- Gloria Bistrița a reușit o victorie extrem de importantă în EHF Champions League contra celor de la Esbjerg, scor 38-35.
- CSM București a pierdut lamentabil în deplasare la Krim Ljubljana, scor 27-31.
Cu absențe importante de lot,Fujita și Gutierrez fiind accidentate, Bistrița a produs surpriza etapei, reușind să se impună în fața echipei care a obținut locul 3 la ultimele două ediții ale Ligii Campionilor.
Gloria Bistrița, victorie mare cu Esbjerg
Elevele lui Carlos Viver au reușit un succes extrem de important după o evoluție de excepție pe teren propriu.
Bistrița a condus în permanență pe toată durata partidei, reușind să intre în avantaj la cabine, 19-18. Repriza secundă a continuat la fel de bine, gazdele reușind să se distanțeze chiar și la 4 goluri diferență, atunci când tabela arăta 27-23.
Formația pregătită de Carlos Viver a reușit să se mențină în avantaj până la final și a obținut o victorie imensă în fața unei echipe care nu a ratat play-off-ul în ultimele 4 ediții ale competiției.
În urma acestui rezultat, Gloria a urcat pe locul 3 al grupei, cu 6 puncte acumulate, la doar două în spatele locurilor care duc în Final 4.Pentru Gloria Bistrița urmează meciul cu Rapid, din etapa #6 a Ligii Florilor, urmând ca pe 2 noiembrie să se deplaseze în Muntenegru, pentru partida cu Buducnost.
Gloria Bistrița - Esbjerg 38-35
- Gloria Bistrița (38): Ostase 9, Delgado 7, Seraficeanu 7, Arcos Poveda 4, Kobylinska 3, Nusser 3, Kerekes 3, Bazaliu 1, Stoica 1
- Esbjerg (35): Reistad 9, Moller 6, Solberg-Isaksen 5, Rushfeldt 3, Dekker 3, Hansen 2, Haugsted 2, Schmid 1, Koppang 1, Hansson 1, Lofqvist 1, Emmenegger 1
Clasamentul Grupei A:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Gyor
|4
|8
|2.
|Metz
|4
|8
|3.
|Gloria Bistrița
|5
|6
|4.
|Storhamar
|4
|4
|5.
|Esbjerg
|5
|4
|6.
|Schaeffler
|4
|2
|7.
|Borussia Dortmund
|4
|2
|8.
|Buducnost
|4
|0
CSM București, eșec rușinos!
„Tigroaicele” au pierdut din nou în Liga Campionilor, de data aceasta în fața ultimei clasate Krim Ljubljana, scor 27-31.
Deși pornea ca mare favorită, CSM a condus o singură dată, în prima parte a meciului, când a avut 6-5! În rest, a fost tot timpul dominată și n-a reușit să îi pună probleme unei echipe modeste care nu bătuse pe nimeni în acest sezon.
Pentru CSM e al treilea eșec în primele 5 runde. Cu 4 puncte, bucureștencele ocupă abia locul 6.
Clasamentul Grupei B:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Brest
|4
|8
|2.
|Ferencvaros
|5
|6
|3.
|Ikast
|4
|6
|4.
|Odense
|4
|5
|5.
|Podravka
|5
|5
|6.
|CSM București
|5
|4
|7.
|Krim Ljubljana
|5
|2
|8.
|Sola
|4
|0