FIFA a deschis o anchetă FOTO: E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR! Se cere excluderea lui de la Mondial +5 foto
Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)
Campionatul Mondial

FIFA a deschis o anchetă FOTO: E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR! Se cere excluderea lui de la Mondial

alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 09:40
  • Shaun Evans, arbitru australian aflat în camera VAR la meciul Germania - Curacao 7-1, a provocat un imens scandal după ce un gest surprins de camerele de filmat a fost interpretat drept rasist.
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FIFA a deschis o anchetă pentru a stabili dacă gestul lui Evans, descris de FARE (Football Against Racism in Europe) drept „o expresie a supremației albilor”, a avut conotații rasiste sau nu.

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E incredibil ce a putut să facă arbitrul din camera VAR la Germania - Curacao!

Evans se afla în cabina VAR la meciul Germania – Curacao atunci când imaginile difuzate în direct l-au surprins privind spre cameră și făcând gestul respectiv timp de 8 secunde.

Gestul format din degetul mare și cel arătător este, în mod obișnuit, un semn de aprobare sau de confirmare că totul este în regulă.

Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)
Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)

Galerie foto (5 imagini)

Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X) Shaun Evans, arbitru australian din camera VAR la Germania - Curacao 7-1 a făcut un gest controversat (foto: X)
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Cu toate acestea, în ultimii ani, simbolul a fost preluat și de grupări și activiști de extremă dreaptă, care îi atribuie semnificația „White Power”.

Interpretarea se bazează pe faptul că cele trei degete întinse pot sugera litera „W”, iar poziția degetului mare și a arătătorului poate fi asociată literei „P”, scrie The Athletic.

Când sunteți filmați nu vă mai comportați ca idioții și nu mai faceți gesturi Eduardo Iturralde Gonzalez, fost arbitru, pentru Cadena SER

Controversa a fost amplificată de organizația FARE care a susținut că gestul seamănă clar cu simbolul folosit în cercurile internaționale ale extremei drepte și a cerut îndepărtarea oficialului din competiție.

Totuși, Liga Anti-Defăimare (ADL), care include gestul pe lista simbolurilor asociate urii, subliniază că utilizarea sa predominantă rămâne cea tradițională, de semn „OK”.

Organizația avertizează că simpla apariție a gestului nu este suficientă pentru a demonstra intenții extremiste și că fiecare situație trebuie analizată în context.

  • ADL este o organizație non-guvernamentală evreiască internațională fondată în 1913, care se dedică combaterii antisemitismului, extremismului, intoleranței și tuturor formelor de ură în Statele Unite și în întreaga lume

FARE (Football Against Racism in Europe) cere excluderea lui Shaun Evans de la CM 2026

Organizația FARE a dat publicității o declarație duminică seara:

„De ce folosește un arbitru VAR acest simbol la un eveniment fotbalistic mondial, tocmai în momentul în care știe că este filmat de camere? Nu poate fi decât o transmitere intenționată a unui simbol neonazist de extremă dreaptă.

Observăm că, în cele două meciuri următoare, se pare că regizorii de televiziune au încetat să mai prezinte publicului telespectator echipa VAR”.

  • FARE (Football Against Racism in Europe) este o rețea internațională care luptă împotriva discriminării în fotbal și promovează incluziunea, diversitatea și egalitatea în acest sport.

Telegraph Sport a solicitat un punct de vedere din partea FIFA, dar forul a refuzat, momentan, să comenteze, însă a confirmat că e la curent cu această controversă pe care o va ancheta.

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