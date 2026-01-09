E oficial: Drăguș a plecat  Eyupspor a anunțat despărțirea de atacant + Un alt fotbalist român a fost prezentat la echipa cu președinte arestat!

Eyupspor a anunțat oficial despărțirea de Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale a României, și a prezentat un alt fotbalist român.

După o jumătate de sezon fără realizări la formația turcă, Drăguș o părăsește pe Eyupspor, echipă care are mari probleme după ce președintele a fost arestat din cauza implicării sale în scandalul imens legat de pariuri care a acaparat lumea fotbalului din Turcia.

Eyupspor a anunțat despărțirea de Denis Drăguș

Formația aflată la retrogradare în Turcia a anunțat despărțirea de Denis Drăguș, care ajunsese la echipă în vară, fiind împrumutat de la Trabzonspor.

După încheierea raporturilor contractuale cu Eyupspor, Denis Drăguș va ajunge la Gaziantep, formație la care a mai evoluat în sezonul 2023/2024.

„Mulțumim, Denis Drăguș!

Dorim să-i mulțumim lui Denis Drăguș pentru dăruirea și efortul depus pe teren în perioada în care a purtat tricoul nostru în acest sezon și îi urăm mult succes în carieră”, a transmis Eyupspor.

Denis Radu, împrumutat de Eyupspor

Tot vineri, Eyupspor a anunțat împrumutul lui Denis Radu, fundașul dreapta de la Petrolul Ploiești.

Denis Radu va evolua la Eyupspor până la finalul acestui sezon.

Apărătorul nu a jucat în ultimele luni din cauza unei accidentări, ultimul meci la care a fost pe teren fiind UTA - Petrolul din Cupa României, partidă disputată pe 30 octombrie. În acel meci, Denis Radu a evoluat o repriză.

„Bun venit la Eyüpspor, Denis Răzvan Radu!

Eyüpspor l-a adăugat în lot pe Denis Răzvan Radu de la clubul Petrolul Ploiești din România, împrumutat până la sfârșitul sezonului.

Îl urăm bun venit în familia noastră lui Denis Răzvan Radu și îi urăm un sezon plin de succese în tricoul galben-violet”, a transmis Eyupspor.

400.000 de euro este cota lui Denis Radu, conform Transfermarkt

Eyupspor, probleme mari la nivel administrativ

Murat Ozkaya, președintele lui Eyupspor, a fost reținut în luna noiembrie, după ce a fost acuzat că a influențat rezultatul unui meci. Acuzația vine în urma unei anchete a Parchetului din Istanbul.

Conducătorul de la Eyupspor a fost inițial dus la secția de poliție, acolo unde a fost audiat, fiind ulterior trimis în fața instanței.

Lovit de probleme administrative dar și financiare, clubul Eyupspor se află la retrogradare în Turcia, pe locul 17, cu 13 puncte acumulate în cele 17 etape disputate.

Denis Drăguș a vorbit și el despre problemele de la Eyupspor:

„N-a fost ușor ce s-a întâmplat în această perioadă, nu numai pentru mine, toată situația care a fost la club.

Cred că ați văzut ce s-a scris. Au fost probleme, din păcate au fost arestați (n.r. - președintele lui Eyupspor) și atunci vă dați seama că situația n-a fost chiar una OK”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport