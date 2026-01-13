Jurgen Klopp îl vrea! Fostul antrenor de la Liverpool ar fi implicat în transferul lui Radu Drăgușin » Agentul românului: „E uimitor!”

Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea ajunge la RB Leipzig în această perioadă de transferuri.

Deși AS Roma îl dorește cu insistență pe stoperul lui Tottenham, negocierile au intrat în impas, deoarece gruparea londoneză dorește să îl cedeze doar definitiv pe Drăgușin, nu sub formă de împrumut.

Jurgen Klopp se implică în negocierile pentru transferul lui Radu Drăgușin

Deși Drăgușin este dorit de mai multe formații din Serie A, printre care și Napoli, campioana en-titre din Serie A, fundașul echipei naționale ar fi aproape de un transfer în Germania, la RB Leipzig.

Conform gsp.ro, Jurgen Klopp, directorul general pe fotbal al grupului Red Bull, și-ar fi dat acordul pentru ca RB Leipzig să înainteze o ofertă pentru Drăgușin.

„Singura ofertă în mână este cea de la Leipzig. Nu este una grozavă, dar alta, concretă, nu există acum.

Și mai este un avantaj în toată povestea asta. Nemții sunt singurii care pun banii pe masă. Sunt de acord să-l ia definitiv de la Tottenham, chiar dacă nu plătesc totul pe loc, ci în rate, spre deosebire de Roma și altcineva îl mai vrea pe Drăgușin”, a declarat un apropiat al lui Drăgușin, pentru sursa citată.

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

RB Leipzig are un avantaj în negocierile pentru transferul lui Drăgușin. Nemții sunt singurii care ar dori să plătească pentru transferul lui Drăgușin, în timp ce celelalte cluburi ar dori să îl ia pe român sub formă de împrumut, cu opțiune de transfer definitiv.

Agentul lui Radu Drăgușin: „Nu pot să infirm”

Florin Manea, agentul care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, a vorbit despre o posibilă ofertă a celor de la RB Leipzig. Acesta a dat de înțeles că interesul nemților este cât se poate de real.

„De schimbat echipa, o să schimbăm aproape sigur. Prea multe noutăți nu sunt. Nu știu să fi picat nimic momentan cu Roma. Așteptăm. Vorbim cu Radu, analizăm.

Asta e strada pe care trebuie să o luăm. Trebuie să joace, nu să piardă timp. Contează și echipa națională. Vrea să aibă cât mai multe meciuri până la cel cu Turcia.

Dacă el se va vinde pe aceeași sumă cu care a fost cumpărat, cum ți se pare? S-ar putea să găsim o echipă să dea aceeași bani pe ei, Roma sau cine o fi. Nu pot să infirm treaba asta cu Leipzig. Sunt mai multe echipe din mai multe campionate ”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.

Florin Manea: „E uimitor să avem atât interes pentru el după ce a stat un an de zile”

Florin Manea a continuat să vorbească despre Radu Drăgușin, cel despre care spune că este căutat de mai multe cluburi, chiar dacă a absentat aproape un an.

„Azi a apărut o ofertă nouă. M-au sunat că vor să prezinte oferta. Datoria mea e să i le prezint lui Radu. Se discută în jurul aceleiași sume. E un jucător care stă de 11 luni. Ne dorim să se întâmple cât mai repede.

Nu suntem aproape de nimic. Când o să fim, o să anunțăm. Eu zic că mai mult de 50%. De plecat, pleacă. E uimitor să avem atât interes și el a stat un an de zile.

Nu i-a scăzut cota deloc. Lumea îl știe cum este și cum era înainte, cum s-a recuperat și cât de preocupat e să revină. O să batem și recordul acesta, tot eu cu el”, a mai adăugat Florin Manea.

