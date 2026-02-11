De ce tace Bergodi Antrenorul italian a explicat, pentru GOLAZO.ro, de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze +18 foto
foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

De ce tace Bergodi Antrenorul italian a explicat, pentru GOLAZO.ro, de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 15:18
  • Cristiano Bergodi (61 de ani) rămâne ferm pe poziții. E convins că Andrei Cordea (26 de ani) l-a înjurat și pe el, nu doar pe Dan Nistor (37 de ani).
  • Antrenorul italian explică pentru GOLAZO.ro de ce nu a răspuns la mesajul trimis de fotbalistul lui CFR Cluj, care i-a cerut scuze pentru că situația a degenerat la finalul meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2.

Astăzi, Comisia de Disciplină a amânat pentru săptămâna viitoare decizia în cazul incidentelor din Gruia.

Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza
Citește și
Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza
Citește mai mult
Fanii achită amenda primită de CFR FOTO. Anunțul făcut de ultrași: „Mureșan se chinuie să obțină bani” » Suporterii U Cluj au devastat peluza

Cristiano Bergodi a explicat de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze

Contactat de GOLAZO.ro pentru a afla dacă a vorbit cu fotbalistul de la CFR Cluj, după ce acesta i-a trimis un mesaj în care i-a cerut iertare, Bergodi a spus:

„Am preferat să rămân tăcut, deoarece Comisia de Disciplină trebuie să-și facă treaba și nu vreau să se interpreteze nimic din ceea ce spun sau din ce scriu.

Există multe speculații cu privire la anumite incidente. Știu ce am auzit în acele momente și asta îmi e de ajuns.

Am vrut doar să înțeleg motivul anumitor ofense, fără să atac pe nimeni. Comisia va decide și apoi voi avea timp să răspund politicos la mesaj, fără nicio problemă.

Vreau să fiu clar: nu am jignit un jucător în viața mea!”.

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport Bergodi a sărit la bătaie la finalul partidei / foto: capturi Prima Sport
+18 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Cordea, prima reacție după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte”

Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost prezent, miercuri, la Comisia de Disciplină din cadrul FRF pentru audieri în privința incidentelor din meciul CFR - U Cluj 3-2.

După ce a ieșit, fotbalistul a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Cristiano Bergodi.

„O lecție pentru mine, am discutat cu dânșii, le-am relatat exact pas cu pas ce s-a întâmplat, am fost și filmulețele. Am ieșit de aici cu capul sus și am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate, și felul cum au vorbit cu mine m-au făcut să înțeleg că îmi vor binele și am avut și eu greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta este.

Eu am vorbit cu dânșii, le-am explicat punctul meu de vedere și apoi i-am ascultat și pe ei pentru că așa era normal și am ieșit cu capul sus pentru că e normal să-mi aștept decizia pentru că cel mai important lucru este că am învățat de la ei ceva și n-o să mai fac niciodată asta”, a spus Andrei Cordea.

Citește și

Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
14:43
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Superliga
13:58
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Citește mai mult
Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
CFR Cluj Cristiano Bergodi u cluj andrei cordea
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share