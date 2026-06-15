Atac grosolan la Michelle Obama În fața lui Donald Trump, un luptător american din Gala UFC Freedom 250 a făcut o afirmație scandaloasă la adresa fostei prime doamne

Josh Hokit (28 de ani) a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale în cadrul galei UFC Freedom 250, însă performanța sportivă a trecut rapid în plan secund după un comentariu scandalos la adresa fostei prime doamne Michelle Obama (62 de ani), făcut în direct la finalul meciului.

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Hokit l-a învins pe Derrick Lewis în confruntarea disputată la Casa Albă, în cadrul unui eveniment fără precedent pentru UFC.

Cu un bilanț perfect (10 victorii și nicio înfrângere), Hokit și-a consolidat poziția printre numele importante ale categoriei grele.

Atac grosolan la adresa fostei prime doamne Michelle Obama!

Totuși, în loc ca atenția să se concentreze asupra succesului său, discuțiile de după gală au fost dominate de declarațiile făcute în interviul acordat lui Joe Rogan.

Cu Donald Trump așezat în primul rând alături de soția Melania și de președintele UFC, Dana White, Hokit a făcut un spectacol grotesc.

Mai întâi, l-a felicitat pe Donald Trump în declarații presărate cu obscenități.

Apoi, a făcut referire la credința pe care o are: „Dacă ar fi să spun ceva, există o singură persoană mai incredibilă decât «Incredibilul Hok», și aceea este Domnul și Mântuitorul meu Iisus Hristos”.

Au urmat insulte la adresa unui alt luptător, Alex Pereira, și a mamei acestuia.

Hokit a încheiat intervenția cu o afirmație scandaloasă și fără legătură cu lupta: „Michelle Obama este bărbat. Nu-i așa, America?”.

“Michelle Obama is a man” shouted on the White House lawn in a ring sponsored by Bud Light only available on Larry Ellison’s Paramount Plus. What a way to celebrate America 250 and the twilight of liberal democracy. pic.twitter.com/MCTjdB3slg — Tim Miller (@Timodc) June 15, 2026

Momentul a provocat reacții atât în arenă, cât și pe rețelele sociale. O parte a publicului a răspuns cu râsete și aplauze, în timp ce alți spectatori au părut surprinși de direcția în care a mers discursul luptătorului.

Joe Rogan, aflat în rol de intervievator, nu a comentat afirmația și a încheiat rapid dialogul.

Comentariul lui Hokit face trimitere la o teorie conspiraționistă veche care circulă de ani de zile în anumite medii politice și online din Statele Unite.

Afirmația nu este susținută de dovezi și a fost respinsă în repetate rânduri de organizații independente de verificare a faptelor.

Din acest motiv, numeroși comentatori au privit intervenția sportivului mai degrabă ca pe o încercare deliberată de a genera controverse decât ca pe o declarație care urmărea să transmită un mesaj coerent.

Forbes scrie că Hokit nu va fi amendat sau penalizat, fiind de notorietate faptul că președintele UFC, Dana White, a apărat în mod constant libertatea de exprimare a luptătorilor, indiferent de dimensiunea insultelor acestora.

Hokit îi oferise lui Trump, care a fost văzut zâmbind scurt la comentariul despre Michelle Obama, lanțul său în timpul celebrării victoriei sale asupra lui Lewis, scrie independent.co.uk

Nu este pentru prima dată când Hokit atrage atenția prin comportamente provocatoare. În săptămâna premergătoare galei de la Casa Albă, el a fost implicat în mai multe episoade controversate, de la atacuri verbale la adresa altor luptători până la momente teatrale la conferințele de presă și la cântarul oficial.

UFC a intervenit chiar pentru a încheia o conferință de presă după ce sportivul a făcut remarci considerate nepotrivite la adresa unor colegi.

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