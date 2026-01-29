„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”

Borussia Dortmund - Inter 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria obținută în Germania.

Succesul nu a fost suficient pentru ca formația italiană să termine faza principală a competiției în top 8.

Inter a plătit pentru punctele pierdute pe finalurile meciurilor cu Atletico Madrid (1-2) și Liverpool (0-1), înfrângeri care au avut un impact decisiv asupra poziției din clasament, locul 10.

Borussia Dortmund - Inter 0-2 . Cristi Chivu: „Am primit exact ceea ce meritam”

„Am primit exact ceea ce meritam și nu trebuie să privim înapoi, ci mai degrabă să analizăm ceea ce am realizat. Aici, în fața acestui public, nu a fost simplu, însă meciul a fost bun, chiar dacă am fi putut face mai mult.

În ultimele două luni, acest grup a crescut exponențial”, a declarat Chivu după meci, conform gazzetta.it.

Întrebat cum vede un posibil duel cu Mourinho, fostul său antrenor, acum aflat pe banca celor de la Benfica, Chivu a declarat:

„Acum mă gândesc doar la meciul cu Nicola (n.r. - Davide Nicola, antrenorul lui Cremonese) de duminică, pentru că este cea mai importantă partidă a acestui sezon. Cel mai important meci este întotdeauna următorul”.

Inter își va afla vineri adversara din play-off-ul pentru optimi: Benfica Lisabona sau Bodo/Glimt. Pentru un loc în sferturi s-ar putea duela cu Sporting Lisabona sau Manchester City.

7 este nota primită de Cristi Chivu din partea publicației Tuttomercatoweb. Jurnaliștii italieni au notat: „În ciuda schimbărilor, echipa sa a intrat pe terenul Borussiei Dortmund cu intenția clară de a câștiga meciul. El a confirmat o altă calitate: chiar și în situații în care pare să se afle în dificultate, nu își pierde niciodată direcția. Apoi lovește”

Inter a deschis scorul târziu în partida cu Borussia Dortmund. Dimarco a marcat primul, în minutul 81, iar Andy Diouf a mărit avantajul în minutul 90+4.

Antrenorul român l-a lăudat pe Federico Dimarco, jucător care a căpătat un nou suflu de la venirea lui Chivu: în 33 de meciuri, italianul a contribuit la 15 goluri, dintre care 6 reușite și 9 pase decisive.

„Sunt foarte mulțumit de începutul său de sezon, mai ales din punct de vedere al mentalității. Are dorința de a munci din greu și de a fi decisiv.

Calitatea a avut-o mereu, iar astăzi este un jucător matur și complet”, a mai spus Chivu.

Este meritul acestor băieți care au înțeles imediat cerințele noastre, cu umilință, cuvânt important pentru acest grup. Toți încearcă să facă totul pentru a fi protagoniști, toți știu că, pe rând, au această șansă: uitați-vă la Sommer, Luis Henrique, la Diouf. Andy a intrat cu spiritul potrivit, sunt bucuros că s-a deblocat, dar trebuie să continue așa, pentru că acum maturitatea este importantă, iar munca este pe primul loc. Cristi Chivu, antrenor Inter Milano

FOTO. Golul marcat de Federico Dimarco în meciul cu Borussia Dortmund, direct din lovitură liberă:

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

Ce urmează în Liga Campionilor

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26 va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, la Nyon (Elveția), de la 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor participa echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupelor – primele opt echipe din faza grupelor se califică automat în optimile de finală.

Faza eliminatorie din Champions League (FOTO: captură uefa.com)

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți sunt cele care au încheiat grupa pe locurile 9-16:

Real Madrid (Spania), Inter Milano (Italia), PSG (Franța), Newcastle (Anglia), Juventus (Italia), Atletico Madrid (Spania), Atalanta (Italia), Leverkusen (Germania)

Cele de mai sus vor înfrunta formațiile de pe pozițiile 17-24:

Dortmund (Germania), Olympiacos (Grecia), Club Brugge (Belgia), Galatasaray (Turcia), Monaco (Franța), Qarabag (Azerbaidjan), Bodo/Glimt (Norvegia), Benfica (Portugalia)

Cluburile vor fi împerecheate la tragerea la sorți în funcție de poziția lor în clasament: 9/10 vs 23/24, 11/12 vs 21/22, 13/14 vs 19/20 și 15/16 vs 17/18.

Care vor fi partidele din play-off:

Real Madrid (locul 9)/Inter Milano (locul 10) - Bodo/Glimt (locul 23)/Benfica (locul 24)

PSG (locul 11)/Newcastle (locul 12) - Monaco (locul 21)/Qarabag (locul 22)

Juventus (locul 13)/Atletico Madrid (locul 14) - Club Brugge (locul 19)/Galatasaray (locul 20)

Atalanta (locul 15)/Leverkusen (locul 16) - Dortmund (locul 17)/Olympiacos (locul 18)

Meciurile se desfășoară în două manșe, pe 17/18 februarie, respectiv 24/25 februarie.

