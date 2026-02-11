„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a comentat săptămâna dificilă pe care o au oltenii din punct de vedere sportiv.

După remiza de pe 9 februarie cu Dinamo, scor 1-1, echipa va da piept cu FCSB pe 12 și 15 februarie, mai întâi în Cupa României, apoi în Superliga.

U Craiova se află pe primul loc în Liga 1, cu 50 de puncte, la un punct în fața rivalelor Rapid și Dinamo. FCSB ocupă poziția 8, cu 40 de puncte.

În Cupa României, oltenii conduc grupa, cu 6 puncte, în timp ce FCSB se situează pe locul 4, cu 3 puncte, având nevoie urgentă de o victorie pentru a mai spera la calificarea în sferturi.

Sorin Cârțu, înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere”

„Nu ne-am dorit să aducem nimic. S-a făcut o analiză la toți jucătorii. S-a decis să se meargă în continuare cu același lot.

Săptămâna asta e una foarte grea, de tipul celor din Conference League. Vin două partide cu FCSB, sunt echipele cu care am fost mereu într-un antagonism maxim.

Multe victorii au fost obținute nemeritat, statistic... da. Au fost multe meciuri în care ne-am comportat bine, am fost lipsiți și de șansă. Sper ca la meciurile acestea două să fim mai inspirați”, a spus Cârțu, conform digisport.ro.

41 de partide s-au disputat între cele două echipe în Liga 1 din 2014 până în prezent: roș-albaștrii s-au impus de 27 de ori, oltenii au câștigat de șapte ori, iar alte șapte meciuri s-au încheiat la egalitate

Cârțu a subliniat că nu există nicio înțelegere între olteni și campioana României, după ce mai multe voci au sugerat că Oțelul ar fi lăsat-o pe FCSB să câștige, scor 4-1, într-o presupusă înțelegere legată de transferul lui Joao Paulo.

„Nu trebuie să ne bănuiți de vreo înțelegere cu FCSB, apropo de partida de la Galați.

Nu vreau să fac comentarii despre partida aia, e treaba lor cum și le organizează. În partidele cu noi nu vreau să fie polemici, să fie arbitraje corecte. Amândouă sunt importante.

Amândouă reprezintă niște repere pentru obiectivele pe care le avem”, a mai declarat oficialul oltenilor.

