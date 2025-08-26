FCSB - Aberdeen. Alexander Jensen (24 de ani), fundașul scoțieni, este convins că echipa sa se poate califica la București în faza principală din Europa League.

Alexander Jensen a făcut declarații optimiste înainte de deplasarea în România pentru duelul decisiv cu FCSB.

Alexander Jensen, crede că Aberdeen va învinge pe FCSB: „Suntem o echipă foarte puternică”

„Ne-am creat atât de multe ocazii, știm că le putem face rău, așa că sperăm că vom putea profita de asta în următorul meci și să progresăm acolo unde trebuie. Apoi, sperăm să putem obține un rezultat mare.

Trebuie să încercăm să găsim chiar mai multe centrări și să fim și mai periculoși, pentru că am cauzat probleme cu asta.

Suntem o echipă foarte puternică și este uimitor să vedem că putem avea jucători atât de buni pe bancă, concurență bună în cadrul lotului și toată lumea trebuie să fie 100% dedicată pentru a ajunge în primul «11» . Cred că este un lucru pozitiv”, a spus Alexander Jensen, potrivit agerpres.ro.

Cred că vom continua să progresăm. cu cât petrecem mai mult timp la antrenament împreună, cu atât vom progresa mai mult Alexander Jensen, fotbalist Aberdeen

25.000 de bilete vândute pentru returul dintre FCSB și Aberdeen

La trei zile distanță de duelul decisiv pentru calificarea „roș-albaștrilor” în faza grupei Europa League, Mihai Stoica a anunțat că au fost vândute peste 25.000 de bilete.

Duelul are un grad ridicat de interes și se așteaptă să fie prezenți în tribune nu mai puțin de 40.000 de suporteri.

„Suntem la peste 25.000 de bilete vândute. Cred că mergem spre 40.000. E și un meci atractiv, e vorba și de rezultatul tur”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cele mai ieftine bilete puse în vânzare au fost la Inelul 2 al peluzei. Prețul acestora a fost de 40 de lei. La polul opus, cele mai scumpe tichete de acces costă 300 de lei, în zona VIP.

