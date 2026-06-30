Ghinion repetat după 26 de ani FOTO. Justin și Patrick Kluivert au ratat incredibil de la 11 metri la un turneu final, în același mod!

Justin (27 de ani) și Patrick Kluivert (49 de ani) au ratat câte un penalty în tricoul Olandei, la 26 de ani distanță

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Olanda a părăsit Campionatul Mondial în șaisprezecimi, după un meci în care a fost dominată de Maroc. Europenii au deschis scorul, dar au fost egalați în minutul 90+1 și au pierdut la penalty-uri.

VIDEO. Justin și Patrick Kluivert au ratat în același mod câte un penalty, la o competiție majoră

Marți dimineață, Olanda a fost învinsă de Maroc la penalty-uri și a ratat calificarea în optimile Campionatului Mondial din 2026.

Cody Gakpo a deschis scorul târziu, în minutul 72, dar naționala pregătită de Ronald Koeman a fost egalată în prelungirile partidei, grație golului reușit de Diop.

După 120 de minute de joc, partida s-a îndreptat către penalty-uri, acolo unde africanii au ieșit învingători. Pe lângă Timber și Summerville, și Justin Kluivert a ratat de la 11 metri. A șutat al doilea.

Ratarea jucătorului lui Bournemouth a fost aproape identică cu cea a tatălui său, Patrick, din semifinala EURO 2000, împotriva Italiei.

Olanda și Italia se întâlneau pe 29 iunie 2000 în penultimul act al Campionatului European găzduit chiar de „portocalii”, alături de Belgia.

Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, dar italienii au câștigat la penalty-uri, scor 3-1, și s-au calificat în finală, pe care aveau s-o piardă împotriva Franței (1-2).

În acel meci, Patrick Kluivert a ratat un penalty în minutul 63, dar s-a revanșat la loviturile de la 11 metri decisive de la final.

Există o asemănare între loviturile executate de Patrick Kluivert și fiul său: ambii au șutat cu piciorul drept, pe jos, în partea stângă, și au lovit bara laterală. Și de fiecare dată portarii au sărit în direcția opusă.

29 giugno.



2000 - 2026. Di padre in figlio.



Rigori tra l'altro identici.



Incredibile. pic.twitter.com/giN5c6q6UM — Massimo Falcioni (@falcions85) June 30, 2026

De-a lungul carierei sale, Patrick Kluivert a jucat pentru Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle, Valencia, PSV și Lille. A bifat 79 de selecții pentru naționala Olandei, reușind să înscrie 40 de goluri și să ofere 7 pase decisive.

Fiul său, Justin, a jucat până acum pentru Ajax, AS Roma, Leipzig, Nice și Valencia. În prezent evoluează în Premier League, la Bournemouth. A adunat 14 selecții pentru națională și a dat 2 pase de gol.

25 de milioane de euro este cota de piață a lui Justin Kluivert, conform Transfermarkt

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