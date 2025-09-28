Justin Ștefan, secretarul general al LPF, este de părere că actualul format din Liga 3 este demodat, iar FRF ar trebui să îl modifice.

Începând cu actualul sezon, Federația Română de Fotbal a schimbat formatul Ligii 3. Astfel, acum participă 96 de echipe împărțite în 8 serii de câte 12 formații și există două faze: sezonul regulat și play-off/play-out.

Justin Ștefan consideră demodat actualul sistem din Liga 3: „Un model comunist”

Secretarul general al LPF a lansat „săgeți” către conducerea FRF, căreia îi reproșează că nu renunță la numărul mare de serii din Liga 3.

„În mod normal, ar trebui să te asiguri că ai o primă ligă puternică, o Liga 2 puternică și o Liga 3 puternică.

Din perspectiva mea, seriile alea multe ar trebui să se ducă la Asociațiile Județene de Fotbal, Liga 4, Liga 5 și așa mai departe, până la ce divizie îți permite județul.

Chiar nu înțeleg de ce, după atâția ani, mergem pe un model care vine din comunism. Nici măcar, pentru că și atunci aveai 3 serii în Liga 3, dacă îmi aduc bine aminte.

Ar trebui să se facă o uniformizare a sistemelor competiționale din primele ligi. Chiar și la prima divizie, când o să ne permită nivelul fotbalului, ar trebui să revenim la un sistem clasic, tur-retur, cu 16 echipe ”, a declarat Justin Ștefan, potrivit gsp.ro.

Justin Ștefan: „ N-am înțeles de ce Federația continuă să insiste”

Oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal nu e de acord cu argumentele Federației pentru actuala structură.

„N-am înțeles de ce Federația continuă să insiste atât de mult pe serii nenumărate la Liga 3. Explicația de pe vremea lui Mircea Sandu (n.r. - fostul președinte al FRF) e că trebuie să reducem distanțele dintre localități, ca să reducem costurile de transport.

Hai să fim serioși, nu costul de transport e cel mai mare, că nu mergi cu avioanele la Liga 3. Te urci în autocar, stai o zi pe drumuri, asta e viața... Dar asta nu poate să fie o explicație pentru faptul că rămânem cu nu știu câte serii”, a declarat Justin Ștefan, conform sursei citate.

Fazele Ligii 3

FAZA 1 - SEZONUL REGULAT

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape .

. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2 - PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

