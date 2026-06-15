Atac grosolan la Michelle Obama În fața lui Donald Trump, un luptător american din Gala UFC Freedom 250 a făcut o afirmație scandaloasă la adresa fostei prime doamne
Josh Hokit, atac grosolan la Michelle Obama
Box

Atac grosolan la Michelle Obama În fața lui Donald Trump, un luptător american din Gala UFC Freedom 250 a făcut o afirmație scandaloasă la adresa fostei prime doamne

alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 11:38
  • Josh Hokit (28 de ani) a obținut cea mai importantă victorie a carierei sale în cadrul galei UFC Freedom 250, însă performanța sportivă a trecut rapid în plan secund după un comentariu scandalos la adresa fostei prime doamne Michelle Obama (62 de ani), făcut în direct la finalul meciului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Hokit l-a învins pe Derrick Lewis în confruntarea disputată la Casa Albă, în cadrul unui eveniment fără precedent pentru UFC.

Cu un bilanț perfect (10 victorii și nicio înfrângere), Hokit și-a consolidat poziția printre numele importante ale categoriei grele.

Ilia Topuria, desfigurat la Casa Albă! FOTO: Primul eșec pentru unul dintre cei mai temuți luptători. Americanul Justin Gaethje l-a năucit și l-a obligat să abandoneze!
Citește și
Ilia Topuria, desfigurat la Casa Albă! FOTO: Primul eșec pentru unul dintre cei mai temuți luptători. Americanul Justin Gaethje l-a năucit și l-a obligat să abandoneze!
Citește mai mult
Ilia Topuria, desfigurat la Casa Albă! FOTO: Primul eșec pentru unul dintre cei mai temuți luptători. Americanul Justin Gaethje l-a năucit și l-a obligat să abandoneze!

Atac grosolan la adresa fostei prime doamne Michelle Obama!

Totuși, în loc ca atenția să se concentreze asupra succesului său, discuțiile de după gală au fost dominate de declarațiile făcute în interviul acordat lui Joe Rogan.

Cu Donald Trump așezat în primul rând alături de soția Melania și de președintele UFC, Dana White, Hokit a făcut un spectacol grotesc.

Mai întâi, l-a felicitat pe Donald Trump în declarații presărate cu obscenități.

Apoi, a făcut referire la credința pe care o are: „Dacă ar fi să spun ceva, există o singură persoană mai incredibilă decât «Incredibilul Hok», și aceea este Domnul și Mântuitorul meu Iisus Hristos”.

Au urmat insulte la adresa unui alt luptător, Alex Pereira, și a mamei acestuia.

Hokit a încheiat intervenția cu o afirmație scandaloasă și fără legătură cu lupta: „Michelle Obama este bărbat. Nu-i așa, America?”.

Momentul a provocat reacții atât în arenă, cât și pe rețelele sociale. O parte a publicului a răspuns cu râsete și aplauze, în timp ce alți spectatori au părut surprinși de direcția în care a mers discursul luptătorului.

Joe Rogan, aflat în rol de intervievator, nu a comentat afirmația și a încheiat rapid dialogul.

Comentariul lui Hokit face trimitere la o teorie conspiraționistă veche care circulă de ani de zile în anumite medii politice și online din Statele Unite.

Afirmația nu este susținută de dovezi și a fost respinsă în repetate rânduri de organizații independente de verificare a faptelor.

Din acest motiv, numeroși comentatori au privit intervenția sportivului mai degrabă ca pe o încercare deliberată de a genera controverse decât ca pe o declarație care urmărea să transmită un mesaj coerent.

Forbes scrie că Hokit nu va fi amendat sau penalizat, fiind de notorietate faptul că președintele UFC, Dana White, a apărat în mod constant libertatea de exprimare a luptătorilor, indiferent de dimensiunea insultelor acestora.

Hokit îi oferise lui Trump, care a fost văzut zâmbind scurt la comentariul despre Michelle Obama, lanțul său în timpul celebrării victoriei sale asupra lui Lewis, scrie independent.co.uk

Nu este pentru prima dată când Hokit atrage atenția prin comportamente provocatoare. În săptămâna premergătoare galei de la Casa Albă, el a fost implicat în mai multe episoade controversate, de la atacuri verbale la adresa altor luptători până la momente teatrale la conferințele de presă și la cântarul oficial.

UFC a intervenit chiar pentru a încheia o conferință de presă după ce sportivul a făcut remarci considerate nepotrivite la adresa unor colegi.

Citește și

Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90
Campionatul Mondial
11:09
Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90
Citește mai mult
Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90
FIFA a deschis o anchetă FOTO: E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR! Se cere excluderea lui de la Mondial
Campionatul Mondial
09:38
FIFA a deschis o anchetă FOTO: E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR! Se cere excluderea lui de la Mondial
Citește mai mult
FIFA a deschis o anchetă FOTO: E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR! Se cere excluderea lui de la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
„Șah” la PNL, odată cu excluderea „propriului premier”, și o explicație pentru ultimatimul dat lui Veștea. Reacții după decizia liberalilor, ce face PSD
donald trump michelle obama UFC Freedom 250 josh hokit
Știrile zilei din sport
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Campionatul Mondial
15.06
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
Citește mai mult
De la FCSB, paznic la Yamal Joao Paulo l-a anihilat pe Lamine în șocul Mondialului!
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Superliga
15.06
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Citește mai mult
„Antrenorul a avut ultimul cuvânt” Nicolescu, despre plecarea unuia dintre liderii lui Dinamo: „Vrea alt profil. Discutăm cu doi străini”
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Superliga
15.06
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Citește mai mult
Pancu a trecut la treabă Rapid s-a reunit astăzi sub comanda noului antrenor: „Încerc să relaxez puțin atmosfera” » Cine a lipsit
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Superliga
15.06
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro! Cum arată noua siglă pe echipamente
Citește mai mult
Noile tricouri de joc ale lui Dinamo Al treilea este maro!  Cum arată noua siglă pe echipamente 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:03
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
Cel care ne-a apărat. El, supremul Cornel Penu, interviu-eveniment pentru GOLAZO.ro, în ziua în care a împlinit 80 de ani
09:35
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Theodor Jumătate Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat 
09:00
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol » Obiectivul asumat
„Prefer 5-4 decât 1-0” Antonio Folha, noul antrenor al CFR Cluj, se prezintă ca adept al fotbalului-spectacol »  Obiectivul asumat
07:27
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Încă o mare surpriză Arabia Saudită, rezultat mare cu Uruguay! Iran a remizat cu Noua Zeelandă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Top stiri
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Campionatul Mondial
07:31
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Citește mai mult
Zi grea pentru granzi la CM 2026 După Belgia și Spania, nici Uruguay nu reușește să se impună în primul meci al turneului
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Campionatul Mondial
15.06
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Citește mai mult
Schimbare la Mondial FIFA a reacționat după controversele iscate în prima săptămână a turneului final
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Superliga
15.06
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Citește mai mult
Nuno Campos nu l-a mai vrut Dinamo se desparte de încă un titular: „N-o să vă uit niciodată” + reacția lui Cîrjan
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
B365
15.06
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"
Citește mai mult
Dl. Veștea spune că dl. Bolojan l-a pus pe mute, nu îi răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Dl. Salam ar zice "Frații mei, de ce vă certați?"

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
16.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share