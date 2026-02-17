Poliția i-a cerut să nu iasă din casă! Arbitrul care a gafat în Inter - Juventus 3-2, ținta amenințărilor cu moartea: „Te înjunghiem pe stradă!” +9 foto
Federico La Penna (foto: Imago)
Poliția i-a cerut să nu iasă din casă! Arbitrul care a gafat în Inter - Juventus 3-2, ținta amenințărilor cu moartea: „Te înjunghiem pe stradă!”

  • Federico La Penna (42 de ani), „centralul” partidei Inter - Juventus 3-2, trece prin momente dificile, după gafa de arbitraj comisă în etapa 25 din Serie A.
  • Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, a fost eliminat gratuit, iar VAR-ul nu a putut interveni ca să repare eroarea lui La Penna.

„Centralul” partidei Inter - Juventus 3-2 a primit nenumărate mesaje de amenințare pe social media, după prestația din derby.

Arbitrul de la Inter - Juventus, amenințat cu moartea! Poliția i-a cerut să nu iasă din casă!

La Penna, care este de profesie avocat, a depus plângere la poliție, după ce a primit amenințări cu moartea la adresa sa, dar și a familiei sale:

„Te înjunghiem pe stradă”, „Te omor” și „Știm unde locuiești” sunt câteva dintre mesajele adresate lui La Penna, conform Gazzetta dello Sport.

La Penna este susținut de Asociația arbitrilor din Italia:

„Ceea ce s-a întâmplat a depășit toate limitele civilizației și sportivității. Un arbitru care se teme pentru familia sa ar trebui să indigneze pe toată lumea. Nu mai e vorba despre sport, suntem implicați în ceva mult mai serios”, a spus Francesco Massini, vicepreședinte adjunct.

Conform presei din Italia, poliția i-a cerut lui Federico La Penna să nu iasă din casă.

Bastoni, acuzat de fanii Juventus că s-a prefăcut accidentat și apoi a sărbătorit cartonașul roșu văzut de Kallulu, a fost, de asemenea, vizat de amenințări.

Decizie eronată a „centralului” în Inter - Juventus 3-2

Meciul a fost întors în favoarea echipei lui Cristian Chivu în minutul 42, la scorul de 1-1, când „centralul” i-a arătat fundașului lui Juventus al doilea cartonaș galben.

Kalulu a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu, plus un al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare. Decizie greșită! Bastoni plonjase fără să fie atins, dar VAR-ul nu poate interveni în astfel de situații.

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus! Chivu l-a schimbat pe Bastoni la pauză

După meci, șeful arbitrilor din Serie A, Gianluca Rocchi, și-a cerut scuze pentru eroarea de arbitraj.

serie a JUVENTUS Inter Milano AMENINTARI politie Federico La Penna
