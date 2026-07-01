Transfer din Serie A Cine e atacantul așteptat în cantonamentul Rapidului: „De asta l-am dorit”
Rapid
Superliga

Transfer din Serie A Cine e atacantul așteptat în cantonamentul Rapidului: „De asta l-am dorit”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 18:57
  • Rapid vrea să se întărească și mai mult pentru sezonul viitor și ar urma să oficializeze transferul unui atacant din Serie A.
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Până în acest moment, echipa lui Daniel Pancu a efectuat trei transferuri: Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).

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Alessandro Debenedetti, împrumutat de Rapid

Atacantul Alessandro Debenedetti (22 de ani) este următoarea mutare a Rapidului, conform digisport.ro. Italianul evoluează la Genoa, al doilea club la care Dan Șucu este acționar majoritar.

Debenedetti va fi împrumutat și este așteptat să se alăture lotului giuleștenilor în cantonamentul din Austria.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Alessandro Debenedetti, conform Transfermarkt

Marius Bilașco a vorbit despre transferul italianului și a dezvăluit că a fost analizat inclusiv de antrenorul Daniel Pancu.

„A dat puține goluri, dar trebuie să privim contextul. Virtus n-a marcat foarte mult, abia s-a salvat. N-a fost un mediu foarte bun pentru un atacant. Faptul că a jucat atât de mult acolo spune ceva.

De-asta l-am și dorit, a fost analizat și de Daniel Pancu și cred că ne poate ajuta. O să mai fie transferuri, n-aș putea să vă spun un număr.

Vom analiza ce se va întâmpla și în perioada următoare. Vom putea trage și niște concluzii și, în funcție de asta, să aducem alți jucători”, a declarat directorul sportiv al Rapidului la Digi Sport.

În prezent, Rapid se află în Austria, unde va disputa patru meciuri amicale înainte de startul noului sezon.

Programul Rapidului în cantonament:

  • 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

Giuleștenii vor debuta pe teren propriu în Liga 1, cu un meci împotriva nou-promovatei Sepsi, programat luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

Cine este Alessandro Debenedetti

Crescut la academia celor de la Sampdoria, Alessandro Debenedetti a fost transferat în 2022 de Genoa. După un sezon a fost împrumutat la Mantova, acolo unde a petrecut doi ani.

A revenit la Genoa în 2025, dar nu a apucat să debuteze la echipa de seniori. A fost trimis sub formă de împrumut la Virtus Entella, timp de un sezon.

Acum, atacantul va sosi în tabăra Rapidului, acolo unde va concura pentru un loc de titular cu Jason Kodor, Timotej Jambor sau Borisav Burmaz.

Cifrele lui Alessandro Debenedetti:

  • Mantova: 56 de meciuri, 5 goluri
  • Virtus Entella: 33 de meciuri, 3 goluri
  • Genoa U19: 29 de meciuri, 20 de goluri, 2 pase decisive

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