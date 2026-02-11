Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB

Ștefan Baiaram și-a aflat pedeapsa, după ce a fost protagonistul unui incident la finalul meciului cu Dinamo, când s-a scuipat cu unul dintre suporterii roș-albilor.

Joi se joacă U Craiova - FCSB în Cupa României, meciul fiind cu calificarea în sferturi pe masă. Duminică se repetă duelul, în etapa de campionat.

Lovitură de proporții pe care Universitatea Craiova o primește în perspectiva derby-urilor pe care le va disputa cu FCSB, în decurs de doar 3 zile.

A aflat că unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai săi, Ștefan Baiaram, a fost suspendat două etape de către Comisia de Disciplină. Decizia a fost luată astăzi de comisia FRF.

Motivul sancțiunii e legat de evenimentele care au avut loc la finalul meciului Dinamo - Craiova 1-1, de luni seară, din etapa a 26-a.

În timp ce se îndrepta spre tunelul ce duce la vestiare, Baiaram a fost înjurat de unii dintre fanii gazdelor.

Mai mult, un spectator s-a aplecat peste balustradă și l-a scuipat pe fotbalistul Universității. Baiaram a reacționat și, la rândul său, l-a scuipat pe fan.

Scena a fost consemnată în raport de observatorul de joc, Eduard Alexandru, iar cazul a fost analizat astăzi de cei de la Comisia de Disciplină a FRF. Care au decis să-i aplice o suspendare de două etape și o amendă de 6.800 de lei.

Astfel, Baiaram va lipsi la următoarele două partide oficiale ale Universității, care sunt exact derby-urile cu FCSB:

Primul e cel de joi seară, din ultima etapă a Cupei României. Craiova are nevoie să nu piardă acest meci pentru a avansa în sferturi. FCSB e obligată să se impună dacă vrea să se califice

Al doilea e meciul din etapa a 27-a din Liga 1, care va avea loc tot în Bănie, duminică seara. În acest moment, între cele două formații e o diferență de 10 puncte

Baiaram, care a împlinit recent 23 de ani, e o piesă extrem de importantă în echipa Craiovei. Face un sezon excelent, având 15 goluri produse în cele 35 de partide în care a evoluat: a marcat de 11 ori și a oferit și 4 assist-uri. El e evaluat la 4,5 milioane de euro, fiind pe primul loc în topul jucătorilor din lotul Craiovei.

Cum ar putea arăta Craiova fără Baiaram, la meciul cu FCSB, din campionat

Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba (Assad Al Hamlawi)

