Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit înaintea deplasării cu Sepsi, programată duminică, de la ora 21:30, în etapa #4 din Liga 1.

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FCSB a început campionatul cu victorii în fața lui FC Argeș și Csikszereda, ambele cu 2-0, apoi a remizat cu Farul, scor 2-2. Roș-albaștrii caută acum a treia victorie a sezonului.

Marius Baciu, înainte de Sepsi - FCSB: „Trebuie să lucrăm foarte mult la omogenitate”

Antrenorul consideră că principala problemă a echipei în această perioadă este integrarea jucătorilor veniți pe parcursul verii, unii dintre ei fără să fi făcut întreaga pregătire alături de lot.

„Ne așteaptă un joc foarte important pentru noi. Vedem, e un început interesant de campionat, cu echipe care arată destul de bine. Și noi va trebui să ne ridicăm la nivelul dorit.

Trebuie să lucrăm la omogenitate foarte mult. Sunt jucători care au venit pe parcurs, nu au fost cu noi în cantonament.

Au nevoie de acomodare, în fiecare zi e tot mai bine. Chiar dacă sunt valoroși, e greu oriunde ai merge într-un colectiv nou. Cred că aici e cea mai mare problemă a noastră.

Avem șapte puncte, ne dorim să câștigăm. Întâlnim o echipă nou-promovată, foarte bună, așezată, lucrată. Chiar am urmărit meciurile lor. La început, totul e destul de echilibrat”, a spus Baciu.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

Sepsi nu se va putea baza pe Cosmin Matei, mijlocașul care se află în centrul unui caz de dopaj și a fost suspendat pentru nouă luni.

„Îmi pare rău, cântărește orice jucător important. Nu ne interesează lucrurile astea, îmi pare rău dacă are o problemă gravă, pentru că își câștigă pâinea din fotbal.

Nu cred că va fi destabilizată echipa de absență. Poate să intre alt jucător și să o facă și mai bine. Și FCSB-ul, când nu l-a avut pe Olaru, echipa a arătat foarte bine, deși atunci se baza foarte mult pe el”.

Marius Baciu neagă orice conflict cu Florin Tănase

La o zi după eliminarea rușinoasă a celor de la FCSB din Conference League, au apărut informații potrivit cărora ar fi izbucnit un scandal în vestiarul roș-albaștrilor, iar mai mulți jucători și-ar dori ca Marius Baciu să părăsească echipa.

După remiza cu Farul (2-2), meci pe care l-a început din postura de rezervă, Florin Tănase a avut o declarație acidă la adresa tehnicianul echipei.

„Echipa se poate baza și pe Florin Tănase la început, poate va fi rezervă. Păstrăm suspansul. Am văzut că s-au speculat o groază de chestiuni. La un club cum e FCSB, există speculații, mai ales când nu sunt rezultatele dorite, dar în realitate nu există absolut niciun conflict în vestiar.

Mă bucur enorm de respectul jucătorilor, același lucru le ofer și eu. E o echipă foarte corectă, nu e ușor când vii după un insucces, dar toată lumea e concentrată pentru a reveni foarte repede”, a mai spus Baciu.

Nu există niciun conflict, mai ales între mine și Tănase. E un căpitan de echipă, am auzit și declarația lui și nu m-am simțit lezat. Eu cu Tănase avem tot timpul un dialog. E antrenorul nostru din teren când joacă, e unul dintre cei mai importanți jucători. Nu poate să existe nimic. Discutăm orice dacă e nevoie, nu există absolut niciun conflict. Marius Baciu, antrenor FCSB

Replica lui Baciu pentru Marius Șumudică

Baciu și Marius Șumudică au lucrat împreună în trecut la FC Vaslui, unde actualul tehnician al FCSB a fost secundul lui Șumudică. Colaborarea lor a durat însă foarte puțin.

Întrebat despre declarațiile făcute de Șumudică la adresa sa, Baciu nu a dorit să dezvolte subiectul.

„Nu mă interesează, să fie sănătos, să aibă baftă, succes. Am stat foarte puțin, eu eram la club când a venit domnul Șumudică, am fost înainte, când a fost domnul Ignacio, eram foarte interesat de ceea ce înseamnă fotbalul portughez la momentul respectiv.

Nu am avut de unde să înțeleg ce își dorește domnul Șumudică de la fotbal”, a mai declarat Baciu

La FCSB răspunde antrenorul. Nu se duce Gigi să îi antreneze. Ai luat 7 de la o echipă ca Auda, nu avea voie. Nu există, e strigător la cer, să pui eliminarea pe seama arbitrilor. Marius Șumudică, fost antrenor la CFR și Rapid, conform fanatik.ro

Daniel Bîrligea, susținut de Baciu: „A fost tot mai concentrat la antrenamente”

Daniel Bîrligea a început sezonul cu gol în victoria cu FC Argeș, scor 2-0, însă evoluțiile sale ulterioare nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Baciu spune că atacantul are nevoie, în această perioadă, de susținere și încredere.

„Bîrligea e un jucător care are nevoie de susținere și trece printr-o perioadă… Când ai atâtea ocazii și nu marchezi, e normal că ai un moral puțin scăzut.

Suntem alături de el, sunt convins că va fi la un nivel cât mai curând posibil. E un vârf de atac de care nu prea avem la ora actuală în România, i-ar fi benefică concurența.

El trebuie să fie concentrat pe munca lui indiferent dacă vine cineva sau nu. El a fost tot mai concentrat la antrenament”, a mai spus Baciu.

Baciu a oferit la final și ultimele informații despre jucătorii care au avut probleme medicale sau au lipsit de la pregătire.

„Noi i-am dat lui Târnovanu două zile libere, acum vine la antrenament. Va face deplasarea cu noi.

Miculescu a fost la un control în Anglia, a revenit și mai trebuie să stea puțin, cred că într-o săptămână va intra cu noi.

Ofri încă nu e sută la sută, mai e Mihai Popescu, care se mișcă deja destul de bine”.

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