Interul lui Cristi Chivu a pierdut meciul din deplasare cu Napoli, scor 1-3, în etapa #8.

Echipa lui Antonio Conte redevine lider în Serie A.

Formația antrenată de Cristi Chivu a început bine meciul, „nerazzurrii” având marile ocazii ale partidei până în minutul 29, atunci când Mkhitaryan a comis un fault în suprafața de pedeapsă.

Vedeta celor de la Napoli, Kevin De Bruyne a transformat penalty-ul, dar s-a accidentat chiar în momentul execuției.

El nu s-a putut bucura de reușită, acuzând dureri în zona coapsei. Colegii l-au ținut nemișcat până la intervenția echipei medicale. La aceeași fază, Mkhitaryan a părăsit și el terenul accidentat.

În repriza secundă, chiar dacă Inter a încercat să revină, echipa lui Chivu a fost neputincioasă. Napoli a majorat diferența în minutul 52, grație reușitei lui Scott McTominay.

Cinci minute mai târziu, Calhanoglu a înscris din penalty și a readus pentru moment speranțele în tabăra milaneză.

Peste doar 7 minute, echipa lui Antonio Conte a închis meciul, Anguissa reușind să ducă scorul la 3-1 în minutul 66.

Pe final, Inter a încercat să revină, fără succes însă, astfel că echipa lui Chivu a rata șansa de a urca pe primul loc în Serie A.

Napoli - Inter 3-1

Au marcat: De Bruyne (min. 33 pen.), McTominay (min. 54), Anguissa (min. 67) / Calhanoglu (min. 59 pen.)

Final de meci, Napoli - Inter 3-1!

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 6 minute.

Min. 87 - Corner pentru Inter. Dimarco a centrat puternic, mingea a ajuns la Luis Henrique, cel care a tras mult pe lângă poarta lui Napoli.

Min. 84 - Inter se află în posesie. Echipa lui Chivu forțează revenirea, fără succes însă.

Min. 81 - Două înlocuiri la Napoli. Neres și Politano au părăsit terenul. Locul lor a fost luat de Lang și Elmas.

Min. 77 - Arbitrul îi arată cartonașul galben lui Bastoni.

Min. 73 - Chivu efectuează trei schimbări. Au părăsit terenul Calhanoglu, Barella și Dumfries și au intrat Sucic, Frattesi și Luis Henrique.

Min. 67 - GOL! (3-1) - Anguissa înscrie după o acțiune personală de exceție. El a preluat balonul de la mare distanță, i-a driblat pe fundașii lui Inter și l-a învins fără probleme pe Sommer.

Min. 62 - Schimbare la Inter. A ieșit Bonny, fiind înlocuit de Esposito.

Min. 59 - GOL! (2-1) - Calhanoglu îl învinge fără emoții pe Milinkovic-Savic și reaprinde speranțele în tabăra nerazzurrilor.

Min. 58 - Penalty pentru Inter!

Min. 57 - Buongiorno blochează cu mâna o reluare cu capul a lui Lautaro. În acest moment se analizează la VAR un posibil penalty în favoarea celor de la Inter.

Min. 54 - GOL! (2-0) - Scott McTominay majorează diferența după un șut fantastic. La acest scor, Napoli trece pe primul loc în Serie A.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză! Echipa lui Cristi Chivu este condusă după primele 45 de minute.

Min. 45 + 3 - Dumfries reia cu capul dar balonul lovește din nou bară.

Min. 45+1 - Dublă ocazie ratată de Inter. Calhanoglu a trimis spre poartă, mingea fiind respinsă de Milinkovic-Savic. În aceeași fază, Lautaro a șutat puțin pe lângă poartă.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 6 minute.

Min. 43 - Billy Gilmour este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 41 - Ocazie IMENSĂ pentru Inter. Bastoni reia cu capul în bara transversală după o lovitură de colț.

Min. 37 - Mathias Olivera intră pe teren în locul lui Kevin De Bruyne.

Min. 32 - GOL! (1-0) - Kevin de Bruyne execută perfect și deschide scorul. Acesta a acuzat o durere în zona coapsei, imediat după ce a marcat. Colegii l-au ținut nemișcat, în picioare, până la intervenția echipei medicale.

Fotbalistul a fost schimbat și a ieșit de pe teren cu suportul echipei medicale, pentru că nu putea călca, i se bloca piciorul cu probleme.

Min. 30 - Arbitrul acordă penalty în favoarea celor de la Napoli. Mkhitaryan îi pune piedică în careu și părăsește terenul accidentat. Armeanul este înlocuit de Zielinski. VAR-ul a analizat timp de 3 minute, decizia finală fiind în favoarea napoletanilor.

Min. 20 - Gilmour trimite un șut spre poarta lui Sommer dar balonul ocolește spațiul porții.

Min. 13 - Inter are o nouă ocazie mare. Milinkovic-Savic apără un șut puternic expediat de Lautaro.

Min. 9 - Corner pentru Inter! Calhanoglu trimite o centrare bună în careu, Bastoni trimite cu capul spre poartă însă fără succes. Mingea a ocolit ținta.

Min. 4 - Început calm de meci. Inter este formația care are posesia mingii.

Min. 1 - A început partida! Atmosferă de zile mari pe stadionul „Diego Armando Maradona”

Echipele de start:

Napoli: Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola - Gilmour - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - David Neres

Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola - Gilmour - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - David Neres Antrenor: Antonio Conte

Antonio Conte Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, L. Martinez

Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Bonny, L. Martinez Antrenor: Cristi Chivu

Arbitru: Maurizio Mariani

Maurizio Mariani Stadion: „Diego Armando Maradona”, Napoli

Cristi Chivu: „Napoli este o realitate importantă în fotbalul italian”

Tehnicianul român este precaut înaintea partidei și a atras atenția asupra sezonului precedent, când titlul s-a decis la limită între cele două formații

„Napoli este, de câțiva ani, o realitate importantă în fotbalul italian și nu numai, au câștigat două titluri în ultimele trei sezoane. Va fi un meci în care ambele echipe vor încerca să se impună.

Trebuie totuși să ținem cont de ce s-a întâmplat sezonul trecut, una dintre echipe a câștigat campionatul, cealaltă nu”, a spus Chivu la conferința de presă.

Întrebat și despre recordul negativ de goluri marcate, 11, stabilit în ultima etapă de Serie A, Chivu a răspuns:

„Sunt aici de mulți ani și nu cred că Italia a excelat vreodată prin numărul mare de goluri. Nu e o problemă. Înseamnă că echipele sunt bine pregătite și antrenorii își fac treaba. În străinătate, poate, există o altă mentalitate.

Se pune accent mai mult pe jocul propriu decât pe adaptarea la adversar. Acolo meciurile sunt mai deschise, mai spectaculoase, dar asta nu înseamnă că fotbalul italian a decăzut. Este doar o altă interpretare a jocului”.

Inter se află pe locul doi în Serie A, cu 15 puncte, la egalitate cu Napoli, însă cele două echipe sunt despărțite de numărul de goluri marcate.

