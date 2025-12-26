„Nu mai vreau să știu nimic de fotbal” Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici”

- Felipe Caicedo (37 de ani), atacantul celor de la Barcelona SC (Ecuador), vrea să se retragă după ce Mario Pineida, coechipierul său, a fost ucis.
- Fostul vârf al lui Lazio regretă revenirea în orașul natal.
Felipe Caicedo a fost puternic afectat de moartea lui Mario Pineida, împușcat în plină stradă.
Vrea să se retragă după ce colegul său a fost împușcat mortal: „Dacă gândeam cu capul, n-aș fi venit aici”
Fostul atacant al celor de la Lazio nu are de gând să își mai continue cariera de fotbalist după incidentul tragic petrecut în Guayaquil.
„Cel mai probabil mă voi retrage. Nu am nicio intenție să continui. Moartea lui Mario Pineida m-a afectat profund și nu mai vreau să știu nimic despre fotbal”, a scris Felipe Caicedo.
Atacantul a semnat, în luna ianuarie, cu echipa din orașul său natal, însă, la mai puțin de un an de la revenirea în Guayaquil, regretă alegerea:
„Nu voi rămâne la Barcelona. Sunt un om care trăiește în clipe; când am decis să vin aici, am făcut-o mai mult cu inima decât cu capul. Dacă aș fi gândit cu capul, probabil că nu aș fi venit”.
Mario Pineida, ucis pe străzile din Guayaquil
Tragicul eveniment a avut loc săptămâna trecută, atunci când două persoane pe motociclete au început să tragă în direcția lui Mario Pineida, scrie bbc.com.
Fotbalistul Barcelonei SC și o femeie și-au pierdut viața, iar mama sa a fost rănită.
Jucătorul ecuadorian primise amenințări în urmă cu câteva zile și chiar solicitase să fie păzit, așa cum a confirmat președintele clubului Barcelona SC, Antonio Alvarez, conform as.com.
Mario Pineida a câștigat două titluri în campionatul Ecuadorului alături de Barcelona SC și a jucat cu naționala sa în preliminariile pentru Cupa Mondială din Rusia 2018 şi Qatar 2022.
De-a lungul carierei, fundașul din Santo Domingo a evoluat pentru Barcelona SC, Independiente, Fluminense, CD El Nacional.