Fotbalistul e regele schiului Povestea norvegianului care poate depăși recordul de aur la Jocurile Olimpice.  Fotbal, schi fond. Și bunicul, „arma secretă”
Johannes Klaebo mușcă a 7-a medalie de aur la Jocuri Foto: Imago
Jocurile Olimpice

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 14:01
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 14:01
  • Johannes Hosflot Klaebo, 29 de ani, a câștigat deja la Milano Cortina două medalii de aur la schi fond. Încă două și va fi numărul 1 all-time la Jocurile Olimpice de Iarnă. 
  • Ce spune norvegianul care a ales între fotbal și schi fond la 16 ani și care are întreaga familie implicată în cariera lui. Dar bunicul de 83 de ani e „arma mea secretă”. 
  • La ultimul Campionat Mondial, a reușit o performanță extraordinară. Ar vrea să o repete acum. 

Johannes Hosflot Klaebo e deja o legendă a sporturilor de iarnă. Are 29 de ani și e la a treia ediție a Jocurilor Olimpice.

Klaebo ar putea fi în 2026 primul cu 9 medalii de aur la Jocuri. Regele Iernii

Și nu doar că participă la schi fond. La fiecare Olimpiadă, norvegianul câștigă. Trei medalii de aur în 2018-PyeongChang, la 21 de ani, două în 2022-Beijing (plus un argint și un bronz), la 25 de ani, și două acum, la Milano Cortina:

  • Skiathlon (20 km), pe 8 febuarie. 
  • Sprint (1,85 km), pe 10 februarie. 
7 medalii de aur
a cucerit Klaebo la Jocurile Olimpice de Iarnă

Încă o victorie și va egala recordul de aur la JO, la toate sporturile de iarnă. Trei au opt mari succese și toți sunt campatrioți. Numai Norvegia.

  • Marit Bjorgen, schi fond (2010-2014-2018) - are 15 medalii în total (aur-argint-bronz). 
  • Ole Einar Bjorndalen, biatlon (1998-2002-2010-2014) - 14. 
  • Bjorn Daehlie, schi fond (1992-1994-1998) - 12. 

Încă două curse câștigate și Klaebo va fi primul cu nouă medalii de aur. Regele Jocurilor.

Klaebo a luat tot la ultimul Mondial: 6 probe, 6 victorii

Este foarte posibil. Și încă mai mult de atât. La ultimul Campionat Mondial, în 2025, la Trondheim, orașul în care trăiește, Klaebo a fost de neatins.

Johannes Klaebo, în cursa de sprint câștigată marți. Numărul 1 Foto: Imago Johannes Klaebo, în cursa de sprint câștigată marți. Numărul 1 Foto: Imago
Johannes Klaebo, în cursa de sprint câștigată marți. Numărul 1 Foto: Imago

Șase probe de schi fond, toate încheiate cu el pe primul loc. Șase curse, șase medalii de aur.

„Mi-am imaginat acest moment de un milion de ori, dar încă nu cred că e real”, a reacționat atunci Johannes pe Instagram. El, medaliile lui strălucitoare și coroana aurită.

Și la precedentele trei Campionate Mondiale, s-a vorbit mult de JHK.

  • CM 2019 - triplu aur. 
  • CM 2021 - triplu aur. 
  • CM 2023 - triplu aur. 

În 2025, nu i-a mai lăsat nimănui nicio medalie, A luat Klaebo totul.

15 medalii de aur
a câștigat Johannes Hosflot Klaebo la Campionatul Mondial. Și are 12 titluri și la Cupa Mondială!

La Milano Cortina 2026, mai are patru probe pe pistele de la Tesero:

  • 13 februarie: 10 km. 
  • 15 februarie: 4x7,5 km ștafetă. 
  • 18 februarie: sprint echipe. 
  • 21 februarie: 50 km. 

Toată familia e lângă el. Dar Kare, esențial: „Bunicul perfect”

În familia Hosflot Klaebo, toți se implică în cariera lui. Tatăl este managerul său. Mama se ocupă de partea financiară. Fratele, de zona media. Dar cel mai important e bunicul, potrivit Olympics.com.

Kare Hosflot, 83 de ani, i-a făcut cadou prima pereche de schiuri când Johannes avea doi ani. Cum a observat pasiunea copilului, s-a ocupat de el. I-a fost mereu antrenor. Și nu lipsește nici acum, la Milano Cortina.

A fost întotdeauna bunicul perfect. Mă pregătește de când aveam 10 ani. El mă lua la antrenament, el îmi făcea cadou echipament. Nu i-am spus niciodată „antrenor”. A fost mereu „bunicul” Johannes Hosflot Klaebo, pentru NBC

Klaebo, între fotbal și schi fond. A decis la 16 ani: „Vreau să fiu cel mai bun”

Născut în capitala Oslo, s-a mutat cu părinții la Trondheim la cinci ani.

Dar schiul nu a fost unica lui pasiune. În copilărie, îi plăcea mult fotbalul. A vrut la un moment dat să devină jucător profesionist.

La 16 ani, s-a hotărât. „Iubeam fotbalul, dar am ajuns la o răscruce și trebuia să iau o decizie. Schi fond sau fotbal”.

Bunicul m-a sprijinit și atunci. Dacă aș fi ales fotbalul, nu ar mai fi fost antrenorul meu. Am preferat schiul și am spus din prima clipă că vreau să fiu cel mai bun fondist din lume Johannes Hosflot Klaebo, de 7 ori campion olimpic la schi fond

Și-a împlinit visul. Este cel mai bun fondist din lume. Iar bunicul Kare, „arma mea secretă”.

