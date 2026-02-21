Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj

Julia Sauter, 28 de ani, a obținut o performanță deosebită la JO Milano-Cortina, în proba de patinaj artistic.

Sportiva născută în Germania, care concurează sub drapelul României, nu primise drepturile de autor pentru melodia folosită în programul liber.

Toate amănuntele, în rândurile care urmează.

Sportivă născută în Germania, dar care concurează pentru România din 2012, Julia Sauter a obținut un onorant loc 17 în proba de patinaj artistic la JO de la Milano-Cortina.

Julia, cetățean român din octombrie 2025, a obținut cea mai bună clasare a unei patinatoare în istoria participărilor țării noastre la JO de iarnă.

Maria Coroamă, președinta Federației Române de Patinaj, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că performanța excelentă a Juliei nu a venit fără emoții.

Maria Coroamă: „Madonna i-a susținut”

Bună ziua. A fost în pericol programul lung al Juliei Sauter la Jocurile Olimpice din cauza drepturilor de autor asupra melodiei pe care și-a executat exercițiul?

Nu, nu neapărat. Ceea ce s-a întâmplat cu Julia s-a petrecut cu foarte mulți sportivi. E adevărat că această factură, pe care o avem de achitat pentru melodiile Juliei, a venit fix înainte să înceapă Jocurile Olimpice. Ba chiar cea pentru programul liber, așa cum spuneați, a venit după ce a concurat.

Atipic, nu?

Da, este o problemă nouă, pentru toate țările. Federația Internațională a apelat la o platformă unde fiecare se înscria pentru a cumpăra aceste drepturi de autor însă, din punctul meu de vedere, acea platformă nu a funcționat cum trebuie.



Din această cauză și întârzierea atât de mare a răspunsului pentru cumpărarea drepturilor de autor. Automat, foarte mulți sportivi s-au văzut la competiții fără a avea drepturile de autor plătite. Unii dintre ei au ieșit în social media și așa au reușit să discute, până la urmă, direct cu autorii pieselor.

Deci au grăbit procesul.

Da. De exemplu, Madonna a fost una dintre celebritățile care i-a susținut. Mă rog, sunt și alți artiști, poate mai puțin cunoscuți, care au susținut patinatorii. Iar sportivii, la rândul lor, au făcut reclamă melodiilor prin exercițiile pe care le-au prezentat. Plus drepturile de autor plătite.

Spuneți-mi, riști ceva dacă concurezi înainte să ai asigurate aceste drepturi de autor?

Există posibilitatea, ulterior, să se deschidă procese și așa mai departe . Noi am avut factură. E adevărat că am achitat-o atât la programul scurt, cât și acum, pentru că trebuie să facem plata pentru programul liber. Deci ea oricum va fi achitată, există în baza lor de date cum că noi am avut discuții cu ei și că achităm aceste drepturi, nu o să avem probleme. Dar pot apărea tot felul de discuții dacă concurezi pe o melodie pentru care nu ai drepturile de autor, da.

Programul scurt

constă din 8 elemente obligatorii.

patinatorul își alege o piesă de muzică instrumentală.

interval de maximum 2 min. și 50 sec.

Programul liber

nu are elemente obligatorii.

concurentul alege muzica, tema și coregrafia.

limita de timp e de 4 min. 30 sec.

Maria Coroamă: „A costat 5.000 de dolari”

Ne referim la „Seven Nation Army” de la White Stripes, melodia pe care a patinat Julia. Cât a costat asigurarea drepturilor de autor?

5.000 de dolari. Asta la programul liber. Pentru cel scurt, drepturile de autor au fost de 2.300 de euro . România, de exemplu, a depus pentru aceste drepturi de autor în luna martie a anului trecut și răspunsul a venit acum. Mi se pare a trecut atât de mult timp în care nu s-a întâmplat nimic, în condițiile în care avem documente și putem demonstra că s-au trimis zeci de mail-uri către ei. Am solicitat să se rezolve problema.

Sunt și alte melodii, ale altor patinatori, poate mai cunoscute, hit-uri care costă mai mult?

Așa cred. S-ar putea să existe și melodii cu drepturi de autor mai scumpe de atât. Există și mai ieftine, bineînțeles. Acum depinde și de interpretările, de cover-urile respectivei melodii. Sunt o mulțime de variante. Chiar și această melodie a Juliei, „Seven Nation Army”, are foarte multe reinterpretări. Oricum, drepturile de autor sunt valabile pe un an calendaristic de când ai făcut plata, iar melodia respectivă o poți folosi la toate concursurile la care iei parte în acel an .

Și, apropo de eventualele procese de care vorbeați, bănuiesc că stai cu inima strânsă, ca sportiv, dar ca și colectiv tehnic, când nu ai asigurate drepturile de autor.

Sigur că da, mai ales că sumele de la procese, despăgubirile, sunt, cred, mai mari decât cele pe care le plătești pentru drepturile de autor. Plus că nu este vorba de un refuz al plății, este efectiv vorba de organizare. Mi se pare normal că atunci când pleci la o competiție de nivel major să ai totul rezolvat. Nu să te trezești că trebuie să le rezolvi cu o zi sau cu câteva ore înainte.

S-a pus, fie și pentru o secundă, problema ca Julia să nu concureze fără acele drepturi de autor achiziționate?

Nu, deloc. Ne asumam noi orice. Până la urmă, drepturile de autor, dacă cumva există în proces, nu sunt împotriva sportivului, ci împotriva clubului, a federației și așa mai departe. Aveam toate documentele, am vorbit chiar și cu un avocat. Din partea noastră a existat interes în a rezolva problema și pot demonstra cu toate mail-urile pe care le avem . Deci aveam dovezi scrise că noi voiam să plătim. Nu s-a pus problema nicio secundă și dacă ar fi fost să nu le avem tot sezonul, tot ar fi concurat peste tot, fără probleme. Ne asumam.

Dar Federația Română de Patinaj nu e constituită legal, nu?

E în curs de constituire, pentru că încă nu sunt toate actele ieșite. Din păcate, a fost o problemă majoră această federație. Probabil că știți că ea a fost în dizolvare foarte mulți ani. Am reușit să termin procesul în august-septembrie. Sper ca în cel mai scurt timp să avem toate actele pentru constituire. Autoritățile din România se mișcă destul de greu.

A doua parte a interviului cu Maria Coroamă, în care vorbește despre declarațiile lui Eduard Novak, fostul Ministru al Sportului, lui Marius Negrea, fostul antrenor al Juliei Sauter, va fi publicată mâine.

Jocurile Olimpice de la iarnă Milano Cortina 2026 pot fi urmărite până pe 22 februarie pe Eurosport și HBO Max.

