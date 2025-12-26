„Nu mai vreau să știu nimic de fotbal” Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici”

Felipe Caicedo (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona SC (Ecuador), vrea să se retragă după ce Mario Pineida, coechipierul său, a fost ucis.

Fostul vârf al lui Lazio regretă revenirea în orașul natal.

Felipe Caicedo a fost puternic afectat de moartea lui Mario Pineida, împușcat în plină stradă.

Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici”

Fostul atacant al celor de la Lazio nu are de gând să își mai continue cariera de fotbalist după incidentul tragic petrecut în Guayaquil.

„ Cel mai probabil mă voi retrage. Nu am nicio intenție să continui. Moartea lui Mario Pineida m-a afectat profund și nu mai vreau să știu nimic despre fotbal ”, a scris Felipe Caicedo.

Atacantul a semnat, în luna ianuarie, cu echipa din orașul său natal, însă, la mai puțin de un an de la revenirea în Guayaquil, regretă alegerea:

„Nu voi rămâne la Barcelona. Sunt un om care trăiește în clipe; când am decis să vin aici, am făcut-o mai mult cu inima decât cu capul. Dacă aș fi gândit cu capul, probabil că nu aș fi venit”.

3 goluri în 20 de meciuri a reușit Felipe Caicedo pentru Barcelona SC

Mario Pineida, ucis pe străzile din Guayaquil

Tragicul eveniment a avut loc săptămâna trecută, atunci când două persoane pe motociclete au început să tragă în direcția lui Mario Pineida , scrie bbc.com.

Fotbalistul Barcelonei SC și o femeie și-au pierdut viața, iar mama sa a fost rănită.

Jucătorul ecuadorian primise amenințări în urmă cu câteva zile și chiar solicitase să fie păzit, așa cum a confirmat președintele clubului Barcelona SC, Antonio Alvarez, conform as.com.

Mario Pineida a câștigat două titluri în campionatul Ecuadorului alături de Barcelona SC și a jucat cu naționala sa în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022.

De-a lungul carierei, fundașul din Santo Domingo a evoluat pentru Barcelona SC, Independiente, Fluminense, CD El Nacional.

