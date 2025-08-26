„Putem să-i facem rău lui FCSB” Scoțienii sunt convinși că  pot da lovitura la București: „Suntem o echipă foarte puternică”
Alexander Jansen și Darius Olaru FOTO: Imago
Europa League

„Putem să-i facem rău lui FCSB” Scoțienii sunt convinși că pot da lovitura la București: „Suntem o echipă foarte puternică”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.08.2025, ora 22:13
alt-text Actualizat: 26.08.2025, ora 22:13
  • FCSB - Aberdeen. Alexander Jensen (24 de ani), fundașul scoțieni, este convins că echipa sa se poate califica la București în faza principală din Europa League.
  • FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Alexander Jensen a făcut declarații optimiste înainte de deplasarea în România pentru duelul decisiv cu FCSB.

Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește și
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv
Citește mai mult
Aberdeen - FCSB 2-2 Campioana României scapă victoria după ce a condus cu 2-0! Când are loc meciul decisiv

Alexander Jensen, crede că Aberdeen va învinge pe FCSB: „Suntem o echipă foarte puternică”

„Ne-am creat atât de multe ocazii, știm că le putem face rău, așa că sperăm că vom putea profita de asta în următorul meci și să progresăm acolo unde trebuie. Apoi, sperăm să putem obține un rezultat mare.

Trebuie să încercăm să găsim chiar mai multe centrări și să fim și mai periculoși, pentru că am cauzat probleme cu asta.

Suntem o echipă foarte puternică și este uimitor să vedem că putem avea jucători atât de buni pe bancă, concurență bună în cadrul lotului și toată lumea trebuie să fie 100% dedicată pentru a ajunge în primul «11». Cred că este un lucru pozitiv”, a spus Alexander Jensen, potrivit agerpres.ro.

Cred că vom continua să progresăm. cu cât petrecem mai mult timp la antrenament împreună, cu atât vom progresa mai mult Alexander Jensen, fotbalist Aberdeen

25.000 de bilete vândute pentru returul dintre FCSB și Aberdeen

La trei zile distanță de duelul decisiv pentru calificarea „roș-albaștrilor” în faza grupei Europa League, Mihai Stoica a anunțat că au fost vândute peste 25.000 de bilete.

Duelul are un grad ridicat de interes și se așteaptă să fie prezenți în tribune nu mai puțin de 40.000 de suporteri.

„Suntem la peste 25.000 de bilete vândute. Cred că mergem spre 40.000. E și un meci atractiv, e vorba și de rezultatul tur”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cele mai ieftine bilete puse în vânzare au fost la Inelul 2 al peluzei. Prețul acestora a fost de 40 de lei. La polul opus, cele mai scumpe tichete de acces costă 300 de lei, în zona VIP.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
12:50
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
aberdeen play-off europa league fcsb alexander jensen
Știrile zilei din sport
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Superliga
26.08
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Citește mai mult
Ce lovitură! Dinamo a bătut palma pentru transferul din Premier League: „Ne-am înțeles cu jucătorul! Vine pentru Kopic”
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Liga Campionilor
26.08
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Citește mai mult
Kazahstan poate, România nu Kairat Almaty s-a calificat în Liga Campionilor! A eliminat-o pe Celtic fără vedeta cumpărată deja de Chelsea
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Superliga
26.08
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Citește mai mult
Avertizat de Lucescu Louis Munteanu a revenit la CFR ca să nu piardă naționala: „Dacă nu te întorci, nu pot să te chem”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Superliga
26.08
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Citește mai mult
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Fotograful exclus de la US Open ripostează A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
Fotograful exclus de la US Open ripostează  A rămas fără acreditare după scandalul făcut de Medvedev: „Sunt o victimă! E un linșaj!”
10:27
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
Prezentat la Los Angeles FC Alexandru Băluță își începe aventura în MLS
10:40
„Jucătorii nu au valoare” Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
„Jucătorii nu au valoare”  Ricardo Cadu sare în apărarea lui Petrescu: „Problema nu e la antrenor”
10:03
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Vlad Dragomir, în UCL Pafos a eliminat-o pe Steaua Roșie și va juca în faza principală a Ligii Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Media
26.08
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Citește mai mult
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
26.08
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
26.08
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
26.08
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”

Echipe/Competiții

fcsb 94 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 10 rapid 12 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
27.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share