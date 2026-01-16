Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată astăzi, de la 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start.

Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să boicoteze partida.

Pentru a spori vizibilitatea, organizatorii au decis să tragă liniile de demarcație cu roșu, însă acestea nu erau compatibile cu VAR, așa că au fost vopsite din nou cu alb, iar combinația culorilor a dus la apariția unor linii de nuanță roz.

Sistemul VAR a fost calibrat pentru ofsaid și e funcțional la FC Argeș - FCSB.

Știrea inițială

Argeș - FCSB. Organizatorii au fost nevoiți să vopsească liniile de două ori

Din cauza ninsorii și a temperaturii de -3 grade Celsius, zăpada nu s-a topit și a trebuit să fie îndepărtată manual.

„Nu mai pot să dau cu lopata, e lipită”, a spus unul dintre angajați, în timp ce se lucra la pregătirea suprafeței de joc.

Liniile de pe teren au trebuit vopsite din nou. Inițial trasate cu roșu pentru vizibilitate, acestea nu erau compatibile cu sistemul VAR, pentru momentele în care s-ar fi analizat un posibil offside, așa că s-a trecut la revopsirea lor cu alb.

Din cauza amestecului de culori, liniile de pe teren nu mai sunt nici albe, nici roșii, ci au ajuns să fie roz.

Nocturna a picat, fiind folosit un generator de rezervă. Momentul a stârnit reacții printre angajați: „Asta mai lipsea”, a strigat unul.

Campioana a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul va fi înghețat

Înainte de meci, FCSB a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul nu va fi în condiții bune. Campioana României a trimis o atenționare către Liga Profesionistă de Fotbal cu privire la obligativitatea existenței unui sistem de încălzire subterană funcțional.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, clubul a fost informat că stadionul din Mioveni nu dispune de instalație de încălzire activă, ceea ce a stârnit controverse înaintea jocului.

Cu două zile înainte de meci, Dani Coman, președintele piteștenilor, susținea, potrivit gsp.ro, că instalația de încălzire a terenului de la Mioveni este funcțională:

„Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența”.

FOTO La Mioveni a picat nocturna de două ori înainte de meci

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.



Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport