FCSB - FENERBAHCE. Campioana României încă păstrează șanse de calificare în primăvara Europa League înainte de ultimul meci din faza eliminatorie.

Calculele arată că „roș-albaștrii” au nevoie ca 6 din 7 condiții să fie bifate pentru a termina în primele 24 de echipe.

Chiar dacă a obținut numai 6 puncte în primele 7 runde din faza principală a Europa League, FCSB încă speră la o calificare miraculoasă în primăvara europeană.

Calcule. FCSB în primăvara europeană: ce șanse mai are campioana

Campioana va începe ultima etapă pe locul 29 și trebuie s-o încheie în top 24 pentru a merge mai departe. Victoria cu Fenerbahce este obligatorie, însă nu este suficientă pentru calificare.

„Roș-albaștrii” ar acumula 9 puncte și ar putea urca cel mai sus pe locul 21. Dacă le eliminăm pe Lille și Brann, formații care au deja 9 puncte și sunt aproape imposibil de depășit din cauza golaverajului net superior, +2, respectiv -1, față de -7, echipa lui Charalambous poate ajunge cel mult pe 23.

Și e în luptă directă cu alte 7 formații: Go Ahead Eagles, Salzburg, FC Basel, Feyenoord, Ludogorets, Celtic și Young Boys.

Meciurile care contează pentru FCSB

Go Ahead Eagles - Braga

- Braga Aston Villa - Salzburg

FC Basel - Viktoria Plzen

- Viktoria Plzen Betis - Feyenoord

Ludogorets - Nice

- Nice Celtic - Utrecht

- Utrecht Stuttgart - Young Boys

Clasamentul Europa League

Clasamentul Europa League

Echipă Golaveraj Puncte 23. Young Boys 8-13 (-5) 9 24. Celtic 9-13 (-4) 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 11-15 (-4) 7 26. Feyenoord 10-13 (-3) 6 27. FC Basel 9-12 (-3) 6 28. Salzburg 8-12 (-4) 6 29. FCSB 8-15 (-7) 6 30. Go Ahead Eagles 6-14 (-8) 6 *Criteriile de departajare în caz de egalitate de puncte: 1. golaveraj, 2. goluri marcate, 3. goluri marcate în deplasare, 4. victorii, 5. victorii în deplasare, 6. punctele acumulate de cele 8 adversare, 7. golaverajul celor 8 adversare, 8. numărul de goluri marcate de cele 8 adversare, 9. clasamentul fair-play, 10. coeficientul UEFA.

Rezultatele care o duc pe FCSB în primăvara europeană

FCSB are nevoie de un scenariu aproape perfect în ultima rundă. Dacă excludem rezultatele fanteziste cu victorii la peste 3-4 goluri diferență, 6 din 7 condiții trebuie bifate la meciurile rivalilor pentru ca FCSB să ajungă pentru al doilea an consecutiv în faza eliminatorie din Europa League:

Go Ahead Eagles să nu câștige acasă cu Braga la o diferență mai mare cu două goluri decât victoria FCSB cu Fenerbahce;

să nu câștige acasă cu Braga la o diferență mai mare cu două goluri decât victoria FCSB cu Fenerbahce; Salzburg să n-o învingă pe Aston Villa în deplasare;

să n-o învingă pe Aston Villa în deplasare; FC Basel să nu câștige cu Viktoria Plzen;

să nu câștige cu Viktoria Plzen; Feyenoord să nu se impună pe terenul lui Betis;

să nu se impună pe terenul lui Betis; Ludogorets să obțină cel mult un egal acasă cu Nice;

să obțină cel mult un egal acasă cu Nice; Celtic să piardă acasă cu Utrecht;

să piardă acasă cu Utrecht; Young Boys să piardă la Stuttgart. Să marcheze mai puțin decât FCSB cu Fenerbahce dacă pierde doar la un gol.

Conform Football Meets Data, campioana României are doar 1% șanse să avanseze.

Cele mai mici șanse de reușită sunt la meciurile lui Ludogorets și Celtic, care înfruntă două echipe deja eliminate, printre cele mai slabe din acest sezon: Nice (3 puncte), respectiv Utrecht (1 punct).

Cu cine poate juca în „șaisprezecimi”

Dacă FCSB reușește marea surpriză, atunci va merge din nou în play-off-ul pentru optimi, unde va da peste una dintre echipele care termină pe locurile 9-10. Adică o formație care a ratat la limită calificarea directă în optimi.

Campioana ar juca meciul decisiv în deplasare. Și ar putea da peste echipe ca Roma, Porto, Steaua Roșie, PAOK, Suttgart sau Celta Vigo.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, de la ora 14:00, iar partidele se vor disputa pe 12 și 19 martie.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

VIDEO. Ultimul antrenament al lui FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

