Bauza, prezentat oficial Fostul jucător de la FCU Craiova va fi antrenat de Charalambous » Reacție acidă a lui Adrian Mititelu
Juan Bauza, prezentat oficial la Levadiakos/ Foto: Facebook @Levadiakos FC
Superliga

Bauza, prezentat oficial Fostul jucător de la FCU Craiova va fi antrenat de Charalambous » Reacție acidă a lui Adrian Mititelu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 21:04
  • Juan Bauza (30 de ani), fost jucător la FC U Craiova, a fost prezentat oficial la Levadiakos, formație antrenată de Elias Charalambous (45 de ani) și Mihai Pintilii (41 de ani).
  • Adrian Mititelu (58 de ani), finanțatorul oltenilor, s-a enervat când a aflat de transfer.
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Argentinianul a evoluat în ultimele două sezoane la Baniyas (Emiratele Arabe Unite) și la Atletico Nacional (Columbia), sub formă de împrumut de la FCU Craiova.

A revenit în această vară la olteni, însă a decis să își rezilieze unilateral contractul, deoarece Craiova nu s-a înscris în nicio ligă. Astfel că a devenit jucător liber.

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Juan Buza, prezentat oficial la Levadiakos

Formația care a terminat pe locul 6 în sezonul trecut în Grecia a anunțat că mijlocașul ofensiv a semnat un contract valabil până în 2028.

„Încă o achiziție din America Latină în lotul lui Levadiakos!

Juan Bauza va juca pentru echipa noastră în următorii doi ani.

Cu experiență atât pe terenurile europene, cât și pe cele din America Latină, câștigător al Cupei din Columbia anul trecut, el vine să aducă și mai multă calitate și… imaginație echipei noastre.

Bienvenido Juan!”, a anunțat Levadiakos pe rețelele de socializare.

La Levadiakos, Bauza va colabora cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foști tehnicieni la FCSB.

Adrian Mititelu, reacție acidă după transferul lui Bauza la Levadiakos

Patronul de la FC U Craiova a dezvăluit că Bauza este în continuare jucătorul oltenilor și va face tot posibilul pentru a demonstra acest lucru.

„Sunt surprins. Pot doar să spun că Juan Bauza este jucătorul nostru! Și vom apela la toate mijloacele necesare în acest caz”, a declarat Mititelu, citat de gsp.ro.

Între timp, FC U Craiova s-a înscris în Liga 4.

  • Atletico Nacional, FC Baniyas, Csikszereda, Gimnasia, Juv. Unida, Gornik Zabrze și Colon sunt echipele la care a evoluat Bauza de-a lungul carierei.
400.000 de euro
este cota lui Juan Bauza, potrivit transfermarkt.ro

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