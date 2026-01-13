Jurgen Klopp îl vrea! Fostul antrenor de la Liverpool ar fi implicat în transferul lui Radu Drăgușin » Agentul românului: „E uimitor!”
Radu Drăgușin FOTO: IMAGO
Superliga

Jurgen Klopp îl vrea! Fostul antrenor de la Liverpool ar fi implicat în transferul lui Radu Drăgușin » Agentul românului: „E uimitor!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 19:24
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 19:25
  • Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea ajunge la RB Leipzig în această perioadă de transferuri.

Deși AS Roma îl dorește cu insistență pe stoperul lui Tottenham, negocierile au intrat în impas, deoarece gruparea londoneză dorește să îl cedeze doar definitiv pe Drăgușin, nu sub formă de împrumut.

Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991  » Reacția lui Adrian Mititelu
Citește și
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991 » Reacția lui Adrian Mititelu
Citește mai mult
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991  » Reacția lui Adrian Mititelu

Jurgen Klopp se implică în negocierile pentru transferul lui Radu Drăgușin

Deși Drăgușin este dorit de mai multe formații din Serie A, printre care și Napoli, campioana en-titre din Serie A, fundașul echipei naționale ar fi aproape de un transfer în Germania, la RB Leipzig.

Conform gsp.ro, Jurgen Klopp, directorul general pe fotbal al grupului Red Bull, și-ar fi dat acordul pentru ca RB Leipzig să înainteze o ofertă pentru Drăgușin.

„Singura ofertă în mână este cea de la Leipzig. Nu este una grozavă, dar alta, concretă, nu există acum.

Și mai este un avantaj în toată povestea asta. Nemții sunt singurii care pun banii pe masă. Sunt de acord să-l ia definitiv de la Tottenham, chiar dacă nu plătesc totul pe loc, ci în rate, spre deosebire de Roma și altcineva îl mai vrea pe Drăgușin”, a declarat un apropiat al lui Drăgușin, pentru sursa citată.

22 de milioane de euro
este cota lui Radu Drăgușin, conform Transfermarkt

RB Leipzig are un avantaj în negocierile pentru transferul lui Drăgușin. Nemții sunt singurii care ar dori să plătească pentru transferul lui Drăgușin, în timp ce celelalte cluburi ar dori să îl ia pe român sub formă de împrumut, cu opțiune de transfer definitiv.

Agentul lui Radu Drăgușin: „Nu pot să infirm”

Florin Manea, agentul care îl reprezintă pe Radu Drăgușin, a vorbit despre o posibilă ofertă a celor de la RB Leipzig. Acesta a dat de înțeles că interesul nemților este cât se poate de real.

„De schimbat echipa, o să schimbăm aproape sigur. Prea multe noutăți nu sunt. Nu știu să fi picat nimic momentan cu Roma. Așteptăm. Vorbim cu Radu, analizăm.

Asta e strada pe care trebuie să o luăm. Trebuie să joace, nu să piardă timp. Contează și echipa națională. Vrea să aibă cât mai multe meciuri până la cel cu Turcia.

Dacă el se va vinde pe aceeași sumă cu care a fost cumpărat, cum ți se pare? S-ar putea să găsim o echipă să dea aceeași bani pe ei, Roma sau cine o fi. Nu pot să infirm treaba asta cu Leipzig. Sunt mai multe echipe din mai multe campionate”, a declarat Florin Manea, conform digisport.ro.

Florin Manea: „E uimitor să avem atât interes pentru el după ce a stat un an de zile”

Florin Manea a continuat să vorbească despre Radu Drăgușin, cel despre care spune că este căutat de mai multe cluburi, chiar dacă a absentat aproape un an.

„Azi a apărut o ofertă nouă. M-au sunat că vor să prezinte oferta. Datoria mea e să i le prezint lui Radu. Se discută în jurul aceleiași sume. E un jucător care stă de 11 luni. Ne dorim să se întâmple cât mai repede.

Nu suntem aproape de nimic. Când o să fim, o să anunțăm. Eu zic că mai mult de 50%. De plecat, pleacă. E uimitor să avem atât interes și el a stat un an de zile.

Nu i-a scăzut cota deloc. Lumea îl știe cum este și cum era înainte, cum s-a recuperat și cât de preocupat e să revină. O să batem și recordul acesta, tot eu cu el”, a mai adăugat Florin Manea.

Citește și

Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului
Campionate
18:28
Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului
Citește mai mult
Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului
Și-au anulat biletele la Mondial  Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură”
Campionatul Mondial
18:17
Și-au anulat biletele la Mondial Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură”
Citește mai mult
Și-au anulat biletele la Mondial  Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Florin Manea jurgen klopp rb leipzig radu dragusin oferta
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
18:15
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
18:20
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share