Probleme mari pentru Juventus  Pentru ce a fost sancționat de UEFA clubul din Italia
Foto: Imago
Campionate

Probleme mari pentru Juventus Pentru ce a fost sancționat de UEFA clubul din Italia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 23:20
  • Juventus a încheiat cu UEFA un acord de soluționare pentru că a depășit pragul maxim admis de pierderi de 60 de milioane de euro în perioada de trei ani prevăzută de regula „Câștigurilor din Fotbal”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ultimele trei sezoane, adică între 2022/2023 și 2024/2025, clubul din Torino a înregistrat pierderi totale de 381 de milioane de euro, fiind o sumă mult prea mare pentru a scăpa de sancțiunile UEFA.

Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă
Citește și
Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă
Citește mai mult
Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă

Juventus, acord cu UEFA după ce a depășit pragul maxim de pierderi în ultimii trei ani

În această perioadă de monitorizare a clubului italian a fost inclus și sezonul european 23/24, atunci când Juventus a fost exclusă din competițiile UEFA și a avut un deficit de 199 de milioane de euro, conform gazzetta.it.

Astfel, Juventus a încheiat un acord cu UEFA, valabil timp de trei ani, care prevede mai multe sancțiuni: o amendă de 6 milioane de euro, care va fi înregistrată în conturile clubului pentru sezonul 2025/2026, precum și restricții sportive legate de lista UEFA.

Mai exact, Juventus trebuie să prezinte încă din luna august lista de jucători pentru Europa League.

Salariile și alte cheltuieli trebuie să fie mai mici decât cele de pe lista UEFA depusă în februarie.

Juventus a garantat că va respecta obiectivele prevăzute în acordul cu UEFA și se va conforma cu regula „Câștigurilor din Fotbal” până în 2029.

Dacă nu-și va respecta obligațiile, atunci clubul riscă amenzi suplimentare de până la 14 milioane de euro și alte sancțiuni sportive.

Cu toate acestea, italienii sunt încrezători că pot depăși problemele financiare cu care se confruntă. Juventus a precizat că a respectat raportul dintre costurile întregului lot și venituri, atât pe 31 decembrie 2025, cât și la evaluarea precedentă din 31 decembrie 2024, datorită reducerilor semnificative de costuri realizate în ultimii ani.

Restricțiile privind lotul nu o sperie pe Juventus

Fosta campioană a Italiei nu se sperie de restricțiile privind lotul impuse de UEFA.

Contractul atacantului Dusan Vlahovic a expirat în această vară, ceea ce reduce cheltuielile clubului cu aproximativ 40 de milioane de euro.

Astfel, Juventus estimează că va reduce costurile totale în sezonul viitor cu încă 5–10% față de nivelul actual.

Care este planul lui Juve? Italienii vor să obțină în stagiunea viitoare suma de 100 de milioane de euro din vânzarea de jucători, pentru a compensa cu veniturile pierdute din cauza neparticipării în Liga Campionilor.

Citește și

Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă
Superliga
19:33
Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă
Citește mai mult
Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă
Transfer din Serie A Cine e atacantul așteptat în cantonamentul Rapidului: „De asta l-am dorit”
Superliga
18:57
Transfer din Serie A Cine e atacantul așteptat în cantonamentul Rapidului: „De asta l-am dorit”
Citește mai mult
Transfer din Serie A Cine e atacantul așteptat în cantonamentul Rapidului: „De asta l-am dorit”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
UEFA serie a JUVENTUS pierderi financiare
Știrile zilei din sport
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Campionate
10:30
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Citește mai mult
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Campionatul Mondial
12:06
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Citește mai mult
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Special
09:45
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Citește mai mult
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Campionatul Mondial
09:59
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă a anunțat subit moartea tatălui său
Citește mai mult
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
15:55
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
16:06
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
14:49
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Top stiri
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Campionatul Mondial
09:22
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Citește mai mult
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Campionatul Mondial
08:09
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește mai mult
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Superliga
01.07
„Vorbește aiurea” Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Citește mai mult
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
B365
01.07
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
Citește mai mult
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share