Mohamad Safa (34 de ani), diplomat libanez și director executiv al PVA Patriotic Vision, o organizație non-guvernamentală acreditată în calitate de consultant al Națiunilor Unite, și-a anulat biletele la Cupa Mondială din vara acestui an.

Zeci de mii de suporteri și-au anulat și ei biletele la turneul final în ultimele zile. Motivul, în rândurile de mai jos.

Tensiunile legate de acțiunile și deciziile administrației Trump se intensifică odată cu apropierea datei de începere a Campionatul Mondial, 11 iunie 2026.

Mohamed Safa și-a anulat biletele la Cupa Mondială și a criticat regimul Trump

După uciderea lui Renee Good, o femeie de 37 de ani, cetățeană americană, de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) în timpul unei operațiuni desfășurate în orașul american Minneapolis, Mohamed Safa a tras un semnal de alarmă pe contul personal de X și a anunțat că va boicota Cupa Mondială.

Uciderea lui Renee Good a intensificat tensiunile din SUA, incidentul petrecându-se la câteva zile după ce Statele Unite l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro într-un raid militar.

Diplomatul libanez a declarat că și-a anulat biletele pentru turneul final din vară, acesta temându-se că ICE l-ar putea aresta din cauza trecutului său.

„Mi-am anulat biletele pentru Cupa Mondială.

ICE ar putea decide că sunt membru al unei bande și aș putea fi închis timp de un an fără acuzații, fără audiere, fără proces, fără dreptul de a consulta un avocat, fără a avea dreptul la un apel telefonic.

SUA nu este un loc sigur de vizitat”, a scris Safa, pe contul personal de X.

I cancelled my World Cup tickets.



The ICE may decide that I am a gang member, and I'll be locked in prison for a year with no charges, no hearing, no trial, no right to consult a lawyer, no phone call.



The US is not safe to visit. — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 8, 2026

Zeci de mii de fani și-au anulat biletele la Campionatul Mondial

Aproximativ 17.000 de fani și-au anulat biletele cu scopul de a boicota Campionatul Mondial, conform ticketnews.com.

Îngrijorați de situația de moment din Statele Unite, a au pornit o întreagă acțiune în mediul online prin care îi îndeamnă pe suporterii din întreaga lume să boicoteze turneul final.

16.800 de bilete au fost anulate peste noapte, ca urmare a acțiunii de boicotare a Mondialului din mediul online

Postările în acest sens au devenit virale pe internet după ce internauții au folosit hashtag-ul „BoycottWorldCup2026”.

#BoycottWorldCup#BoycottWorldCup2026



Dear World,



Please boycott the FIFA World Cup 2026 in the USA.



Thank you. pic.twitter.com/OckpA2Q12i — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) January 10, 2026

