Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului

Xabi Alonso (44 de ani) a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.

Ulterior, unii dintre jucători au postat mesaje de mulțumire sau de apreciere pentru tehnicianul spaniol, însă alți 6 nu au avut nicio reacție.

Xabi Alonso este cel care a decis să părăsească echipa, din cauza mai multor neînțelegeri și presiuni de la club, iar Real Madrid a făcut anunțul printr-un comunicat oficial.

Șase jucători de la Real Madrid nu au reacționat după plecarea lui Xabi Alonso

Mandatul lui Xabi Alonso la Real Madrid a durat puțin peste jumătate de an, însă o bună parte dintre jucători pare să regrete plecarea antrenorului.

Foarte mulți dintre ei și-au exprimat aprecierea față de Alonso, prin diverse mesaje pe social media sau prin fotografii din timpul meciurilor.

Însă, șase dintre jucătorii Realului nu au avut nicio reacție în urma despărțirii de tehnician. Cei care nu au reacționat sunt: Alexander-Arnold, Militao, Mendy, Bellingham, Vinicius și Franco Mastantuono, potrivit as.com.

Finalul partidei cu Barcelona de duminică a avut parte de un moment care a cântărit în decizia lui Xabi Alonso, atunci când Mbappe le-a cerut colegilor săi să meargă la vestiare, chiar dacă tehnicianul le ceruse să formeze celebra „gardă de onoare”.

Câteva dintre mesajele transmite de jucătorii lui Real Madrid pentru Xabi Alonso

Mbappe: „A fost scurt, dar a fost o plăcere să joc și să învăț de la tine. Îți mulțumesc că mi-ai dat încredere încă din prima zi. Îmi voi aminti de tine ca de un antrenor cu idei clare și multe cunoștințe despre fotbal. Mult succes în următorul capitol”, a scris francezul pe contul său de Instagram.

Arda Guler: „Domnule Xabi Alonso, vă mulțumesc că ați crezut în mine și că mi-ați acordat încredere încă din prima zi. Fiecare conversație, fiecare detaliu, fiecare solicitare m-a ajutat să-mi modelez jocul și să ating un nivel superior. Sunt profund recunoscător pentru toate lucrurile prin ați contribuit la cariera mea. Încrederea dumneavoastră în mine m-a făcut un jucător mai bun. Vă urez dumneavoastră și echipei dumneavoastră mult succes în viitor".

Rodrygo: „Mister, vă mulțumesc pentru fiecare zi pe care am împărtășit-o, pentru încredere, pentru învățături și pentru momentele pe care le-am trăit. Vă doresc mult succes de acum înainte. Sper să aveți o carieră care să continue să crească. Toate cele bune".

