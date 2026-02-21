Valul de frig și zăpadă care s-a abătut peste România pune mari probleme privind desfășurarea meciurilor de astăzi din Liga 2.

În ce condiții se desfășoară partidele și cum arată terenurile, mai jos în articol.

Etapa 18 din Liga 2 continuă astăzi cu 7 partide, iar trei dintre acestea se desfășoară în condiții foarte dificile de joc.

De vineri, ora 10:00, până duminică la aceeași oră a fost emis un cod galben de ninsori și viscol pentru 17 județe din sudul României.

FOTO. Terenurile de la Slatina, Buzău și Buftea, acoperite de zăpadă

Este vorba de meciurile CSM Slatina - Câmpulung, Metalul Buzău - FC Bacău și CS Dinamo - Sepsi.

Terenul de la Slatina este înghețat și acoperit complet cu zăpadă. Totuși, organizatorii partidei au făcut eforturi mari pentru ca meciul să se poată disputa, curățând liniile trasate pe teren.

În ciuda eforturilor depuse, zăpadă nu a putut fi îndepărtată, din cauza ninsorii neîntrerupte.

Aceleași probleme sunt și la Buzău, la partida dintre Metalul și FC Bacău, acolo unde zăpada pare a fi mult mai mare și ninge în continuare.

Organizatorii au aruncat nămeții pe marginea terenului, dar gazonul e în continuare înghețat.

Liniile trasate pe teren nu se mai văd aproape deloc, iar jucătorii încearcă cu greu să controleze mingea din cauza denivelărilor.

CS Dinamo - Sepsi, în aceleași condiții

Și meciul dintre CS Dinamo și Sepsi se desfășoară în niște condiții groaznice.

Terenul sintetic de la Buftea este și el acoperit de zăpadă, viscolul și frigul de afară punând mari dificultăți jucătorilor.

De precizat e că pe acest stadion se vor desfășura trei partide în nu mai puțin de 24 de ore.

Partida dintre CS Afumați și CSC Dumbrăvița, programată inițial sâmbătă, 21 februarie, la ora 11:00, pe stadionul Comunal din Afumați, va avea loc acum la baza FRF de la Buftea, pe teren sintetic, de la ora 15:00, conform platformei FRF hailafotbal.ro.

Aceasta este a treia schimbare de locație pentru jocul dintre timișeni și ilfoveni. Inițial, meciul fusese mutat la Clinceni, pe un teren natural mai practicabil, însă prognoza meteo și solicitările pentru aceleași arene au impus mutarea finală la Buftea, stadion care are gazon sintetic , scrie liga2.ro.

În urma deciziei mutării meciului dintre CS Afumați și Dumbrăvița, nu mai puțin de trei partide din etapa #18 se vor disputa pe același stadion în mai puțin de 24 de ore:

CS Dinamo - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – azi, 12:00

– azi, 12:00 CS Afumați - CSC Dumbrăvița – azi, 15:00

– azi, 15:00 CS Tunari - CSC Șelimbăr – duminică, 11:00

CS Afumați și CS Tunari își dispută de obicei meciurile pe stadioanele proprii, însă ambele echipe au apelat la această soluție pentru a evita amânările sau condițiile improprii de joc.

Singura echipă pentru care nu au fost schimbări este CS Dinamo , care își dispută în continuare meciurile de acasă la CNAF Buftea.

