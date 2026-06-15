Ilia Topuria, desfigurat la Casa Albă! FOTO: Primul eșec pentru unul dintre cei mai temuți luptători. Americanul Justin Gaethje l-a năucit și l-a obligat să abandoneze!

Justin Gaethje (37 de ani) a produs una dintre cele mai mari surprize ale anului în UFC, învingându-l pe Ilia Topuria (29 de ani)!

Americanul a devenit campion incontestabil la categoria ușoară, la capătul unei lupte dramatice desfășurate într-un decor fără precedent: peluza sudică a Casei Albe din Washington.

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Gala denumită „UFC Freedom 250” a intrat în istorie drept primul eveniment sportiv profesionist găzduit vreodată la Casa Albă.

Ilia Topuria, desfigurat la Casa Albă!

Meciul dintre Ilia Topuria și Justin Gaethje a reprezentat capul de afiș al galei și a avut ca miză titlul mondial UFC la categoria lightweight (70 kg).

La intrarea în octogon, Topuria era campionul en-titre și unul dintre cei mai temuți luptători din organizație, în timp ce Gaethje deținea centura interimară și încerca să transforme una dintre ultimele oportunități ale carierei sale într-un triumf definitiv.

Confruntarea a început favorabil pentru Topuria. Campionul georgiano-spaniol a controlat mare parte din primele două reprize și a părut că se îndreaptă către o nouă victorie importantă.

În runda a doua, spaniolul l-a pus în dificultate pe Gaethje cu lovituri la corp și a încercat chiar să încheie lupta prin procedee de sol. Americanul a rezistat însă momentelor critice și a rămas în meci.

Semnele de slăbiciune pentru Topuria au venit în repriza a treia. Gaethje a început să își impună ritmul, folosindu-se de jab-uri precise și de dreapta sa devastatoare. Loviturile repetate au produs tăieturi și umflături serioase pe fața lui Topuria, iar campionul a început să piardă teren.

Într-unul dintre schimburi, Gaethje l-a trimis chiar la podea pe adversarul său, schimbând complet dinamica luptei.

În runda a patra, dominația americanului a devenit evidentă. Topuria era vizibil afectat, cu probleme la unul dintre ochi și cu fața puternic marcată de lovituri.

Medicul competiției a fost chemat să îl examineze, iar după finalul reprizei echipa campionului a decis să oprească lupta pentru a evita probleme mai grave. Anunțul abandonului a fost făcut de fratele lui Ilia Topuria.

Astfel, Justin Gaethje a fost declarat câștigător prin abandon înaintea reprizei a cincea. Totul, sub privirile președintelui american Donald Trump, care și-a sărbătorit cea de 80-a aniversare, și a soției sale, Melania.

Topuria, urcat în ambulanță și dus la spital

Protocolul UFC în cazul luptelor violente, cu urmări vizibile, presupune ca sportivul afectat să fie transportat de urgență la spital.

„Matadorul” a ieșit din ring serios avariat și a fost dus la cel mai apropiat spital din Washington.

Topuria va fi supus unor investigații medicale amănunțite pentru a se stabili gravitatea leziunilor.

„E într-o stare deplorabilă. Planul este ca el să se ducă acasă și să se odihnească, să-și ia timpul necesar. A fost o seară grea pentru el. Are o fractură a osului orbital”, a declarat Dana White, conform Marca.

Sfârșitul unei serii perfecte pentru Ilia Topuria

Înfrângerea în fața lui Gaethje a reprezentat primul eșec din cariera profesionistă a lui Topuria și pierderea centurii UFC la categoria lightweight.

Pentru un luptătorul georgiano-spaniol care până atunci păruse aproape imposibil de învins, rezultatul a marcat sfârșitul unei serii de victorii care îl transformase într-una dintre cele mai mari vedete ale sportului.

Victorie definitorie pentru Gaethje

Pentru Justin Gaethje, succesul de la Washington este probabil cea mai importantă realizare a carierei.

După ani în care a fost implicat în unele dintre cele mai spectaculoase și dure meciuri din UFC, americanul a reușit în sfârșit să cucerească titlul mondial incontestabil la categoria ușoară.

La 37 de ani, victoria împotriva unui campion neînvins și aflat la apogeul carierei sale reprezintă momentul definitoriu al parcursului său în MMA.

Dincolo de rezultatul sportiv, gala va rămâne în istorie și prin locul în care a fost organizată. Peluza sudică a Casei Albe s-a transformat pentru o seară într-o arenă de arte marțiale mixte, iar confruntarea dintre Topuria și Gaethje a devenit primul main event UFC desfășurat vreodată în incinta reședinței prezidențiale americane.

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