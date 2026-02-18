Meciul Hermannstadt - CFR 0-1 a conținut erori grave de arbitraj, toate comise în favoarea clujenilor

CCA n-a oferit nici o explicație în spațiul public, dar echipa din Sibiu a primit o informare, din partea forului condus de Vassaras, care a șocat-o. Detalii, mai jos

Unul dintre cele mai scandaloase arbitraje care s-a produs în acest campionat a avut loc luni, la meciul Hermannstadt - CFR 0-1.

Toate erorile grave produse de brigada de arbitri, inclusiv de cei din cabina VAR, au fost în favoarea clujenilor:

Penalty-ul ratat de Sibiu trebuia repetat după intervenția VAR, însă Hațegan și Dumitrache, care s-au aflat în cabina VAR, n-au intervenit

Penalty-ul acordat CFR-ului de Chivulete a fost unul acordat cu foarte multă ușurință, Păun fiind foarte ușor atins de un adversar. VAR n-a intervenit pentru a anularea loviturii de pedeapsă

Penalty-ul acordat la ultima fază de Chivulete, în favoarea Sibiului, pentru faultul comis de Sinyan, a determinat, în mod inexplicabil și cu încălcarea protocolului VAR, o intervenție a cuplului Dumitrache - Hațegan, care l-au făcut pe Chivulete să anuleze penalty-ul

Cei din conducerea lui Hermmanstadt au atacat pe parcursul zilei de marți maniera de arbitraj și au solicitat explicații publice din partea lui Kyros Vassaras.

Și GOLAZO.ro a trimis un mail oficial către CCA, în care a cerut un punct de vedere privitor la nerepetarea penalty-ului lui Hermannstadt, fiindcă acolo au fost încălcate în mod flagrant Legile Jocului. Nici până în acest moment, redacția nu a primit un răspuns din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Așteptând explicațiile de la șefii arbitrajului românesc, cei de la Hermannstadt au avut parte de o surpriză de proporții. Forul prezidat de Kyros Vassaras i-a informat pe șefii echipei că, într-adevăr, va trimite pe cineva de la CCA, însă în cu totul alt scop.

„S-au programat singur să vină în cursul zilei de joi”, a spus unul dintre șefii grupării din Sibiu.

Vassaras nu trimite însă subalternii pentru a le explica modul în care au fost judecate fazele de luni, de la confruntarea cu CFR Cluj, ci pentru a-i pune în temă cu privire la ultimele reguli din arbitraj și cum sunt interpretate fazele de către arbitri.

„Până să ne arate ei ultimele reglementări, așteptăm niște explicații pe care le au de dat pentru ce a fost la meciul de luni. Pentru că mă întreabă și jucătorii pe mine și n-am ce să le răspund”, a comentat Dorinel Munteanu.

