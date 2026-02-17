Teroare la un meci între licee Un bărbat a ucis două persoane și a rănit alte 3! » Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!”

Momente cumplite în Rhode Island, la un meci de hochei pe gheață între licee.

Un bărbat a deschis focul pe „Dennis M. Lynch”, din Pawtucket, a ucis două persoane, a rănit alte 3, apoi s-a sinucis.

Anchetatorii încearcă să pună cap la cap detaliile pe care le au după ce au vorbit cu zeci de martori prezenți la meciul de pe „Dennis M. Lynch”, din Pawtucket, un oraș care are puțin sub 80.000 de locuitori.

De asemenea, autoritățile au vizionat imaginile video de pe camerele de supraveghere din sală.

Teroare la un meci de hochei de liceu

Din primele concluzii, împușcăturile par a fi un incident „țintit” pornit după o dispută în familie, scrie cbsnews.com.

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat că atacatorul, născut în 1969, se numea Robert Dorgan, cunoscut și sub numele de Roberta Esposito.

„Un bun samaritean a intervenit la fața locului și probabil asta a dus la un sfârșit rapid al acestui eveniment tragic”, a declarat Goncalves.

Pe social media au apărut imagini în care se poate observa cum, după ce se aud zgomote de împușcături, jucătorii aflați pe gheață sprintează să se salveze sau se întind la pământ pentru a se proteja, în timp ce spectatorii fug de la locurile lor.

Conform presei locale, atacatorul avea un istoric de dispute familiale și probleme juridice legate de identitatea sa de gen.

Se pare că acesta ar fi mers la meci pentru a urmări un membru al familiei sale.

Mărturia unui jucător: „Am fugit la vestiar și ne-am baricadat acolo!”

Olin Lawrence, portarul uneia dintre echipele aflate pe gheață, în momentul împușcăturilor, a vorbit despre momentele groaznice pe care le-a trăit:

„Eram pe teren și la început am crezut că sunt baloane. Se auzea pop, pop, pop. Dar sunetul continua și, de fapt, erau împușcături.

După împușcături, eu și colegii mei am fugit direct la vestiar și ne-am baricadat acolo. Ne-am lipit de ușă și am încercat să ne ferim.

A fost înfricoșător. Eram foarte speriați”.

„Ceea ce ar fi trebuit să fie un eveniment plin de bucurie, cu zeci de familii, elevi și susținători adunați pentru a sărbători Noaptea Seniorilor pentru echipa de hochei BVS (Blackstone Valley Schools) în timpul unui meci dintre liceu și echipa Coventry-Johnston, a fost în schimb marcată de violență și frică.

Pawtucket este o comunitate puternică și rezistentă, dar în această seară suntem un oraș în doliu. Vom fi uniți pentru a-i sprijini pe toți cei afectați în zilele dificile care vor urma și vom ține publicul la curent pe măsură ce informațiile confirmate devin disponibile”, se arată în comunicatul emis de primarul orașului Pawtucket, Donald Grebien.

A doua tragedie în două luni în Rhode Island

În decembrie 2025, un bărbat înarmat a ucis doi studenți. un profesor și a rănit alte nouă persoane la Universitatea Brown, din Rhode Island.

Atacatorul, Claudio Neves Valente (48 de ani), a fost găsit fără viață într-un depozit din New Hampshire, după ce s-a sinucis.

