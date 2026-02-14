„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor!
Johannes Klaebo, urcând dealul spre al 3-lea aur la JO 2026 Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 17:43
  • Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, e în ascensiune spre Marele Șlem olimpic la schi fond: toate cele șase probe câștigate.
  • Prima victorie va fi a 9-a sa medalie de aur all-time. Nimeni nu va mai fi ca el la Jocurile de Iarnă.

Johannes Hosflot Klaebo a renunțat la fotbal în adolescență pentru a se dedica sută la sută celei mai mari pasiuni: schi fond.

Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului
Citește și
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului
Citește mai mult
Alături de ucraineanul descalificat! FOTO. Ce a făcut Blănuță la Kiev după ce CIO i-a interzis unui sportiv să comemoreze victimele războiului

A spus atunci, la 16 ani: „Vreau să fiu cel mai bun din lume”. Încă puțin și e cel mai bun din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Klaebo nu mai câștigase niciodată proba de 10 km. Aur la Jocuri

La a treia participare la JO (2018-2022-2026), norvegianul a cucerit al 3-lea aur la Milano Cortina.

După skiathlon (20 km) și sprint (1.85 km), norvegianul a triumfat și la 10 km, o cursă în care nu mai învinsese niciodată, a remarcat cotidianul VG, care apare la Oslo.

Johannes, epuizat, la finalul cursei Foto: Imago Johannes, epuizat, la finalul cursei Foto: Imago
Johannes, epuizat, la finalul cursei Foto: Imago

„Aceasta a fost cea mai grea cursă a vieții. Toată lumea era complet epuizată la linia de sosire”, a declarat Klaebo. „Am încercat să pornesc cu prudență și am dat totul la final”.

Este distanța cu care mă chinui cel mai mult, așa că succesul înseamnă foarte mult pentru mine Johannes Hosflot Klaebo, 3 medalii de aur la JO 2026

Klaebo are 8, la fel ca Bjorgen, Bjorndalen și Daehlie. Va fi primul cu 9?

Cu opt medalii aurii, i-a egalat pe cei trei deținători ai recordului JO:

  • Marit Bjorgen (schi fond, 2010-2014-2018). 
  • Ole Einar Bjorndalen (biatlon, 1998-2002-2010-2014). 
  • Bjorn Daehlie (schi fond, 1992-1994-1998).

Toți norvegieni, toți cu 8 victorii la Jocuri. Diferența o face doar totalul medaliilor (aur-argint-bronz). Bjorgen are 15, Bjorndalen 14, Daehlie 12. Klaebo are 10. Dar el continuă, e departe de finalul carierei, la 29 de ani.

Încă trei curse pentru Marele Șlem la Jocurile Olimpice

JHK e în ascensiune acum spre un Mare Șlem olimpic la schi fond. Să câștige toate cele șase probe.

Klaebo e „Regele Iernii”. Și la Milano Cortina Foto: Imago Klaebo e „Regele Iernii”. Și la Milano Cortina Foto: Imago
Klaebo e „Regele Iernii”. Și la Milano Cortina Foto: Imago

A reușit în trei dintre ele, mai are trei.

  • 15 februarie: 4x7,5 km ștafetă. 
  • 18 februarie: sprint echipe. 
  • 21 februarie: 50 km. 

Dar și dacă mai învinge o singură dată, Klaebo e în legendă. A 9-a medalie de aur. Nimeni n-ar mai fi ca el.

Citește și

„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung”
Jocurile Olimpice
12:33
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung”
Citește mai mult
„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung”
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
Jocurile Olimpice
10:48
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat: „Am dat-o în bară”. Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€
Citește mai mult
Șocat de prestația sa la JO Dublul campion mondial nu înțelege ce s-a întâmplat:  „Am dat-o în bară”.  Spectatorii, nemulțumiți de biletele de 780€

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
norvegia Jocurile Olimpice schi fond record Johannes Hosflot Klaebo
Știrile zilei din sport
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Campionate
14.02
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Citește mai mult
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Stranieri
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Citește mai mult
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Campionate
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Citește mai mult
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Superliga
14.02
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Citește mai mult
Dan Nistor a intrat în istorie FOTO. Veteranul lui U Cluj a bifat  meciul #500 în Liga 1 » De câte partide are nevoie pentru recordul all-time
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:41
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
„Dacă empatizez cu el?” VIDEO+FOTO. Ce a spus Chivu despre eliminarea care a rupt derby-ul: „N-aș fi făcut așa ceva”
00:57
Scandal imens în Italia VIDEO. Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
Scandal imens în Italia VIDEO.  Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu: „O rușine! S-a văzut în toată lumea”
00:14
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO. Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
Chivu, ca un leu în cușcă VIDEO+FOTO.  Dezlănțuit la derby-ul cu Juventus! Pentru ce a primit „galben” și ce a făcut la golul victoriei
23:53
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Chivu, rege în Serie A! VIDEO+FOTO. Inter o învinge pe Juventus și face un pas uriaș spre titlu! 12 victorii în ultimele 13 etape!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Top stiri din sport
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Superliga
14.02
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Citește mai mult
„Toți știu ce culori poartă!” Rapid intervine în scandalul de la Ploiești și acuză: „O vor pe FCSB în play-off”
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Handbal
14.02
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Citește mai mult
Victorie crucială în Ungaria CSM București o învinge pe Ferencvaros și face un pas mare spre sferturile Ligii Campionilor!
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Campionate
14.02
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Citește mai mult
Reghe, în elita Africii Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile   Ligii Campionilor de pe primul loc! Cu cine poate juca
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Jocurile Olimpice
14.02
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări
Citește mai mult
Antrenorul viral VIDEO. Cine e omul misterios de la Jocurile Olimpice și de ce apare de fiecare dată în echipamentul altei țări

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 51 dinamo bucuresti 34 rapid 19 Universitatea Craiova 58 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
15.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share