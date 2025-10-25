Craiova se teme Rădoi nu vrea să pățească la fel ca rivala FCSB!

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, crede că Metaloglobus poate pune probleme în duelul de duminică.

Metaloglobus a reușit prima victorie în Liga 1, etapa trecută, când a învins pe FCSB, 2-1.

Mirel Rădoi a analizat jocul lui Metaloglobus: „Nu va fi deloc ușor”

Mirel Rădoi a urmărit evoluția „lanternei roșii” împotriva campioanei și se așteaptă la o partidă dificilă la Clinceni.

„Nu va fi deloc ușor, va fi o partidă dificilă. Sper, totuși, să fim inspirați în alegerea jucătorilor și să reușim să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte.

Cumva sunt organizați defensiv, închid spațiile foarte bine între compartimente. Tranziția lor pozitivă este foarte periculoasă. Din ultimele 12 tranziții au reușit să marcheze 7 goluri.

Chiar dacă FCSB la ultima partidă a avut inițiativa și posesia, a avut puține ocazii de a marca. Într-adevăr, la ocazia lui Bârligea la 1-0, poate, dacă se modifica scorul și se făcea 2-0, altfel decurgea partida”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare partidei contra lui Metaloglobus.

Mirel Rădoi, despre problemele medicale din Bănie

Universitatea Craiova are probleme din cauza calendarului competițional încărcat de meciuri europene. Mai mulți jucători olteni nu sunt la capacitate maximă după partida contra lui Noah, din Conference League, 1-1.

„Nu trecem prin cea mai fericită situație în acest moment și din punct de vedere al oboselii, dar și din punct de vedere medical.

Așteptăm evaluarea departamentului medical să putem să vedem jucătorii pe care îi vom lua un lot pentru această partidă”, a spus antrenorul celor de la Universitatea Craiova.

