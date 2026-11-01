Kaka a plâns VIDEO. Legenda lui AC Milan, momente emoționante înainte de derby-ul cu Inter. Ceremonie specială dedicată brazilianului +6 foto
Foto: captură Facebook/AC Milan
Campionate

Kaka a plâns VIDEO. Legenda lui AC Milan, momente emoționante înainte de derby-ul cu Inter. Ceremonie specială dedicată brazilianului

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 00:07
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 00:16
  • Kaka (44 de ani), legendă a clubului AC Milan, a fost mișcat până la lacrimi în momentul când a fost aplaudat de publicul de pe San Siro la ceremonia de includere a sa în Hall of Fame.
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Evenimentul special a avut loc chiar înaintea derby-ului cu Inter, câștigat de AC Milan cu 3-1, în etapa #10 din Serie A.

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Kaka, în lacrimi după ce a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro

După ce legende ale clubului au fost inclusive în Hall of Fame, precum Marco van Basten, Filippo Inzaghi sau Andriy Shevchenko, a venit și rândul lui Kaka să primească această distincție.

„Eleganță pură, atât pe teren, cât și în afara lui. Un moment special pentru Kaka, la ceremonia de includere în Hall of Fame, sub lumina reflectoarelor”, a transmis AC Milan pe X.

În acel moment, fanii prezenți la Derby della Madonnina l-au aplaudat pe brazilian în picioare și i-au cântat celebrul refren: „Siam venuti fin qua per vedere segnare Kaka” (n.r. - Am venit aici să-l vedem pe Kaka marcând”).

Kaka nu și-a putut stăpâni lacrimile, fiind vizibil emoționat.

Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA
Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA

Galerie foto (6 imagini)

Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA Kaka a izbucnit în lacrimi când a fost aplaudat de fanii prezenți pe San Siro. Foto: captură X/@SerieA
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Kaka a îmbrăcat tricoul lui AC Milan în două perioade diferite: august 2003 - iulie 2009 și septembrie 2013 - iulie 2014.

Brazilianul a jucat 307 meciuri pentru Milan, în care a marcat 104 goluri și a oferit 81 de pase decisive.

La finalul evenimentului special de dinaintea derby-ului cu Inter, Kaka a reprodus modul cum sărbătorea golurile sale, chiar în fața fanilor. A alergat pe teren, i-a salutat pe aceștia și le-a făcut un semn prin care le-a transmis că îi iubește.

Chiar înaintea meciului, Kaka a declarat că va fi însoțit de familia sa pe San Siro și se aștepta ca evenimentul să fie unul emoționant, conform sempremilan.com.

În perioada petrecută la AC Milan, Kaka a cucerit o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei, un titlu și o Supercupă a Italiei. A câștigat și Balonul de Aur din postura de jucător al clubului italian.

Kaka a avut un motiv în plus să se bucure sâmbătă seara. AC Milan a învins-o pe rivala Inter cu scorul de 3-1, iar echipa lui Cristi Chivu a înregistrat prima înfrângere din acest sezon din Serie A.

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