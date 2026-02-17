Ce s-ar înâmpla dacă vedetele din Liga 1 ar călca pe urmele celebrului fan al lui Manchester United care refuză să se tundă până când echipa lui nu câștigă 5 meciuri la rând?

Jumătate din Liga 1 ar fi certată de ani buni cu frizerul! 😅

Frank Ilett e cel mai viral fan al momentului în fotbalul mondial. Azi se fac 500 de zile de la ultima vizită la frizer. Se va tunde abia după ce Manchester United va obține 5 victorii consecutive în toate competițiile.

A fost atât de aproape în urmă cu o săptămână, după un parcurs la care nici el nu se aștepta. Cu „interimarul” Michael Carrick pe bancă, United le-a bătut pe City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) și Tottenham (2-0), dar a clacat cu West Ham (1-1).

FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive

Ilett ar trebui să mai aștepte cel puțin o lună până la următoarea șansă să scape de părul care i-a adus popularitate globală!

Dar ce s-ar întâmpla dacă trendul ar fi existat și în Liga 1, iar jucătorii și-ar pune la bătaie programările la frizer până când ar aduna 5 victorii consecutive?

Numai 4 echipe au reușit să bifeze această performanță în acest sezon: CFR Cluj, Rapid, Botoșani și Craiova. Camora ar fi cel mai fresh, proaspăt tuns cu 10 zile în urmă, după 7 victorii consecutive.

Doar FCSB și Oțelul au mai avut câștigat de 5 ori la rând în ultimul an în meciuri oficiale, în timp ce Csikszereda se apropie de seria negativă a lui United.

În rest, celelalte 9 formații adună peste 1.000 de zile de la ultimul parcurs perfect. Campioane de departe, Metaloglobus și UTA, cu peste 3.000 de zile de așteptare!

Echipa Ultima dată când au atins5 victorii consecutive Zile trecute CFR Cluj 7 februarie 2026 10 Rapid 30 octombrie 2025 110 FC Botoșani 27 octombrie 2025 113 U Craiova 10 august 2025 191 FCSB 17 mai 2025 276 Oțelul 25 aprilie 2025 298 Csikszereda 5 noiembrie 2024 469 Farul 15 octombrie 2022 1.221 U Cluj 24 octombrie 2021 1.577 Petrolul 17 septembrie 2021 1.614 Slobozia 22 noiembrie 2019 2.279 Dinamo 27 aprilie 2019 2.488 Hermannstadt 10 mai 2018 2.840 FC Argeș 24 aprilie 2018 2.856 Metaloglobus 11 martie 2017 3.265 UTA 7 noiembrie 2015 3.755

