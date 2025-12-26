„O mulțime de reguli stupide!” Răbufnirea unei finaliste de Grand Slam: „Am jucat accidentată!” + Cere mai mulți bani: „Doar unul din 200”

Karolina Muchova (29 de ani, #19 WTA) și-a exprimat nemulțumirile cu privire la ce se întâmplă în tenis.

Jucătoarea din Cehia indică mai multe „reguli stupide” ale WTA și cere premii mai mari.

Finalista de la Roland Garros 2023 a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă jucătorii din cauza programului foarte încărcat.

Karolina Muchova: „Trebuie să plătești, chiar dacă ești accidentat”

Sportiva a vorbit despre sancțiunile drastice impuse jucătoarelor care nu participă la competițiile obligatorii. Nu sunt iertate nici dacă nu sunt apte din punct de vedere fizic pentru a juca.

„Sezonul este extrem. Regulile sunt foarte stricte: avem șase turnee WTA 500 obligatorii și toate turneele WTA 1000, majoritatea durând două săptămâni, plus turneele de Grand Slam.

Dacă ar trebui să fac totul fără penalizări, aș zbura în Australia (n.r. unde începe sezonul) și nu m-aș întoarce acasă până în noiembrie.

Uneori joci chiar accidentată ca să eviți amenzi sau penalizări, mi s-a întâmplat anul acesta. Sunt o mulțime de reguli stupide. Jucătoarele de top se retrag din turnee mai des pentru a-și proteja sănătatea”, a declarat Muchova, citată de puntodebreak.com.

Când nu am jucat la un turneu WTA 500 anul acesta, am fost amendată cu 15.000 de dolari. Eram pe locul 16 la momentul respectiv, iar pentru jucătoarele din Top 5 este chiar mai rău. Trebuie să plătești, chiar dacă ești accidentat, cum a fost cazul meu. Cu cât ești mai sus în clasament, cu atât sunt mai mari amenzile. Karolina Muchova, locul 19 mondial

Karolina Muchova cere mai mulți bani

Muchova consideră nedrept faptul că jucătorii de tenis nu sunt plătiți la fel de bine precum alți sportivi, deși organizatorii turneelor obțin sume importante.

„Acum, aproape toate turneele de Grand Slam încep duminică, ceea ce înseamnă o zi suplimentară de câștiguri pentru ele.

Comparativ cu alte sporturi, suma pe care o luăm acasă este foarte mică. Oamenii vor citi despre câștigătorul US Open că încasează 5 milioane de dolari, dar dacă adaugi jucătorii din calificări, vorbim doar despre un jucător din 200 care reușesc asta”.

10.422.030 de dolari a adunat Karolina Muchova din premiile din tenis, de-a lungul carierei

Karolina Muchova: „Sănătatea trebuie să fie o prioritate”

Muchova a subliniat modul în care ritmul neîncetat al tenisului profesionist poate afecta sănătatea jucătorilor.

„Un program încărcat este imposibil de gestionat pe termen lung fără ca acesta să-ți afecteze sănătatea, în special sănătatea mintală . În fiecare an se adaugă ceva nou, ritmul este foarte strict.

Găsirea unor goluri în program este aproape imposibilă: a fost o luptă lungă, dar în sfârșit, oamenii încep să vorbească mai mult despre asta. Sănătatea trebuie să fie o prioritate”.

