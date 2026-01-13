Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991 » Reacția lui Adrian Mititelu

Palmaresul istoric al Universității Craiova rămâne încă neatribuit.

La termenul de judecată de astăzi, 13 ianuarie, Curtea de Apel Timișoara a anunțat că rămâne în pronunțare, urmând ca soluția să fie comunicată la 23 ianuarie 2026.

Potrivit patronului FCU Craiova, Adrian Mititelu, avocații Clubului Sportiv Universitatea condus de Pavel Badea au denunțat acordarea ilegală de către Federația Română de Fotbal a titlului de campioană a FC Universitatea Craiova din cadrul campionatului 1990-1991.

În 2023, Curtea de Apel Timișoara a împărțit palmaresul istoric al „Științei” în două perioade distincte.

05.09.1948 - 31.01.1991: rămâne în patrimoniul Clubului Sportiv de drept public Universitatea din Craiova;

rămâne în patrimoniul Clubului Sportiv de drept public Universitatea din Craiova; 01.02.1991 - până în prezent: este palmaresul FCU Craiova 1984 și rămâne în patrimoniul clubului.

Această soluție a fost fundamentată pe momentul separării secției de fotbal de celelalte secții sportive, în anul 1991, instanța apreciind că, din punct de vedere juridic, palmaresul nu ar fi fost transferat integral noii structuri de fotbal.

Practic, instanța a făcut distincție între clubul-mamă, deținut de autoritățile locale, și entitatea sportivă care a continuat activitatea fotbalistică.

Adrian Mititelu: „Vor acum să anuleze titlul Craiovei din 1991”

Adrian Mititelu este sceptic că verdictul se va da pe 23 ianuarie.

„Să vedem dacă nu se amână și atunci. Eu nu mai am încredere în nimic pentru că de multe ori am murit cu dreptatea în mână.

Vor acum să anuleze titlul Craiovei din 1991. Acolo e toată discuția, februarie 1991, când s-a separat fotbalul de celelalte secții s-a luat palmaresul”, a declarat Adrian Mititelu, citat de Fanatik.ro.

În continuare, patronul FCU Craiova a explicat care este, în opinia sa, miza reală a litigiului și a respins argumentele părții adverse.

„Ei spun că nu s-a luat niciun palmares, pentru că nu scrie nicăieri în actele de predare. Dar cum să nu luăm noi palmaresul dacă în returul campionatului, în martie, am avut aceiași jucători, același antrenor și același număr de puncte? Deci, dacă nu am primit palmaresul, cum am avut punctele?”.

Miza e titlul câștigat în 1991. „Cei de la CS Universitatea zic că a fost acordat ilegal de federație”

Din perspectiva sa, palmaresul nu poate fi separat de rezultatele obținute pe teren.

„Palmaresul înseamnă puncte. Cum am ieșit noi campioni atunci?! E cea mai mare dovadă că avem palmaresul. FC Universitatea Craiova a fost atunci campioană, a luat și Cupa și a participat și în Liga Campionilor.”

Mititelu a comentat apoi poziția avocaților Clubului Sportiv Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea.

„Avocatul Maxim al clubului lui Badea a zis că acest titlu a fost acordat ilegal de federație și că e o altă federație, o asociație privată. Asta a fost explicația lor. Avocatul meu a întrebat de ce nu au contestat până acum?”.

„Să audă Talpan”

În final, patronul FCU Craiova a avertizat asupra consecințelor pe care o eventuală invalidare a titlului din 1991 le-ar putea avea.

„Niște nebunii, că ne-au băgat ilegal în competiție. Dacă prin absurd s-ar decide asta, titlul din 1991 dispare. Foarte ușor poate să vină CSA Armata Steaua dacă dă decizia asta că am intrat ilegal în competiție, să audă Talpan și face imediat hârtie să declare pe Steaua București campioană! 100% pot face asta dacă constată instanța și ia echipa de pe locul doi”.

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

Palmaresul Universității Craiova

De 4 ori campioană a României : 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991

: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991 De 8 ori câștigătoare a Cupei României : 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021

: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021 Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021

2020-2021 Semifinalistă a Cupei UEFA : 1982-1983

: 1982-1983 Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

Este prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)

Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)

Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

