gsp.ro.

Formația din Gruia a avut termen până pe 15 ianuarie să-și achite o parte din datorii, pentru a putea obține licența UEFA.

Pentru a se stabiliza din punct de vedere financiar, CFR Cluj i-a vândut în această iarnă pe Louis Munteanu la DC United, pe Lindon Emerllahu la Polissya Zhitomyr și pe Otto Hindrich la Legia Varșovia.

8,1 milioane de euro
a încasat CFR Cluj în urma transferurilor celor trei jucători

Elevii lui Daniel Pancu se află pe locul 5 în Superliga, cu 44 de puncte, după 27 de meciuri.

Clujenii o vor întâlni pe Petrolul pe 21 februarie, în etapa #28 a Superligii.

