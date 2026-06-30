Scandal după baraj Acuzații de blat: 12.000 de euro să piardă! Jucătorul va fi dat în judecată de conducerea clubului

Scandal imens după „dubla” dintre ACS Barcău Hanna Nușfalău și AFCS Talna Orașu Nou de la barajul pentru promovarea în Liga 3.

Un jucător al echipei din Orașu Nou a dezvăluit că ar fi fost vorba de un blat la acel baraj, dar conducerea clubului a respins ferm aceste acuzații.

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ACS Barcău Hanna Nușfalău a fost învinsă de AFCS Talna Orașu Nou, scor 5-3, și a ratat promovarea chiar la returul disputat pe teren propriu. Pe 20 iunie, sălăjenii învinseseră în deplasare cu 4-3.

Acuzații grave după barajul pentru promovarea în Liga 3

Balazs Dombrady, portarul celor de la AFCS Talna Orașu Nou, a precizat, după returul barajului, că ar fi existat o anumită înțelegere între cele două cluburi privind promovarea în Liga 3.

„Noi am aflat că s-ar fi luat 12.000 de euro de la Nușfalău. După meci, Marian Urs a auzit vorbind primarul: «Ce facem, de unde le dăm ăstora 600 de milioane (n.r. de lei vechi) înapoi?». Nu știu dacă i-au luat, așa se zvonește”, a spus jucătorul, conform fanatik.ro.

Balazs Dombrady a susținut că nu știe sigur de existența unei astfel de înțelegeri și că aceste informații s-ar fi auzit în jurul echipei.

Totodată, Dombrady a mai precizat că, în timpul meciului de sâmbătă, anumite persoane de pe banca tehnică ar fi strigat către portar să lase mingea să intre în poartă.

Noi am ieșit la ambele meciuri să câștigăm. Dacă cineva mi-ar fi spus să pierdem intenționat, nu m-aș fi prezentat la meci. Balazs Dombrady, portarul celor de la AFCS Talna Orașu Nou

Csaba Fedorca: „Echipa din Orașu Nou se va înscrie în Liga 3”

Csaba Fedorca, oficial al echipei AFCS Talna Orașu Nou a infirmat existența unui astfel de blat și a dezvăluit că echipa sa vrea să joace în Liga 3.

„Echipa din Orașu Nou se va înscrie în Liga a III-a în proporție de 99%. Avem sprijinul a doi sponsori, va ajuta și Primăria, voi susține și eu echipa și mai avem încă doi sponsori.

În aproximativ zece zile vom lua decizia finală. Nu ne propunem să câștigăm Liga a III-a, dar vrem să fim acolo și să nu ne facem de râs”, a declarat Fedorca, conform sportulsalajean.ro.

Cât despre acuzațiile făcute de portarul echipei, oficialul clubului a precizat:

„Pentru ceea ce a declarat, portarul de rezervă trebuie să răspundă. Când mă întorc din concediu, primul lucru îl dau în judecată. Vreau să văd de unde știe cine ar fi primit 12.000 de euro sau cine ar fi dat acești bani. La noi nu a existat niciodată așa ceva.

Eu am fost personal la echipă și le-am spus băieților: «Pe viață și pe moarte!». Nimeni din conducere nu le-a cerut jucătorilor să piardă sau să nu promoveze. Am avut o primă stabilită și atât.

Dacă noi nu ne doream promovarea, mergeam cu juniorii și nu mai exista tot acest scandal. Am folosit cea mai bună formulă și am mers să câștigăm. Declarațiile făcute de portarul nostru sunt o calomnie totală și nu vor rămâne fără urmări”, a mai spus Csaba Fedorca.

VIDEO. Team managerul a agresat un jucător după pierderea barajului

După meciul de sâmbătă au avut loc scene reprobabile, cu Robert Goie, Team Managerul de la CS Barcău Hanna Nușfalău, în prim plan.

Acesta s-a repezit la Darius Marina, pe care l-a bruscat și căruia i-a adresat cuvinte jignitoare, reproșându-i ratarea din finalul partidei. Oficialul l-a ridicat de tricou pe fotbalist, urlând la el, după care s-a îndepărtat.

Jucătorul a rămas în picioare, împietrit, în timp ce managerul a venit din nou spre el, gesticulând violent. Atunci, „decarul” gazdelor și-a scos tricoul și l-a aruncat pe jos, plecând spre vestiare.

Team managerul a fost îndepărtat din zonă de arbitru și de un alt jucător. Ulterior, el a anunțat că demisionează și iese din fotbal.

CS Barcău Hanna Nușfalău – Talna Orașu Nou 3-5

Au marcat: Darius Marina (’18 și 65), Gabriel Cădar (’27) / Ciprian Cireap (’15), Alexandru Mărieș (’20 și 24), Raul Negreanu (’75), Suveg Nandor (’83)

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