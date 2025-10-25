Gloria Bistrița a reușit o victorie extrem de importantă în EHF Champions League contra celor de la Esbjerg, scor 38-35.

CSM București a pierdut lamentabil în deplasare la Krim Ljubljana, scor 27-31.

Cu absențe importante de lot,Fujita și Gutierrez fiind accidentate, Bistrița a produs surpriza etapei, reușind să se impună în fața echipei care a obținut locul 3 la ultimele două ediții ale Ligii Campionilor.

Gloria Bistrița, victorie mare cu Esbjerg

Elevele lui Carlos Viver au reușit un succes extrem de important după o evoluție de excepție pe teren propriu.

Bistrița a condus în permanență pe toată durata partidei, reușind să intre în avantaj la cabine, 19-18. Repriza secundă a continuat la fel de bine, gazdele reușind să se distanțeze chiar și la 4 goluri diferență, atunci când tabela arăta 27-23.

Formația pregătită de Carlos Viver a reușit să se mențină în avantaj până la final și a obținut o victorie imensă în fața unei echipe care nu a ratat play-off-ul în ultimele 4 ediții ale competiției.

În urma acestui rezultat, Gloria a urcat pe locul 3 al grupei, cu 6 puncte acumulate, la doar două în spatele locurilor care duc în Final 4.Pentru Gloria Bistrița urmează meciul cu Rapid, din etapa #6 a Ligii Florilor, urmând ca pe 2 noiembrie să se deplaseze în Muntenegru, pentru partida cu Buducnost.

Gloria Bistrița - Esbjerg 38-35

Gloria Bistrița (38): Ostase 9, Delgado 7, Seraficeanu 7, Arcos Poveda 4, Kobylinska 3, Nusser 3, Kerekes 3, Bazaliu 1, Stoica 1

Ostase 9, Delgado 7, Seraficeanu 7, Arcos Poveda 4, Kobylinska 3, Nusser 3, Kerekes 3, Bazaliu 1, Stoica 1 Esbjerg (35): Reistad 9, Moller 6, Solberg-Isaksen 5, Rushfeldt 3, Dekker 3, Hansen 2, Haugsted 2, Schmid 1, Koppang 1, Hansson 1, Lofqvist 1, Emmenegger 1

Clasamentul Grupei A:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Gyor 4 8 2. Metz 4 8 3. Gloria Bistrița 5 6 4. Storhamar 4 4 5. Esbjerg 5 4 6. Schaeffler 4 2 7. Borussia Dortmund 4 2 8. Buducnost 4 0 Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off

CSM București, eșec rușinos!

„Tigroaicele” au pierdut din nou în Liga Campionilor, de data aceasta în fața ultimei clasate Krim Ljubljana, scor 27-31.

Deși pornea ca mare favorită, CSM a condus o singură dată, în prima parte a meciului, când a avut 6-5! În rest, a fost tot timpul dominată și n-a reușit să îi pună probleme unei echipe modeste care nu bătuse pe nimeni în acest sezon.

Pentru CSM e al treilea eșec în primele 5 runde. Cu 4 puncte, bucureștencele ocupă abia locul 6.

Clasamentul Grupei B:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Brest 4 8 2. Ferencvaros 5 6 3. Ikast 4 6 4. Odense 4 5 5. Podravka 5 5 6. CSM București 5 4 7. Krim Ljubljana 5 2 8. Sola 4 0 Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off Locurile 1-2 se califică în sferturi, Locurile 3-6 merg în play-off

