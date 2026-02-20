„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el +31 foto
„Nu vreau să-i dau cu piciorul” Alexandru Musi a vorbit deschis despre ofertele primite de Dinamo pentru el

Publicat: 20.02.2026, ora 09:41
Actualizat: 20.02.2026, ora 09:44
  • RAPID - DINAMO. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul „câinilor”, nu se gândește să părăsească prea curând formația antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani).
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, cu începere de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Alexandru Musi a ajuns în „Ștefan cel Mare” în vara lui 2025, într-un schimb cu Dennis Politic, care a mers la FCSB, campioana plătind în plus un milion de euro.

Jucătorul în vârstă de 21 de ani a impresionat în tricoul „câinilor”, iar în această iarnă a avut o ofertă din Turcia, însă Dinamo nu i-a dat curs.

RAPID - DINAMO. Alexandru Musi: „Ştiu că au existat oferte”

Întrebat dacă se gândește la o posibilă plecare, Musi a spus:

„Deocamdată nu mă gândesc la plecare. Ştiu că au existat oferte, dar concentrarea mea este doar pe Dinamo.

Vreau să performez aici, iar dacă lucrurile merg bine, atunci, la momentul potrivit, mă voi gândi şi la un transfer.

Dacă ar fi să aleg, Spania ar fi prima opţiune. Îmi place stilul de joc de acolo, fotbalul este mai spectaculos, am crescut acolo”, a declarat Musi, citat de orangesport.ro.

5 goluri și 3 pase decisive
a reușit Alexandru Musi, în 23 de meciuri pentru Dinamo

Alexandru Musi: „Am venit la Dinamo cu un singur gând”

Dinamo s-a calificat matematic în play-off în urma victoriei cu Unirea Slobozia (1-0).

Trupa antrenată de Zeljko Kopic se află pe locul 2, cu 52 de puncte, la unul în spatele Universității Craiova, iar până la finalul sezonului regulat mai are de jucat cu Rapid, FC Argeş şi CFR Cluj.

Musi a vorbit despre ultimele meciuri ale „câinilor” până la startul play-off-ului, dar și despre obiectivele sale personale.

„Ultimele meciuri pe care le mai avem din sezonul regulat vor conta foarte mult pentru noi.

Eu am venit la Dinamo cu un singur gând: să muncesc, să fiu sănătos şi, atunci când intru pe teren, să dau totul. Este o şansă importantă pentru mine şi nu vreau să-i dau cu piciorul, a adăugat Musi.

FOTO. Dinamo - Unirea Slobozia 1-0

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Unirea Slobozia FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Alexandru Musi: „Vreau să o iau pas cu pas”

Chestionat și cu privire la o posibilă convocare la naționala României, Musi își dorește să confirme la selecționala U21, iar apoi își așteaptă șansa și la seniori.

„Orice jucător se gândeşte la naţionala mare, dar vreau să o iau pas cu pas. Îmi doresc să confirm la U21, iar dacă îmi fac treaba bine acolo, să vină şi convocarea la prima reprezentativă. De ce nu?”, a concluzionat „șeptarul” lui Dinamo.

7 selecții
are Alexandru Musi la naționala U21

dinamo rapid superliga Alexandru Musi
