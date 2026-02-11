Prinse că au trișat!  Două schioare au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce substanță au folosit
Jocurile Olimpice

Prinse că au trișat! Două schioare au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce substanță au folosit

George Neagu
Publicat: 11.02.2026, ora 16:10
Actualizat: 11.02.2026, ora 16:10
  • Schioarele Han Dasom (31 de ani) și Lee Eui-jin (35 de ani) au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina după ce pe echipamentele lor a fost descoperită o substanță interzisă.
  • Detalii, mai jos în articol.

Competiția olimpică se desfășoară în Italia, în perioada 6-22 februarie, și adună la start aproximativ 3.500 de sportivi.

Han Dasom și Lee Eui-jin, descalificate de la Jocurile Olimpice

Han Dasom și Lee Eui-jin au fost descalificate de la Jocurile Olimpice din cauza faptului că pe schiurile lor a fost descoperită o substanță interzisă.

Este vorba de ceară fluorurată, o substanță interzisă de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) începând cu sezonul 2023-2024. Aceasta mai este cunoscută și sub numele de „fluor”.

Cele două sportive au fost descalificate din runda de calificare pentru proba de sprint de la schi fond, după ce echipamentul lor „a fost testat pozitiv pentru fluor”, a precizat FIS, conform bbc.com.

FIS a anunțat că cele două sportive au încălcat o regulă care interzice ceara fluorurată, deoarece „poate constitui un avantaj competitiv”.

Ceara fluorurată este hidrofugă și a fost utilizată, inițial, pe bărci cu pânze, la exterior, pentru a le face să alunece mai bine. A fost introdusă în schi în anii '80.

Această substanță are un impact toxic asupra mediului, fluorul fiind o „substanță chimică eternă” care nu se biodegradează.

Clasate pe locurile 157 și 158 la Cupa Mondială de Schi, Han Dasom și Lee Eui-jin nu erau considerate favorite pentru câștigarea unor medalii la JO.

„Produsele utilizate de sportive nu sunt ceară cu fluor”

Un reprezentant al Asociației Coreene de Schi a negat informațiile potrivit cărora cele două sportive ar fi utilizat substanțe interzise.

„Produsele utilizate de sportive nu conțin ceară cu fluor. Au fost testate negativ în toate competițiile internaționale anterioare, fără a fi semnalate probleme. Și noi suntem nedumeriți.

Vom consulta experți din industria producătorilor de ceară și schiuri pentru a investiga dacă problema ține de ceară sau de schiuri”, a spus acesta pentru agenția de știri sud-coreeană Newsis, citat de nytimes.com.

Este al doilea incident legat de fluor la aceste Jocuri Olimpice. Luni, snowboarderul japonez Shiba Masaki a fost descalificat din calificările pentru proba de slalom uriaș paralel masculin.

