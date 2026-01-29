Benfica - Real Madrid 4-2. Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul „galacticilor”, și-a exprimat nemulțumirea după ce echipa sa a ratat calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.

Alvaro Arbeloa (43 de ani), antrenorul Realului, a vorbit și el despre eșecul drastic din Portugalia.

Deși Mbappe a deschis scorul în minutul 30, Benfica a revenit incredibil și a marcat trei goluri consecutive prin Schjelderup (36, 54) și Pavlidis (45+5, penalty).

Mbappe a bifat „dubla” în minutul 58, ducând scorul la 2-3, dar Benfica nu a renunțat și a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor la ultima fază a meciului, Eroul a fost portarul Trubin.

Benfica - Real Madrid 4-2 . Kylian Mbappe: „Al patrulea gol este o rușine”

Mbappe, golgheterul Ligii Campionilor, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la jocul prestat de „galactici” pe Da Luz.

„Nu este o chestiune de calitate, nu este o chestiune de tactică. Este o chestiune de dorință mai mare. Nu s-a văzut că ne-am dat viața pe teren. Nu s-a văzut pentru ce jucăm.

Nu avem continuitate în jocul nostru, trebuie să rezolvăm asta, nu poate fi o zi da, o zi nu… o echipă campioană nu face asta.

Merităm să fim în această situație (n.r. - în play-off-ul Ligii Campionilor), Benfica a fost mai bună, doare un pic să avem aceste meciuri din play-off, voiam să avem acea pauză”, a declarat Mbappe, conform as.com.

13 goluri a marcat Kylian Mbappe în acest sezon al Ligii Campionilor

Întrebat despre golurile primite de Real Madrid, în special despre cel al portarului Anatoliy Trubin, de la ultima fază a meciului, atacantu francez a spus:

„ Nu este normal ceea ce am văzut astăzi, al patrulea gol este o rușine. De fapt, nici al treilea nu a schimbat nimic, însă este puțin jenant că le-am primit, trebuie să schimbăm asta, pentru că veneam după trei meciuri foarte bune”.

FOTO. Golul marcat de Trubin:

Alvaro Arbeloa: „Nu am fost capabili să fim la înălțimea așteptărilor”

Alvaro Arbeloa, antrenorul Realului Madrid, a comentat rezultatul dezamăgitor din Portugalia.

„Astăzi am fost departe de ceea ce ne-am dorit, de dificultatea meciului, de exigențele adversarului, de atmosferă, de miza lor, de miza noastră. Cred că nu am fost capabili să fim la înălțimea așteptărilor timp de 90 de minute.

Înainte de a veni aici, știam că avem mult de lucru, mult de îmbunătățit și suntem conștienți că mai avem multe de făcut. Pentru a câștiga acest tip de meciuri, trebuie să faci multe lucruri bine, nu doar unul, și trebuie să le faci timp de 90 de minute”, a precizat Alvaro Arbeloa, conform marca.com.

În ceea ce privește golul înscris de portarul Benficăi din finalul partidei de pe Da Luz, Arbeloa a spus:

„Nu este prima dată când un portar îmi înscrie un gol. Evident, ei trebuiau să-și asume un risc, noi jucam cu doi jucători în minus și, de asemenea, aveam nevoie să înscriem un gol pentru a fi în top 8. Ei și-au asumat un risc, la fel și noi, iar în final ei au câștigat”.

Tehnicianul și-a asumat răspunderea pentru înfrângere.

Mă simt pe deplin responsabil când lucrurile nu merg bine și nu ne atingem obiectivul pe care ni l-am propus. Nu e vorba că am fost eliminați din Champions League. Avem două meciuri în față și vom aborda acest obiectiv cu scopul de a trece în runda următoare Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

VIDEO. Benfica - Real Madrid 4-2

Ce urmează în Liga Campionilor

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26 va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, la Nyon (Elveția), de la 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor participa echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupelor – primele opt echipe din faza grupelor se califică automat în optimile de finală.

Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com)

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:

Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)

PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)

Meciurile se desfășoară în două manșe, pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie.

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport