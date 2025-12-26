„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el”
Andrei Rațiu FOTO: IMAGO
Stranieri

„E haotic, nu-l văd jucând acolo” Gică Craioveanu crede că Andrei Rațiu s-a pripit: „Ăsta era cel mai bun pas pentru el”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.12.2025, ora 10:41
alt-text Actualizat: 26.12.2025, ora 10:41
  • Gică Craioveanu (57 de ani), fost jucător de la Villarreal, Getafe și Real Sociedad, a analizat situația lui Andrei Rațiu (27 de ani).

Fostul atacant al echipei naționale consideră că Rațiu nu a luat cea mai bună decizie în privința carierei sale, în momentul în care a ales să semneze un nou contract cu Rayo Vallecano.

Fundașul dreapta ar fi fost monitorizat în ultima perioadă de mari cluburi ale Europei, printre care și FC Barcelona.

Gică Craioveanu, despre Andrei Rațiu: „Cel mai bun pas ar fi fost la Villarreal”

Craioveanu este de părere că Rațiu ar fi trebuit să se transfere la Villarreal, club care i-ar fi putut facilita drumul spre o echipă de top a Europei.

„Eu v-am spus în vară că nu-l vrea nici Barcelona, nici Madrid, nici Atletico. Cel mai bun pas pentru el ar fi fost la Villarreal. Semnând cu ei, după Champions League, putea să găsească echipă mult mai bună.

A făcut un an foarte bun în Spania, chiar foarte bun. Vorbesc foarte bine (n.r. spaniolii despre Rațiu), că e un jucător cu calități, condiții, dar este acel… că e un jucător haotic.

E un jucător cum spun și spunem noi la radio, un jucător haotic, care apare pe unde vrea el. La echipe atât de mari, cum e Barcelona, Madrid, trebuie să fie foarte bun tactic.

La Cholo (n.r. Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid) nu-l văd niciodată jucând, Barcelona ar fi mai pe stilul lui. Kounde este unul dintre cei mai buni fundași laterali dreapta, central. În atac, e mult peste Kounde! El, în atac, calcă mingea, se întoarce (n.r. râde)”, a declarat Craioveanu, conform as.ro.

18 milioane de euro
este cota lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Gica Craioveanu Rayo Vallecano villarreal andrei ratiu
