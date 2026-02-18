Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu +7 foto
Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport
Superliga

Vassaras, decizie surpriză După ce a arbitrii au dezavantajat-o cu CFR, Hermannstadt a primit o informare de la CCA. Reacția lui Dorinel Munteanu

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 13:05
  • Meciul Hermannstadt - CFR 0-1 a conținut erori grave de arbitraj, toate comise în favoarea clujenilor
  • CCA n-a oferit nici o explicație în spațiul public, dar echipa din Sibiu a primit o informare, din partea forului condus de Vassaras, care a șocat-o. Detalii, mai jos

Unul dintre cele mai scandaloase arbitraje care s-a produs în acest campionat a avut loc luni, la meciul Hermannstadt - CFR 0-1.

Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Citește și
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Citește mai mult
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive

Toate erorile grave produse de brigada de arbitri, inclusiv de cei din cabina VAR, au fost în favoarea clujenilor:

  • Penalty-ul ratat de Sibiu trebuia repetat după intervenția VAR, însă Hațegan și Dumitrache, care s-au aflat în cabina VAR, n-au intervenit
  • Penalty-ul acordat CFR-ului de Chivulete a fost unul acordat cu foarte multă ușurință, Păun fiind foarte ușor atins de un adversar. VAR n-a intervenit pentru a anularea loviturii de pedeapsă
  • Penalty-ul acordat la ultima fază de Chivulete, în favoarea Sibiului, pentru faultul comis de Sinyan, a determinat, în mod inexplicabil și cu încălcarea protocolului VAR, o intervenție a cuplului Dumitrache - Hațegan, care l-au făcut pe Chivulete să anuleze penalty-ul

Cei din conducerea lui Hermmanstadt au atacat pe parcursul zilei de marți maniera de arbitraj și au solicitat explicații publice din partea lui Kyros Vassaras.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1 Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1
Penalty-ul ratat de Hermannstadt trebuia repetat FOTO Captură video Prima Sport 1

Și GOLAZO.ro a trimis un mail oficial către CCA, în care a cerut un punct de vedere privitor la nerepetarea penalty-ului lui Hermannstadt, fiindcă acolo au fost încălcate în mod flagrant Legile Jocului. Nici până în acest moment, redacția nu a primit un răspuns din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

FOTO. Sibienilor li s-a anulat un penalty în meciul cu CFR Cluj

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Așteptând explicațiile de la șefii arbitrajului românesc, cei de la Hermannstadt au avut parte de o surpriză de proporții. Forul prezidat de Kyros Vassaras i-a informat pe șefii echipei că, într-adevăr, va trimite pe cineva de la CCA, însă în cu totul alt scop.

„S-au programat singur să vină în cursul zilei de joi”, a spus unul dintre șefii grupării din Sibiu.

Vassaras nu trimite însă subalternii pentru a le explica modul în care au fost judecate fazele de luni, de la confruntarea cu CFR Cluj, ci pentru a-i pune în temă cu privire la ultimele reguli din arbitraj și cum sunt interpretate fazele de către arbitri.

„Până să ne arate ei ultimele reglementări, așteptăm niște explicații pe care le au de dat pentru ce a fost la meciul de luni. Pentru că mă întreabă și jucătorii pe mine și n-am ce să le răspund”, a comentat Dorinel Munteanu.

Citește și

„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
Superliga
11:36
„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
Citește mai mult
„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
„N-ar trebui să se ofuscheze”  Florentin Petre, răspuns pentru MM Stoica: „N-are nicio legătură! Eu n-am vorbit urât de nea Gigi”
Superliga
22:27
„N-ar trebui să se ofuscheze” Florentin Petre, răspuns pentru MM Stoica: „N-are nicio legătură! Eu n-am vorbit urât de nea Gigi”
Citește mai mult
„N-ar trebui să se ofuscheze”  Florentin Petre, răspuns pentru MM Stoica: „N-are nicio legătură! Eu n-am vorbit urât de nea Gigi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
dorinel munteanu CFR Cluj arbitraj Kyros Vassaras afc hermannstadt
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share