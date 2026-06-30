Germania - Paraguay 1-1 (3-4 pen.). Scandal în tabăra nemților după eliminarea rușinoasă de la Campionatul Mondial.

Bild a dezvăluit ce s-a întâmplat la loviturile de departajare și cum s-a ajuns ca un fundaș central să execute un penalty decisiv.

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Mulți fani s-au mirat în momentul în care au văzut că al șaselea penalty al Germaniei a fost executat de Jonathan Tah, un fundaș central de 1,95m.

Fundașul lui Bayern a ratat, iar Canale i-a dus pe sud-americani în optimi, reușind să marcheze la următoarea lovitură.

Bild a dezvăluit cum s-a autosabotat Mannschaftul: de ce a ajuns Tah să bată un penalty crucial

La o zi distanță, jurnaliștii germani au dezvăluit ce s-a întâmplat în momentul în care Julian Nagelsmann a trebuit să aleagă executanții.

Primii 5 executanți au fost ușor de ales de tehnician: Havertz, Kimmich, Musiala, Woltemade și Amiri. Apoi, au urmat refuzurile.

Doar că tocmai atacanții, Havertz și Woltemade, au fost cei care au ratat.

Principalul vizat de furia nemților este Leon Goretzka, singurul mijlocaș care n-a executat. Camerele TV l-au surprins pe căpitanul Kimmich în timp ce se ruga de el să execute. A fost întrebat de două ori, însă a ezitat de fiecare dată.

Anton, Brown, Thiaw, dar și veteranul Neuer au spus pas. Și s-a ajuns la varianta Tah. Una care i-a costat pe nemți calificarea.

La fel ca Bayern în 2012!

Nemții au comparat situația cu cea de la finala Ligii Campionilor din 2012 disputată de Bayern chiar la Munchen. Atunci, la duelul cu Chelsea, scorul a fost 1-1 după 120 de minute și s-a trecut la penalty-uri.

Și a fost o ploaie de refuzuri. Lahm, Mario Gomez, Ivica Olic și Schweinsteiger au acceptat să bată, însă Jupp Heynckes n-a găsit un al cincilea executant! Deși pe teren mai erau Arjen Robben, Toni Kroos și Anatoliy Tymoschuk.

Avea să execute tocmai portarul Manuel Neuer, care a și reușit să marcheze. Olic și Schweisteinger au ratat însă, iar Chelsea a câștigat cu 4-3 loteria penalty-urilor.

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