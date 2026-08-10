Becali îl vrea pe Muhar Planul patronului de la FCSB pentru fostul jucător de la CFR: „Asta vreau: putere, putere!”
Karlo Muhar. Foto: sportpictures
Superliga

Becali îl vrea pe Muhar Planul patronului de la FCSB pentru fostul jucător de la CFR: „Asta vreau: putere, putere!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 13:23
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 13:23
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a reacționat după ce Karlo Muhar (30 de ani) și-a reziliat contractul cu CFR Cluj și a rămas liber.
  • Omul de afaceri a spus că va discuta cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, despre posibilitatea unui transfer.
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Muhar revenise la CFR Cluj în vara lui 2025, după perioada petrecută în Arabia Saudită. La acel moment, FCSB s-a interesat de el, însă mutarea nu s-a concretizat.

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Gigi Becali, despre posibilul transfer al lui Karlo Muhar la FCSB: „O să vorbesc cu Mihai Soica”

Becali spune că principala problemă este numărul mare de mijlocași centrali pe care îi are deja în lot.

„Am acum mijlocași… Am prea mulți jucători acolo. Am mijlocași mulți de tot. Îmi place Muhar, dar am vreo patru mijlocași și nici nu am nevoie de patru.

Îl am pe Ofri Arad, pe Joao Paulo, pe Gnahore… Eu trebuie să joc doar cu unul dintre ei. Tănase joacă lângă.

Nu știu. O să vorbesc cu MM (n.r. - Mihai Stoica). Nu știu ce să zic. O să vorbesc cu MM și vedem. Mie îmi place de el. E puternic la mijlocul terenului. Eu asta vreau acolo: putere, putere, putere”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

39 de meciuri
a jucat Karlo Muhar pentru CFR Cluj după revenirea din 2025, perioadă în care a marcat 4 goluri și a oferit 7 pase decisive

Despărțirea de croat vine într-o perioadă complicată financiar pentru clubul din Gruia. În acest context, plecarea lui Muhar va reduce cheltuielile salariale ale ardelenilor.

Conform Prima Sport, Karlo Muhar și-a reziliat contractul cu CFR. Acesta avea un salariu uriaș, printre cele mai mari din Liga 1: 600.000 de euro pe an!

În plus, croatul primise și 800.000 de euro la semnătură în vara lui 2025, când ardelenii au făcut totul pentru a-l convinge să nu semneze cu FCSB.

Îmi pare rău pentru că este un fotbalist foarte bun. Îl voiam, îmi făcusem planuri cu el, dar, dacă l-a convins Neluțu Varga, nu mai am ce face. Gigi Becali, la DigiSport, în urmă cu un an

FCSB are deja 3 jucători pentru postul de închizător: Joao Paulo, Ofri Arad și Eddy Gnahore. Doar primul este însă în grațiile patronului.

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