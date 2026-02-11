De ce tace Bergodi Antrenorul italian a explicat, pentru GOLAZO.ro, de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze

Cristiano Bergodi (61 de ani) rămâne ferm pe poziții. E convins că Andrei Cordea (26 de ani) l-a înjurat și pe el, nu doar pe Dan Nistor (37 de ani).

Antrenorul italian explică pentru GOLAZO.ro de ce nu a răspuns la mesajul trimis de fotbalistul lui CFR Cluj, care i-a cerut scuze pentru că situația a degenerat la finalul meciului dintre CFR Cluj și U Cluj, scor 3-2.

Astăzi, Comisia de Disciplină a amânat pentru săptămâna viitoare decizia în cazul incidentelor din Gruia.

Cristiano Bergodi a explicat de ce n-a răspuns mesajului trimis de Andrei Cordea, care i-a cerut scuze

Contactat de GOLAZO.ro pentru a afla dacă a vorbit cu fotbalistul de la CFR Cluj, după ce acesta i-a trimis un mesaj în care i-a cerut iertare, Bergodi a spus:

„Am preferat să rămân tăcut, deoarece Comisia de Disciplină trebuie să-și facă treaba și nu vreau să se interpreteze nimic din ceea ce spun sau din ce scriu.

Există multe speculații cu privire la anumite incidente. Știu ce am auzit în acele momente și asta îmi e de ajuns.

Am vrut doar să înțeleg motivul anumitor ofense, fără să atac pe nimeni. Comisia va decide și apoi voi avea timp să răspund politicos la mesaj, fără nicio problemă.

Vreau să fiu clar: nu am jignit un jucător în viața mea!”.

Andrei Cordea, prima reacție după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte”

Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost prezent, miercuri, la Comisia de Disciplină din cadrul FRF pentru audieri în privința incidentelor din meciul CFR - U Cluj 3-2.

După ce a ieșit, fotbalistul a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Cristiano Bergodi.

„O lecție pentru mine, am discutat cu dânșii, le-am relatat exact pas cu pas ce s-a întâmplat, am fost și filmulețele. Am ieșit de aici cu capul sus și am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate, și felul cum au vorbit cu mine m-au făcut să înțeleg că îmi vor binele și am avut și eu greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta este.

Eu am vorbit cu dânșii, le-am explicat punctul meu de vedere și apoi i-am ascultat și pe ei pentru că așa era normal și am ieșit cu capul sus pentru că e normal să-mi aștept decizia pentru că cel mai important lucru este că am învățat de la ei ceva și n-o să mai fac niciodată asta”, a spus Andrei Cordea.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport