„Cea mai grea cursă a vieții” Norvegianul Klaebo, al 8-lea aur olimpic, al 3-lea la JO 2026. Încă un triumf și e unic în istoria Jocurilor!

Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, e în ascensiune spre Marele Șlem olimpic la schi fond: toate cele șase probe câștigate.

Prima victorie va fi a 9-a sa medalie de aur all-time. Nimeni nu va mai fi ca el la Jocurile de Iarnă.

Johannes Hosflot Klaebo a renunțat la fotbal în adolescență pentru a se dedica sută la sută celei mai mari pasiuni: schi fond.

A spus atunci, la 16 ani: „Vreau să fiu cel mai bun din lume”. Încă puțin și e cel mai bun din istoria Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Klaebo nu mai câștigase niciodată proba de 10 km. Aur la Jocuri

La a treia participare la JO (2018-2022-2026), norvegianul a cucerit al 3-lea aur la Milano Cortina.

După skiathlon (20 km) și sprint (1.85 km), norvegianul a triumfat și la 10 km, o cursă în care nu mai învinsese niciodată, a remarcat cotidianul VG, care apare la Oslo.

Johannes, epuizat, la finalul cursei Foto: Imago

„Aceasta a fost cea mai grea cursă a vieții. Toată lumea era complet epuizată la linia de sosire”, a declarat Klaebo. „Am încercat să pornesc cu prudență și am dat totul la final”.

Este distanța cu care mă chinui cel mai mult, așa că succesul înseamnă foarte mult pentru mine Johannes Hosflot Klaebo, 3 medalii de aur la JO 2026

Klaebo are 8, la fel ca Bjorgen, Bjorndalen și Daehlie. Va fi primul cu 9?

Cu opt medalii aurii, i-a egalat pe cei trei deținători ai recordului JO:

Marit Bjorgen (schi fond, 2010-2014-2018).

Ole Einar Bjorndalen (biatlon, 1998-2002-2010-2014).

Bjorn Daehlie (schi fond, 1992-1994-1998).

Toți norvegieni, toți cu 8 victorii la Jocuri. Diferența o face doar totalul medaliilor (aur-argint-bronz). Bjorgen are 15, Bjorndalen 14, Daehlie 12. Klaebo are 10. Dar el continuă, e departe de finalul carierei, la 29 de ani.

Încă trei curse pentru Marele Șlem la Jocurile Olimpice

JHK e în ascensiune acum spre un Mare Șlem olimpic la schi fond. Să câștige toate cele șase probe.

Klaebo e „Regele Iernii”. Și la Milano Cortina Foto: Imago

A reușit în trei dintre ele, mai are trei.

15 februarie: 4x7,5 km ștafetă.

18 februarie: sprint echipe.

21 februarie: 50 km.

Dar și dacă mai învinge o singură dată, Klaebo e în legendă. A 9-a medalie de aur. Nimeni n-ar mai fi ca el.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport