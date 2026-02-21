„Puteau fi pe podium!” Cel mai bun bober al tuturor timpurilor a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre performanța echipajului Tentea – Iordache
Kevin Kuske, medalion, a lăudat prestația echipajului Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la JO în proba de bob-2 masculin. Foto: Colaj GOLAZO.ro.
„Puteau fi pe podium!” Cel mai bun bober al tuturor timpurilor a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre performanța echipajului Tentea – Iordache

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 18:34
  • Kevin Kuske, 47 de ani, a avut cuvinte de laudă pentru echipajul de bob în 2 al României, care a ocupat locul cinci la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
  • Germanul, cvadruplu campion olimpic, e de părere că românii Mihai Tentea, 27 de ani, și George Iordache, 22 de ani, puteau încheia concursul pe un loc mai bun.
  • Jocurile Olimpice de la iarnă Milano Cortina 2026 pot fi urmărite până pe 22 februarie pe Eurosport și HBO Max.

Când spui „bob”, spui, fără dar și poate, Kevin Kuske. Cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice la bob, cu patru medalii de aur și două de argint, plus alte șapte titluri de campion mondial, germanul e una dintre cele mai autorizate voci ale acestui sport.

România a înregistrat un rezultat excelent în cursa de bob 2 persoane la această ediție a JO de iarnă, prin echipajul Mihai Tentea și George Iordache, iar prestația acestora l-a surprins plăcut și pe Kuske, în prezent expert Eurosport.

Kevin Kuske: „Puteau fi pe podium, absolut”

Germanul a acordat un scurt interviu, între două comentarii, pentru GOLAZO.ro, în care a detaliat punctele forte și cele mai puțin bune ale echipajului nostru.

Salut, Kevin! Se aștepta cineva la un astfel de rezultat pentru tandemul românesc de la bob două persoane? Mă refer, în primul rând, la specialiști.

Eu m-am gândit că pot fi surpriza plăcută. Mihai a avut o performanță foarte bună și i-a lăsat în urmă pe cei cotați cu mai bune șanse la locul cinci și mai jos. Coreeanul a trecut de mai multe ori peste lemn și a făcut greșeli majore de conducere, deci ieșise din calcule.

Canada și SUA nu au reușit să performeze. Dar, dincolo de toate acestea, trebuie să recunoaștem că Mihai a avut cea mai solidă performanță ca pilotaj. O evaluare foarte bună din partea mea, după antrenamente, și o evoluție foarte surprinzătoare. Loc cinci meritat.

Echipajul nostru a fost pe locul 10 după prima manșă. Dacă începeau băieții mai bine, ar fi avut șanse să urce pe podium?

Absolut! Sigur că da. Puteau fi pe podium. Dacă ar fi pilotat mai bine în prima cursă (n.r. Heat 1), ar fi fost posibil și mai mult. Dar, mai ales la începutul unei competiții, mai e și trac, intervin emoțiile. Nu e deloc ușor. Dar s-au adaptat și au evoluat pe parcursul finalei, reușind să-și îmbunătățească prestațiile.

Care ar fi punctele unde acest echipaj ar trebui să mai lucreze? Să aducă îmbunătățiri majore.

Cred că în două arii. Forța și startul – aici mai este loc de îmbunătățiri. Aici s-a făcut diferența între România și echipele germane (n.r. care au ocupat toate locurile de pe podium). Forța și startul sunt dezavantaje pentru România, iar acest lucru este evident în fiecare cursă.

Dacă vor continua să lucreze la acest aspect și vor face progrese, atunci vor putea avansa. Și vor veni și performanțe mai bune. În rest, lucrurile au arătat foarte bine.

1968
e anul în care România a obținut singura medalie la Jocurile Olimpice de iarnă, bronzul câștigat la bob-2 masculin de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe.

Kevin Kuske: „O pistă de bob e un pas mare înainte”

Germania a câștigat aurul, argintul și bronzul la bobul de 2 – există șanse ca România să lupte pentru o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă din 2030?

În ceea ce privește performanța, au demonstrat deja că au ceea ce trebuie – pricepere și talent. Dacă pot construi pe baza acestor lucruri, și pot evita alte obstacole, atunci o medalie de bronz sau argint ar putea fi la îndemână. Dar, așa cum am menționat, forța joacă un rol major. Cu siguranță trebuie să îmbunătățească acest aspect, iar apoi ar trebui să poată avansa.

Cum estimați șansele României la proba de bob de 4? Nu stăm foarte bine după două manșe.

În bobul de patru este puțin diferit. Austriecii au revenit în competiție și au performanțe mai bune în proba de patru. Cu siguranță România ar putea crea o surpriză, dar, cu Austria, Italia și alte țări, văd alte echipaje în fața lor. Deci sunt slabe șanse să se repete performanță de la bobul de 2.

Un astfel de rezultat, locul 5 al băieților, ar putea inspira tinerii sportivi? Dar și autoritățile, pentru a construi o pistă adecvată de bob în România?

Sigur că ajută întotdeauna să ai o pistă în țara ta. Cu toate acestea, majoritatea boberilor români locuiesc în Germania și se antrenează în Winterberg. Se descurcă relativ bine acolo, dar, desigur, a avea propria pistă este întotdeauna un pas mare înainte.

Poți testa mai multe lucruri, variante de antrenament, nu ești legat de un program în care trebuie să te armonizezi cu multe alte echipe. Poți economisi mult timp și economisi, pe termen lung, mulți bani.

Desigur, construirea și întreținerea acestei piste reprezintă și ea o investiție. Iar tinerii români care au văzut performanța lui Mihai și George sper să se apuce de bob. Au fost excelenți!

bob milano-cortina mihai tentea george iordache Kevin Kuske jocurile olimpice de iarna 2026
