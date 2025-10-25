NAPOLI - INTER. Kevin De Bruyne (34 de ani) a părăsit terenul accidentat în prima repriză, chiar după ce a înscris din penalty.

Belgianul a fost susținut în picioare de colegi, care s-au strâns în jurul său imediat. Cel mai probabil, e vorba de o ruptură musculară.

Kevin De Bruyne, accidentare bizară în Napoli - Inter

În minutul 29 al partidei de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, Henrikh Mkhitaryan a provocat un fault în suprafața de pedeapsă și, după analiza VAR, „centralul” a decis să acorde penalty.

Armeanul s-a și accidentat la faza respectivă și a fost înlocuit cu Zielinski.

În momentul în care a executat lovitura de pedeapsă, De Bruyne s-a accidentat, cel mai probabil fiind vorba de o ruptură musculară. El a acuzat dureri în zona coapsei, imediat după ce a tras la poartă.

Au urmat scene de o confuzie totală: Belgianul nu s-a putut bucura de gol, rămânând în picioare, imobil. A fost susținut de către colegii săi până la intervenția staff-ului medical.

Doctorii l-au dus pe brațe până la vestiare, pentru că lui KBD i se blocase piciorul și nu mai putea călca pe el. A fost înlocuit de Olivera.

VIDEO Penalty pe „Maradona”, la faultul lui Mkhitaryan la Di Lorenzo

VIDEO Kevin De Bruyne iese accidentat după golul de 1-0

Napoli - Inter, echipele de start

Napoli: Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola - Gilmour - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - David Neres

Antrenor: Antonio Conte

Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola - Gilmour - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - David Neres Antrenor: Antonio Conte

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, L. Martinez

Antrenor: Cristi Chivu

Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, L. Martinez Antrenor: Cristi Chivu

Arbitru: Maurizio Mariani

Maurizio Mariani Stadion: „Diego Armando Maradona”, Napoli

