Juventus a încheiat cu UEFA un acord de soluționare pentru că a depășit pragul maxim admis de pierderi de 60 de milioane de euro în perioada de trei ani prevăzută de regula „Câștigurilor din Fotbal”.

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În ultimele trei sezoane, adică între 2022/2023 și 2024/2025, clubul din Torino a înregistrat pierderi totale de 381 de milioane de euro, fiind o sumă mult prea mare pentru a scăpa de sancțiunile UEFA.

Juventus, acord cu UEFA după ce a depășit pragul maxim de pierderi în ultimii trei ani

În această perioadă de monitorizare a clubului italian a fost inclus și sezonul european 23/24, atunci când Juventus a fost exclusă din competițiile UEFA și a avut un deficit de 199 de milioane de euro, conform gazzetta.it.

Astfel, Juventus a încheiat un acord cu UEFA, valabil timp de trei ani, care prevede mai multe sancțiuni: o amendă de 6 milioane de euro, care va fi înregistrată în conturile clubului pentru sezonul 2025/2026, precum și restricții sportive legate de lista UEFA.

Mai exact, Juventus trebuie să prezinte încă din luna august lista de jucători pentru Europa League.

Salariile și alte cheltuieli trebuie să fie mai mici decât cele de pe lista UEFA depusă în februarie.

Juventus a garantat că va respecta obiectivele prevăzute în acordul cu UEFA și se va conforma cu regula „Câștigurilor din Fotbal” până în 2029.

Dacă nu-și va respecta obligațiile, atunci clubul riscă amenzi suplimentare de până la 14 milioane de euro și alte sancțiuni sportive.

Cu toate acestea, italienii sunt încrezători că pot depăși problemele financiare cu care se confruntă. Juventus a precizat că a respectat raportul dintre costurile întregului lot și venituri, atât pe 31 decembrie 2025, cât și la evaluarea precedentă din 31 decembrie 2024, datorită reducerilor semnificative de costuri realizate în ultimii ani.

Restricțiile privind lotul nu o sperie pe Juventus

Fosta campioană a Italiei nu se sperie de restricțiile privind lotul impuse de UEFA.

Contractul atacantului Dusan Vlahovic a expirat în această vară, ceea ce reduce cheltuielile clubului cu aproximativ 40 de milioane de euro.

Astfel, Juventus estimează că va reduce costurile totale în sezonul viitor cu încă 5–10% față de nivelul actual.

Care este planul lui Juve? Italienii vor să obțină în stagiunea viitoare suma de 100 de milioane de euro din vânzarea de jucători, pentru a compensa cu veniturile pierdute din cauza neparticipării în Liga Campionilor.

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