Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”. Cu cine mai negociază + cine mai pleacă

Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre noile transferuri pe care le va face FCSB în această vară.

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Până acum, FCSB a oficializat doar transferul lui Ronny Labonne, fundașul lateral venit de la Caen.

Vine atacantul! Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB: „Plătesc un milion de euro”

Gigi Becali a dezvăluit că jucătorii care sunt aproape de transferul la FCSB sunt străini. Roș-albaștrii vor plăti un milion de euro doar pentru mutarea unui atacant.

„Deocamdată nu e nimic nou cu Drăguș și Coman. Ei vor să vină, dar trebuie să rezolve cu echipele lor. Dacă vreau un jucător, aștept oricând răspunsul. Jucători vom lua oricum. Dacă ei vin, vom fi altceva, dar nu vin doar ei.

Azi-noapte am vorbit cu MM, mi-a spus ce a negociat și am dat OK-ul pentru un atacant, joacă stânga, dreapta și număr 10. Și a mai negociat cu un mijlocaș, dar nu vreau să vă dau detalii. Nu iau jucători liber, plătesc. Plătesc cam 1 milion pe atacant. Pentru celălalt încă negociem.

Nu pot să vă spun ce i-am zis lui MM, dar cu siguranță va fi luat. Sunt străini, ce să iei din Liga 1? Eu nu vreau jucători de umplutură”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Lixandru, aproape de Arabia Saudită

Becali a continuat și a precizat că mijlocașul dorit la echipă este defensiv, în contextul în care viitorul lui Mihai Lixandru la FCSB este incert.

„Mijlocașul este defensiv, pentru că nu se știe dacă Lixandru va rămâne. El are oferte din mai multe locuri, până la urmă a rămas ceva în Arabia Saudită.

E vorba de vreo 600.000 de euro, să plătească 300.000 acum și 300.000 peste un an. I-am zis lui MM că o să luăm banii peste doi ani, dar îi luăm. Ei cred că așa merge.

Cred că pleacă Lixandru, eu am dat OK-ul ca să plece băiatul. El ar intra în vederile clubului, dar ne trebuie ceva mai iute acolo.

Mai vreau încă un închizător, dar să vedem. Îi avem pe Arad și Joao Paulo, deci 3 mijlocași”, a mai precizat Gigi Becali.

O să joace fundașul stângă ca jucător U21, Pădurariu. Îi mai avem pe Toma, Stoian, David Popa. Stăm bine pentru că fundașul stânga e jucător valoros. Ei zic că ar fi jucat chiar și fără regulă. Gigi Becali, patron FCSB

Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

În prima etapă a sezonului 2026/2027, FCSB va juca cu FC Argeș, vineri, 17 iulie, de la ora 21:30.

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