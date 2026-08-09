Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a început să-și pună amprenta asupra vestiarului după revenirea pe „Santiago Bernabeu”.

Portughezul, numit în această vară pentru un mandat valabil până în 2029, a introdus mai multe reguli noi la baza de pregătire de la Valdebebas.

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Măsurile vizează alimentația, recuperarea după accidentări, punctualitatea, dar și modul în care jucătorii petrec timpul împreună.

Mourinho schimbă regulile la Real Madrid

Mourinho a considerat că lotul avea prea multă libertate în organizarea programului zilnic și a decis să impună un control mai strict.

Una dintre primele modificări ține de alimentație. Nutriționistul echipei nu mai are doar un rol consultativ, ci stabilește meniurile pentru micul dejun și gustarea de după-amiază, în funcție de cerințele de performanță.

Libertatea pe care fotbaliștii o aveau anterior în alegerea alimentelor a fost redusă.

Portughezul încearcă și să întărească relațiile din interiorul lotului. Jucătorii și membrii staffului au început să ia masa împreună la Valdebebas, un obicei pe care Mourinho l-a folosit și în perioada petrecută la Benfica.

VIDEO. Unul dintre antrenamentele celor de la Real Madrid

Surse din club citate de presa spaniolă susțin că atmosfera din lot este una foarte bună și că noile măsuri au fost primite pozitiv.

Ce pățesc jucătorii care întârzie la antrenamente

Mourinho a schimbat și modul în care este sancționată lipsa de punctualitate.

Fotbaliștii trebuie să ajungă la baza de pregătire cu o oră înainte de începerea antrenamentului.

Cei care întârzie nu sunt amendați financiar, ci sunt obligați să se antreneze singuri în sala de forță, separat de restul lotului.

Regula este valabilă pentru toți jucătorii, indiferent de statutul lor în echipă.

1,46 miliarde de euro valorează lotul celor de la Real Madrid, conform Transfermarkt. Mbappe este cel mai bine cotat (200 de milioane de euro), urmat de Jude Bellingham (160 de milioane) și Vinicius Junior (140 de milioane)

O altă schimbare importantă privește jucătorii accidentați. Recuperarea trebuie efectuată la Valdebebas, inclusiv atunci când fotbaliștii colaborează cu preparatori personali.

Tratamentele făcute în afara bazei nu mai sunt acceptate, iar procesul este coordonat de staff-ul lui Real Madrid.

În primul său mandat la Real, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

De-a lungul carierei sale, Mourinho le-a mai antrenat pe Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica.

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