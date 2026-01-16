Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni +74 foto
Liniile roz de pe stadionul din Mioveni. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Superliga

Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 19:34
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 19:57
  • Partida dintre FC Argeș și FCSB, din etapa #22 a Ligii 1, programată astăzi, de la 20:00, a întâmpinat mai multe dificultăți înaintea fluierului de start.
  • Ninsoarea din timpul zilei a redus vizibilitatea pe teren, ceea ce a confirmat temerile campioanei României, care intenționa să boicoteze partida.

Pentru a spori vizibilitatea, organizatorii au decis să tragă liniile de demarcație cu roșu, însă acestea nu erau compatibile cu VAR, așa că au fost vopsite din nou cu alb, iar combinația culorilor a dus la apariția unor linii de nuanță roz.

Portugalia România 40-34 Elevii lui George Buricea au pierdut primul meci de la Campionatul European  » Au fost dominați toată partida
Citește și
Portugalia România 40-34 Elevii lui George Buricea au pierdut primul meci de la Campionatul European » Au fost dominați toată partida
Citește mai mult
Portugalia România 40-34 Elevii lui George Buricea au pierdut primul meci de la Campionatul European  » Au fost dominați toată partida

19:56 VAR funcționează la Mioveni

Sistemul VAR a fost calibrat pentru ofsaid și e funcțional la FC Argeș - FCSB.

Știrea inițială

Argeș - FCSB. Organizatorii au fost nevoiți să vopsească liniile de două ori

Din cauza ninsorii și a temperaturii de -3 grade Celsius, zăpada nu s-a topit și a trebuit să fie îndepărtată manual.

Nu mai pot să dau cu lopata, e lipită”, a spus unul dintre angajați, în timp ce se lucra la pregătirea suprafeței de joc.

Liniile de pe teren au trebuit vopsite din nou. Inițial trasate cu roșu pentru vizibilitate, acestea nu erau compatibile cu sistemul VAR, pentru momentele în care s-ar fi analizat un posibil offside, așa că s-a trecut la revopsirea lor cu alb.

Din cauza amestecului de culori, liniile de pe teren nu mai sunt nici albe, nici roșii, ci au ajuns să fie roz.

Nocturna a picat, fiind folosit un generator de rezervă. Momentul a stârnit reacții printre angajați: „Asta mai lipsea”, a strigat unul.

Campioana a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul va fi înghețat

Înainte de meci, FCSB a amenințat că nu se va prezenta dacă terenul nu va fi în condiții bune. Campioana României a trimis o atenționare către Liga Profesionistă de Fotbal cu privire la obligativitatea existenței unui sistem de încălzire subterană funcțional.

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, clubul a fost informat că stadionul din Mioveni nu dispune de instalație de încălzire activă, ceea ce a stârnit controverse înaintea jocului.

Cu două zile înainte de meci, Dani Coman, președintele piteștenilor, susținea, potrivit gsp.ro, că instalația de încălzire a terenului de la Mioveni este funcțională:

„Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența”.

FOTO La Mioveni a picat nocturna de două ori înainte de meci

FC Arges - FCSB, a picat din nou nocturna inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg
FC Arges - FCSB, a picat din nou nocturna inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (5).jpeg

Galerie foto (74 imagini)

FC Arges - FCSB, cum arata terenul inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO FC Arges - FCSB, cum arata terenul inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO FC Arges - FCSB, cum arata terenul inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO FC Arges - FCSB, cum arata terenul inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO FC Arges - FCSB, cum arata terenul inainte de meci FOTO Vlad Nedelea GOLAZO
+74 Foto
labels.photo-gallery

Ce spune regulamentul FRF în privința încălzirii terenului:

  • Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.

    Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare. Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii.

Citește și

„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Superliga
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Citește mai mult
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
STADION liga 1 fc arges fcsb
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share