Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive

alt-text Publicat: 17.02.2026, ora 11:54
alt-text Actualizat: 17.02.2026, ora 11:58
  • Ce s-ar înâmpla dacă vedetele din Liga 1 ar călca pe urmele celebrului fan al lui Manchester United care refuză să se tundă până când echipa lui nu câștigă 5 meciuri la rând?
  • Jumătate din Liga 1 ar fi certată de ani buni cu frizerul! 😅

Frank Ilett e cel mai viral fan al momentului în fotbalul mondial. Azi se fac 500 de zile de la ultima vizită la frizer. Se va tunde abia după ce Manchester United va obține 5 victorii consecutive în toate competițiile.

A fost atât de aproape în urmă cu o săptămână, după un parcurs la care nici el nu se aștepta. Cu „interimarul” Michael Carrick pe bancă, United le-a bătut pe City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) și Tottenham (2-0), dar a clacat cu West Ham (1-1).

FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive

Ilett ar trebui să mai aștepte cel puțin o lună până la următoarea șansă să scape de părul care i-a adus popularitate globală!

Dar ce s-ar întâmpla dacă trendul ar fi existat și în Liga 1, iar jucătorii și-ar pune la bătaie programările la frizer până când ar aduna 5 victorii consecutive?

Numai 4 echipe au reușit să bifeze această performanță în acest sezon: CFR Cluj, Rapid, Botoșani și Craiova. Camora ar fi cel mai fresh, proaspăt tuns cu 10 zile în urmă, după 7 victorii consecutive.

Denis Alibec (Farul)
Denis Alibec (Farul)

Alex Cicâldău (U Craiova) Cătălin Cîrjan (Dinamo) Alex Dobre (Rapid) Alex Chipciu (U Cluj) Mario Camora (CFR Cluj)
Doar FCSB și Oțelul au mai avut câștigat de 5 ori la rând în ultimul an în meciuri oficiale, în timp ce Csikszereda se apropie de seria negativă a lui United.

În rest, celelalte 9 formații adună peste 1.000 de zile de la ultimul parcurs perfect. Campioane de departe, Metaloglobus și UTA, cu peste 3.000 de zile de așteptare!

EchipaUltima dată când au atins5 victorii consecutiveZile trecute
CFR Cluj7 februarie 202610
Rapid30 octombrie 2025110
FC Botoșani27 octombrie 2025113
U Craiova10 august 2025191
FCSB17 mai 2025276
Oțelul25 aprilie 2025298
Csikszereda5 noiembrie 2024469
Farul15 octombrie 20221.221
U Cluj24 octombrie 20211.577
Petrolul17 septembrie 20211.614
Slobozia22 noiembrie 20192.279
Dinamo27 aprilie 20192.488
Hermannstadt10 mai 20182.840
FC Argeș24 aprilie 20182.856
Metaloglobus11 martie 20173.265
UTA7 noiembrie 20153.755

