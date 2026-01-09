Sfat pentru Tănase Ce i-a spus fostul atacant al naționalei: „Nu mai face asta, arată urât!” » Reacția starului de la FCSB +15 foto
Florin Tănase FOTO: SportPictures
Sfat pentru Tănase Ce i-a spus fostul atacant al naționalei: „Nu mai face asta, arată urât!” » Reacția starului de la FCSB

Publicat: 09.01.2026, ora 21:33
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a dezvăluit ce sfat i-a oferit lui Florin Tănase (31 de ani).
  • Fostul vârf al lui Schalke îl consideră pe mijlocaș ca fiind unul dintre oamenii-cheie din angrenajul celor de la FCSB.

Ciprian Marica a purtat o discuție cu Florin Tănase cu privire la simulările constante făcute de jucătorul de la FCSB în timpul meciurilor.

Florin Tănase, sfătuit de Ciprian Marica: „Dă urât, arată urât”

„M-am văzut zilele trecute cu Tănase, cu Florin. I-am zis: «Băi, nu te mai preface, că acum sunt camere peste tot». Când nu e… dă urât, arată urât”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Fotbalistul celor de la FCSB i-a răspuns scurt fostului atacant de la Schalke: „Tu n-ai fost fotbalist?”.

Florin Tănase a fost unul dintre cei mai activi jucători de la FCSB. În actuala stagiune, a jucat 34 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 11 goluri și să ofere 4 pase decisive.

Ciprian Marica: „Tănase a devenit un lider”

Oficialul celor de la Farul Constanța crede că Florin Tănase este unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.

„Tănase nu e un jucător neapărat spectaculos, dar e un jucător de echipă și a reușit prin carisma pe care o are să se impună în vestiarul lui FCSB. A devenit un lider al vestiarului.

Atunci când îți pleacă un lider, te slăbește puțin ca echipă. Vom vedea acum dacă va pleca. Eu cred că va fi o pierdere”, a spus Ciprian Marica, potrivit sport.ro.

Florin Tănase are un istoric lung alături de FCSB. „Tricolorul” se află la sezonul #8 în tricoul roș-albastru.

303 meciuri
a jucat Florin Tănase pentru FCSB

Florin Tănase, emoții înaintea play-off-ului: „Avem obiectiv intermediar”

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte și este la 2 lungimi în spatele celor de la Oțelul, echipa aflată pe ultima poziție ce asigură calificarea în play-off.

Întrebat despre șansele pe care le au „roș-albaștrii” la titlu, Florin Tănase a răspuns:

Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul.

Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off...”, a spus internaționalul român, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

  • FCSB va debuta în acest an, în Liga 1, pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, la Mioveni, împotriva celor de la FC Argeș.

FOTO. Golul decisiv marcat de Florin Tănase în FCSB - Feyenoord 4-3

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg
Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (1).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (2).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (3).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (4).jpg Tanase inscrie in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (5).jpg
Ciprian Marica Florin Tanase fcsb superliga
