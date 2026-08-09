„CFR a fost sub orice critică” Acționarul român de la Tromso, după umilința din Conference League: „Pe teren nu joacă banii. Contează atitudinea”

Alexandru Cuc, un român stabilit de peste două decenii în Norvegia și acționar minoritar la Tromso, a analizat victoria categorică obținută de formația norvegiană în fața lui CFR Cluj, scor 5-0, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League.

Cuc deține acțiuni la Tromso încă din 2009.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acesta a recunoscut că nici în tabăra norvegienilor nu exista așteptarea unui asemenea rezultat.

Alexandru Cuc, după CFR - Tromso 0-5 : „Au fost sub orice critică”

Norvegienii au marcat de trei ori încă din prima repriză, iar după pauză au mai înscris de două ori și au încheiat partida cu un avantaj de cinci goluri înaintea returului.

„În presă am văzut titluri că nimeni nu se aștepta la rezultatul ăsta zdrobitor. Speranțele erau mai mari să rămânem în competiție și să mai mergem un tur sau două.

Inclusiv Tromso este foarte fericită pentru rezultatul acesta, pentru că nici ei nu se așteptau. Dar trebuie să recunoaștem că CFR-ul a fost sub orice critică și asta i-a ajutat foarte mult pe norvegieni”, a spus Cuc, potrivit sport.ro.

FOTO. Alin Fică, în lacrimi după înfrângerea cu Tromso

Cuc a vorbit și despre diferențele pe care le vede între fotbalul norvegian și cel românesc.

„Pe teren nu joacă banii. Contează atitudinea. Secretul lor e că intră pe teren, mă refer la norvegieni, nu doar la Tromso, cu gândul că pot bate pe oricine.

Multe echipe românești cred că nu știu să facă asta. Vă dau un exemplu. Nu știu dacă a vorbit cineva despre asta:

Camora, după meci, a spus că ei, după ce au primit gol în minutul 5, și-au pierdut încrederea. Cum? Cum?! Dacă mai ai 85 de minute, ți-ai pierdut reperele?”, a mai spus acționarul minoritar de la Tromso.

Acum 20 de ani, românii încă erau priviți în multe locuri din Europa prin prisma unor stereotipuri negative. Am vrut să arăt că noi trăim aici, muncim, investim și vrem să fim parte din comunitate. Sunt foarte mulți români care fac cinste țării noastre în Norvegia. Alexandru Cuc, acționar minoritar la Tromso

Alexandru Cuc: „În Norvegia, copiii sunt baza”

Românul a explicat și ceea ce consideră că stă la baza dezvoltării fotbalului norvegian: infrastructura și accesul copiilor la sport încă de la vârste mici.

„Este un secret pe care îl știe toată lumea în Norvegia: copiii sunt baza. În fiecare comună există terenuri sintetice și săli de sport. Eu am locuit pe o insulă lângă Tromso și acolo existau două terenuri sintetice și două săli de sport.

Copiii joacă fotbal tot timpul. Vara sunt pe teren, iar iarna joacă în sală. Statul și comunitățile îi susțin, iar părinții fac foarte mult voluntariat. Nu vezi părinți care să țipe la copii sau la antrenori după un meci. Copiii cresc fără presiune și ajung să iubească sportul.

Bineînțeles, sunt mulți copii care pe la 13-14 ani simt că nu sunt pentru sport și se apucă de altceva. Cei care rămân tratează cu seriozitate și se vede unde ajung”, a mai spus acesta.

Returul dintre Tromso și CFR Cluj este programat pe 13 august, în Norvegia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport