Și-au anulat biletele la Mondial  Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură”
Donald Trump și președintele FIFA, Gianni Infantino FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

Și-au anulat biletele la Mondial Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 18:17
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 18:19
  • Mohamad Safa (34 de ani), diplomat libanez și director executiv al PVA Patriotic Vision, o organizație non-guvernamentală acreditată în calitate de consultant al Națiunilor Unite, și-a anulat biletele la Cupa Mondială din vara acestui an.
  • Zeci de mii de suporteri și-au anulat și ei biletele la turneul final în ultimele zile. Motivul, în rândurile de mai jos.

Tensiunile legate de acțiunile și deciziile administrației Trump se intensifică odată cu apropierea datei de începere a Campionatul Mondial, 11 iunie 2026.

Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv  
Citește și
Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv
Citește mai mult
Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv  

Mohamed Safa și-a anulat biletele la Cupa Mondială și a criticat regimul Trump

După uciderea lui Renee Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) în timpul unei operațiuni desfășurate în orașul american Minneapolis, Mohamed Safa a tras un semnal de alarmă pe contul personal de X și a anunțat că va boicota Cupa Mondială.

Uciderea lui Renee Good a intensificat tensiunile din SUA, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce Statele Unite l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar.

Diplomatul libanez a declarat că și-a anulat biletele pentru turneul final din vară, acesta temându-se că ICE l-ar putea aresta din cauza trecutului său.

„Mi-am anulat biletele pentru Cupa Mondială.

ICE ar putea decide că sunt membru al unei bande și aș putea fi închis timp de un an fără acuzații, fără audiere, fără proces, fără dreptul de a consulta un avocat, fără a avea dreptul la un apel telefonic.

SUA nu este un loc sigur de vizitat”, a scris Safa, pe contul personal de X.

Zeci de mii de fani și-au anulat biletele la Campionatul Mondial

Aproximativ 17.000 de fani și-au anulat biletele cu scopul de a boicota Campionatul Mondial, conform ticketnews.com.

Îngrijorați de situația de moment din Statele Unite, a au pornit o întreagă acțiune în mediul online prin care îi îndeamnă pe suporterii din întreaga lume să boicoteze turneul final.

16.800 de bilete
au fost anulate peste noapte, ca urmare a acțiunii de boicotare a Mondialului din mediul online

Postările în acest sens au devenit virale pe internet după ce internauții au folosit hashtag-ul „BoycottWorldCup2026”.

Citește și

Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991  » Reacția lui Adrian Mititelu
Superliga
17:37
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991 » Reacția lui Adrian Mititelu
Citește mai mult
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991  » Reacția lui Adrian Mititelu
Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1
Superliga
17:28
Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1
Citește mai mult
Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
statele unite Campionatul Mondial bilete donald trump cm 2026 mohamed safa
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
18:15
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
18:20
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune”
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR:  „O mică minune”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share