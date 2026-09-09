Karlo Muhar (30 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB, la o săptămână distanță de la momentul în care a bătut palma cu noua sa formație.

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Mijlocașul croat se află printre cele trei mutări făcute de patronul Gigi Becali, alături de Denis Drăguș și Meriton Korenica, însă semnătura acestuia a întârziat din cauza situației dintre fotbalist și CFR Cluj, fostul său club.

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Karlo Muhar, prezentat oficial la FCSB

Așa cum GOLAZO.ro a anunțat în urmă trei zile, Muhar a semnat cu formația patronată de Gigi Becali, iar acum a urmat și anunțul oficial din partea clubului.

Croatul s-a despărțit de CFR Cluj în urmă cu o lună, după ce a denunțat unilateral contractul cu clubul din Gruia, din cauza restanțelor salariale, iar FCSB a fost nevoită să ajungă la un acord cu ardelenii înainte de a putea semna contractul cu Muhar

„Karlo Muhar este noul nostru jucător. Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani, care se pregătește deja alături de noii săi colegi, va purta tricoul cu numărul 73.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe pagina de Facebook.

În tricoul CFR-ului, Muhar a adunat 136 de partide, reușind 22 de goluri și 12 pase decisive.

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